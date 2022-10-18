Петиція про заборону культурної діяльності росіян в Україні набрала 25 тисяч підписів
Петиція про заборону громадянам Росії здійснювати творчу професійну діяльність в України набрала 25 тисяч підписів.
Як інформує Цензор.НЕТ, петиція опублікована на сайті президента, тепер її має розглянути Володимир Зеленський.
Авторка петиції – продюсерка Ольга Клименко, зареєструвала її 15 серпня.
У ній вона просить заборонити громадянам РФ будь-яку діяльність у сфері кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру, та культури загалом на території України.
"Враховуючи злочини росії проти Українського народу, ми не вбачаємо жодної можливості подальшої будь-якої співпраці у культурному, кіно та театральному секторах, і навпаки вбачаємо необхідність збільшення українського контенту на телебаченні, у театрах, на радіо та у сфері кінематографу", – зазначає авторка.
Окрім цього, у петиції вимагається заборонити трансляцію будь-якого російського контенту на українських телеканалах, зокрема створеного за участі громадян РФ, або ж на території країни-агресора.
Також пропонується обмежити поширення та продаж продуктів російської культури на території України: літературних творів, вистав, художніх робіт тощо.
Авторка петиції пропонує розробити законодавчі зміни, які дозволять зберегти незалежність українського кіно від російського впливу, а також створити для цього механізми та процедури.
Будь ласка, зачекайте...
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так на теперішній час ткаченко мутний тип
Україні не треба ні Булгаков ні Пірогов ні Пушкін навіть Вернадський в честь якого названа бібліотека в Києві
А скільки літератури треба викинути або перекласти на українську мову? На це потрібно не один рік.
мова - це інструмент, що не терпить втручання дебілів
А те що петиція набрала підписи і було б добре щоб взагалі все російське знищили в Україні.
Ви напевно проросійський якщо проти цього.
А народ України буде тепер втручатися бо він ображений Росією або за законом або поза закону