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Петиція про заборону культурної діяльності росіян в Україні набрала 25 тисяч підписів

експорт,росія

Петиція про заборону громадянам Росії здійснювати творчу професійну діяльність в України набрала 25 тисяч підписів.

Як інформує Цензор.НЕТ, петиція опублікована на сайті президента, тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

Авторка петиції – продюсерка Ольга Клименко, зареєструвала її 15 серпня.

У ній вона просить заборонити громадянам РФ будь-яку діяльність у сфері кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру, та культури загалом на території України.

"Враховуючи злочини росії проти Українського народу, ми не вбачаємо жодної можливості подальшої будь-якої співпраці у культурному, кіно та театральному секторах, і навпаки вбачаємо необхідність збільшення українського контенту на телебаченні, у театрах, на радіо та у сфері кінематографу", – зазначає авторка.

Окрім цього, у петиції вимагається заборонити трансляцію будь-якого російського контенту на українських телеканалах, зокрема створеного за участі громадян РФ, або ж на території країни-агресора.

Також пропонується обмежити поширення та продаж продуктів російської культури на території України: літературних творів, вистав, художніх робіт тощо.

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Авторка петиції пропонує розробити законодавчі зміни, які дозволять зберегти незалежність українського кіно від російського впливу, а також створити для цього механізми та процедури.

Автор: 

актор (142) кіно (961) росія (65002) петиція (320)


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Топ коментарі
+18
Ага, канєшно! Вже бачу, як найвеличніший побіг "сватів" забороняти). Це ж "жива дєнєжка", а не якась там "торгівля на крові"
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18.10.2022 13:19
+15
Ще Ткаченка треба гнати з міністрів Це - кацап з кацапськими друзьями
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18.10.2022 13:18
+11
Для початку хоча б опзж прибрати з марафону πіздєжа. Не зроблять вони цього. Хіба що для хайпу- як із вступом до НАТО- буде багато слів і мало справ
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18.10.2022 13:34
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Ще Ткаченка треба гнати з міністрів Це - кацап з кацапськими друзьями
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18.10.2022 13:18 Відповісти
пам"ятаю його як високопрофесійного автора і ведучого програми "післямова" але мабудь кожна "зірка" деградує
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так на теперішній час ткаченко мутний тип
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18.10.2022 13:28 Відповісти
Ага, канєшно! Вже бачу, як найвеличніший побіг "сватів" забороняти). Це ж "жива дєнєжка", а не якась там "торгівля на крові"
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18.10.2022 13:19 Відповісти
👍👍👍
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18.10.2022 13:23 Відповісти
головне, щоб без перебільшень..я проти знищення музеїв чи експозицій в музеях, пам'ятники наприклад..Булгакова, Гоголя, Пірогова інших..
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18.10.2022 13:23 Відповісти
Окститесь баббушка! Культура улуса Джучи?
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18.10.2022 15:05 Відповісти
яка "культура" може бути у дикунів і вбивць мародерів і гвалтівників???
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18.10.2022 13:23 Відповісти
Тільки заборонивши підлу московську псевдо культуру Україна сформує національні пріоритети і таким чином не дасть приводу захищяти рузко гавновозящих
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18.10.2022 13:24 Відповісти
Сволоти... 95 квартал підрубуєте, під саме "коріння" ...
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18.10.2022 13:25 Відповісти
петиції зеле не указ
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18.10.2022 13:26 Відповісти
Всю російську культуру треба викреслити з України щоб кацапи перестали вважати Україну своєю територією.
Україні не треба ні Булгаков ні Пірогов ні Пушкін навіть Вернадський в честь якого названа бібліотека в Києві
А скільки літератури треба викинути або перекласти на українську мову? На це потрібно не один рік.
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18.10.2022 13:29 Відповісти
ти не дуже поспішай, бо спіткнешся
мова - це інструмент, що не терпить втручання дебілів
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18.10.2022 16:38 Відповісти
По перше тебе ніхто не ображав.
А те що петиція набрала підписи і було б добре щоб взагалі все російське знищили в Україні.
Ви напевно проросійський якщо проти цього.
А народ України буде тепер втручатися бо він ображений Росією або за законом або поза закону
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18.10.2022 17:20 Відповісти
Для початку хоча б опзж прибрати з марафону πіздєжа. Не зроблять вони цього. Хіба що для хайпу- як із вступом до НАТО- буде багато слів і мало справ
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18.10.2022 13:34 Відповісти
це ж як ватний схід південь таке переживуть ?
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18.10.2022 14:01 Відповісти
також необхідно заборонити діяльність різних мокшансько чувашських товариств. своє наречіє нехай вивчають вдома, на заліссі.
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18.10.2022 15:00 Відповісти
Нехай президент хоч підпише закон "про заборону ввозу книг з рф і білорусі", нагадаю цей закон був прийнятий ВР в червні цього року, він до цієї пори не підписаний президентом.
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18.10.2022 15:18 Відповісти
Будь-яка діяльність, будь-яке перебування на території України з будь-яких причин повинно бути заборонено. Усі пропускні пункти на ділянці кордону з цією помийкою повинні бути ліквідовані.Ні про які надання громадянства особам з цієї території, включаючи представників усих племен ,які є складовою цієї вигрібної ями,не може бути й мови крапка. 😠
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18.10.2022 15:25 Відповісти
а вот это правильно!
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18.10.2022 16:37 Відповісти
напрасно. нужно давать нормальным уехавшим россиянам работать тут.
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19.10.2022 04:33 Відповісти
 
 