Якщо РФ застосує ядерну зброю, можуть з’явитися багато країн із "брудними бомбами", - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росія та деякі інші країни необхідно роззброювати, вони не мають права мати ядерну зброю.

Про це він заявив в інтерв'ю ERR, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що якщо Росія ухвалить рішення про використання тактичної ядерної зброї, то всі країни мають поводити себе так, як вважають за потрібне. Але при цьому кількість країн, які мають так звану "брудну бомбу", збільшиться в геометричній прогресії. Це недопустимо". - наголосив він.

На думку Данілова, на це повинні відреагувати не лише партнери України, а й увесь цивілізований світ, у тому числі країни, які зберігають у цій війні нейтралітет.

"Вони мають зрозуміти, чим це може закінчитися, бо якщо Путін почне погрожувати ядерною зброєю, то й ці країни можуть стати об'єктом таких загроз з боку інших країн, це лише питання часу. Я вважаю, що такі країни, як Росія та деякі інші, необхідно роззброювати, вони не мають права мати ядерну зброю, тому що це загроза всьому людству" ,- додав секретар РНБО.

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