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Новини Війна
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У Бєлгородській області РФ зупинили рух поїздів, а в Курській є перебої зі світлом: Звинувачують ЗСУ в "обстрілах"

рф,залізниця

У Бєлгородській області тимчасово призупинено рух поїздів в одному із сіл, а в Курській області - перебої з електрикою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що рух поїздів тимчасово призупинено через обстріл залізничної станції в одному з сіл Бєлгородського району.

"Внаслідок інциденту було пошкоджено контактну мережу залізничних колій. Аварійні бригади зараз усувають наслідки обстрілу. Є один постраждалий - чоловік із осколковими пораненнями ніг", - зазначив він.

Водночас губернатор сусідньої Курської області Роман Стартовойт повідомив про нібито обстріл ЗСУ селища Тьоткіно та села Попово-Лежачі у прикордонних районах з Україною. За його даними, у регіоні спостерігаються перебої з електрикою. 

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Автор: 

росія (65002) Бєлгород (504) Курськ (1098)


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Топ коментарі
+18
Як дав би цьому Зеленському у лоба. За те, що прохлопав програму Грім- 2. Вони нам ніщать інфраструктуру великих міст. А ми тільки села, бо не достаєм на дальню відстань
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18.10.2022 13:14
+14
І це ЗСУ ще не починало ...
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18.10.2022 13:13
+13
Россияне, а помните, вы, когда-то, просили "Умчи меня олень, в свою страну оленью"? Оглянитесь вокруг. Вам не кажется, что он вас домчал?

- Ванька, ну, и чем закончилась твоя дуэль с хахлом?
- Да ничем...
- А почему?
- Так он стал выяснять, мы будем драться на пистолетах или шпагах... А я не согласился...
- Почему?!...
- Ну, я же думал, что он станет у стенки, а я его из пулемёта завалю...
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18.10.2022 13:15
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І це ЗСУ ще не починало ...
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18.10.2022 13:13 Відповісти
Як дав би цьому Зеленському у лоба. За те, що прохлопав програму Грім- 2. Вони нам ніщать інфраструктуру великих міст. А ми тільки села, бо не достаєм на дальню відстань
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18.10.2022 13:14 Відповісти
кошти і замовлення на розробку і виготовлення надала саудівська аравія під власне замовлення /3 млрд.доларів/
для ЗСУ розроблявся "сапсан" із дальністю від 500км.800км.1500км.
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18.10.2022 13:38 Відповісти
Сапсан теж десь рядом з Грімом в ніде.
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18.10.2022 13:49 Відповісти
Огого,а хто це зробив????
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18.10.2022 13:14 Відповісти
Кацапи і зробили. Там постачання електроенергії досі залежить від Харківської області. Кацапи як накриють Харків рекетами, то частково сидять без світла дві кацапські прикордонні області, доки наші не відновлять.
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18.10.2022 13:18 Відповісти
Аби ж то були ЗСУ. А обстріли власних сільських сараїв,щоб перебити кацапський масовий тероризм-це звичні фсбешні фішки.
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18.10.2022 13:15 Відповісти
Россияне, а помните, вы, когда-то, просили "Умчи меня олень, в свою страну оленью"? Оглянитесь вокруг. Вам не кажется, что он вас домчал?

- Ванька, ну, и чем закончилась твоя дуэль с хахлом?
- Да ничем...
- А почему?
- Так он стал выяснять, мы будем драться на пистолетах или шпагах... А я не согласился...
- Почему?!...
- Ну, я же думал, что он станет у стенки, а я его из пулемёта завалю...
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18.10.2022 13:15 Відповісти
Тю. Так это Белгородская народная республика обстреливает Курскую народную республику. Это внутренний конфликт на московии.
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18.10.2022 13:15 Відповісти
I'm sinking, this is epick battle betwen Kurskshooter and Belgorodfire
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18.10.2022 13:36 Відповісти
Надіюсь, що ми їм будемо теж лупити по їхній інфраструктурі.
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18.10.2022 13:16 Відповісти
дивно..у нас знищують енергетичну та теплову частини інфраструктури, а у них світло пропадає..пропорційне покарання..
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18.10.2022 13:16 Відповісти
Електромережі у нас з кацапами там досі не роз'єднані.
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18.10.2022 13:20 Відповісти
так то начебто нам, а не ми їм..

хоча пофіг, навіть за ті три роки каденції Боневтіка Омановича могли б розірвати всі зв'язки повністю
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18.10.2022 13:26 Відповісти
але зробили наоборот. Тепер агент фсб Козирь керує країною.
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18.10.2022 13:38 Відповісти
А чому звинувачувати ? В Україні йде повноцінна війна з Росією тому Україна має повне право завдавати ударів по Росії
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18.10.2022 13:17 Відповісти
згідно з зеленими посібниками - в нас чи то конфлікт, чи то громадянська війна..
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18.10.2022 13:27 Відповісти
Восімь лєт дамбілі бєлгородскую народнаю рєспубліку😁
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18.10.2022 13:17 Відповісти
а что случилось?
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18.10.2022 13:19 Відповісти
"Укри у підпільних біолабораторіях за допомогою НАТИ й США навчили літати бойових страусів-камікадзе, яких нацистський режим київської хунти незаконно вилучив зі страусиної ферми на початку повномасштабного внутрішнього конфлікту" --- теза для піськова..
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18.10.2022 13:33 Відповісти
Та вас, парашніх виродків, стерти з лиця планети треба!
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18.10.2022 13:21 Відповісти
Це що ж виходить, вони від нас живляться?
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18.10.2022 13:26 Відповісти
ото й в мене таке питання
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18.10.2022 13:34 Відповісти
Влупили по Харкову, залишили без світла Белгород, зелені підари, ну як вас не розстріляти?
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18.10.2022 14:31 Відповісти
Джерело: Звинувачують ЗСУ в "обстрілах"
В сенсі звинувачують? Кончена мразота
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18.10.2022 17:34 Відповісти
думаю що цього замало
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18.10.2022 19:09 Відповісти
 
 