Якщо РФ застосує ядерну зброю, можуть з’явитися багато країн із "брудними бомбами", - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росія та деякі інші країни необхідно роззброювати, вони не мають права мати ядерну зброю.
Про це він заявив в інтерв'ю ERR, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вважаємо, що якщо Росія ухвалить рішення про використання тактичної ядерної зброї, то всі країни мають поводити себе так, як вважають за потрібне. Але при цьому кількість країн, які мають так звану "брудну бомбу", збільшиться в геометричній прогресії. Це недопустимо". - наголосив він.
На думку Данілова, на це повинні відреагувати не лише партнери України, а й увесь цивілізований світ, у тому числі країни, які зберігають у цій війні нейтралітет.
"Вони мають зрозуміти, чим це може закінчитися, бо якщо Путін почне погрожувати ядерною зброєю, то й ці країни можуть стати об'єктом таких загроз з боку інших країн, це лише питання часу. Я вважаю, що такі країни, як Росія та деякі інші, необхідно роззброювати, вони не мають права мати ядерну зброю, тому що це загроза всьому людству" ,- додав секретар РНБО.
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по секрету: такая бомба может быть не одна.
ху..ло розносить вщент електромережу Україну і систему опалання.
Навіщо він це робить?
Щоб спровокувати гуманітарну кризу (навіть вже не соціально-економічну):
1. Без електроенергії не працюють підприємства не тельки комерційні, а і комунальні. А це веде до зупинки тих підприємств які ще хоч якось тримаються, зросте безробіття.
2. Без електроенергії не буде води.
3. Без води жерти буде нічого.
4. Кількість біжанців які будуть виїздити у країни західної Європи зросте багатократно - це і є головна мета пуйла, створити гуманітарну катастрофу.
Де допомога від союзників - де ракети щоб бити по мордору? Чому у відповідь рашостан ніх..я не отримує і безкарно лупить ракетами куди захоче?
Чим ви бл..ді займаєтеся? Відосіки пишете? Маргадони
Досить скиглити як буде погано країнам всього світу - ти не генсек ООН.
Краще б думали як захистити власну країну. Починаючи з 2019 року.
Раніше всі думки були про шашлики, а тепер турботи про весь світ.