Жодне іноземне посольство не повідомляло про наміри залишити Україну. Все це дезінформація, - Ніколенко

Російські пропагандисти розповсюджують дезінформацію про закриття в Україні іноземних дипломатичних представництв. Поки що жодне з посольств, які повернулися до України після 24 лютого, не повідомляло про наміри виїхати за межі української території.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз відбувається багато неправдивих вкидів про функціонування іноземних дипломатичних представництв. Здебільшого їх роблять російські джерела для того, щоб посіяти паніку", - написав Ніколенко.

Як один з прикладів російської дезінформації, він навів повідомлення про раптове "закриття" посольства Сербії. Проте, дипустанова виїхала з Києва ще у березня.

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"Ми постійно підтримуємо зв'язок з іноземними посольствами, які повернулися до України після 24 лютого. Наразі жодна установа — США, Великої Британії, Канади, ЄС та багато інших — не повідомляла про наміри виїхати за межі української території. Всі на місці", - зазначив Ніколенко.

За словами речника МЗС, безпекова ситуація в Україні постійно змінюється. Тому деякі з країн поновили рекомендації для своїх громадян виїхати за межі України.

Минулого тижня Росія поцілила по двох дипломатичних установах в Києві. Тому в МЗС України закликали іноземних дипломатів, так само як і українців, не нехтувати сигналами тривоги та ховатися в укриттях, коли з’являється небезпека.

"Українська сторона продовжуватиме докладати максимальних зусиль задля захисту дипломатичних установ відповідно до своїх зобов’язань в рамках міжнародного права", - зазначив Ніколенко.

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