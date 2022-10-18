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Новини Війна
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Якщо РФ застосує ядерну зброю, можуть з’явитися багато країн із "брудними бомбами", - Данілов

данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росія та деякі інші країни необхідно роззброювати, вони не мають права мати ядерну зброю.

Про це він заявив в інтерв'ю ERR, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що якщо Росія ухвалить рішення про використання тактичної ядерної зброї, то всі країни мають поводити себе так, як вважають за потрібне. Але при цьому кількість країн, які мають так звану "брудну бомбу", збільшиться в геометричній прогресії. Це недопустимо". - наголосив він.

На думку Данілова, на це повинні відреагувати не лише партнери України, а й увесь цивілізований світ, у тому числі країни, які зберігають у цій війні нейтралітет.

"Вони мають зрозуміти, чим це може закінчитися, бо якщо Путін почне погрожувати ядерною зброєю, то й ці країни можуть стати об'єктом таких загроз з боку інших країн, це лише питання часу. Я вважаю, що такі країни, як Росія та деякі інші, необхідно роззброювати, вони не мають права мати ядерну зброю, тому що це загроза всьому людству" ,- додав секретар РНБО.

Читайте: Росія потрапила в цугцванг: кожен хід лише погіршує ситуацію, - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259) росія (65002) ядерна зброя (1149)


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Топ коментарі
+10
Ви взагалі не розумієте зелені приєб..ні що відбувається?
ху..ло розносить вщент електромережу Україну і систему опалання.
Навіщо він це робить?

Щоб спровокувати гуманітарну кризу (навіть вже не соціально-економічну):
1. Без електроенергії не працюють підприємства не тельки комерційні, а і комунальні. А це веде до зупинки тих підприємств які ще хоч якось тримаються, зросте безробіття.
2. Без електроенергії не буде води.
3. Без води жерти буде нічого.
4. Кількість біжанців які будуть виїздити у країни західної Європи зросте багатократно - це і є головна мета пуйла, створити гуманітарну катастрофу.

Де допомога від союзників - де ракети щоб бити по мордору? Чому у відповідь рашостан ніх..я не отримує і безкарно лупить ракетами куди захоче?

Чим ви бл..ді займаєтеся? Відосіки пишете? Маргадони
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18.10.2022 13:37
+7
Уверен, название минимум одной страны угадаю с первого раза. Более того, она способна доставить ее в страну мокшандию. Прямо на ее главную площадь.
по секрету: такая бомба может быть не одна.
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18.10.2022 13:24
+6
таке може патякати тільки дибіл
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18.10.2022 13:27
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Уверен, название минимум одной страны угадаю с первого раза. Более того, она способна доставить ее в страну мокшандию. Прямо на ее главную площадь.
по секрету: такая бомба может быть не одна.
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18.10.2022 13:24 Відповісти
треба таку, шоб кремль аж світився від гамма випромінювання. так шо хай москалі думають. лякають ядерною зброєю, в Україні теж є чим віповісти. уж чого чого а віпрацьованного плутонію дохєра. 1000 кг та москва та підмосків'я перетвориться в 10 чернобилів.
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18.10.2022 13:54 Відповісти
Маньяка нельзя остановить. Кто работал в милиции - знает. Маньяка можно только раззадорить неумелыми действиями
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18.10.2022 13:26 Відповісти
від жорсткої радиаціі маньяк сдохне
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18.10.2022 14:00 Відповісти
Лол, в милицию маньяки в основном работать и шли
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18.10.2022 16:37 Відповісти
Ну всьо, ты попал. Ты раскрыл нашу тайну
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18.10.2022 17:05 Відповісти
таке може патякати тільки дибіл
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18.10.2022 13:27 Відповісти
Навіть якщо і не застосує з'явиться купа нових країн з ЯЗ, так як відмова і відсутність ЯЗ зробила можливим напад РФ на Україну.
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18.10.2022 13:56 Відповісти
херячить по всем бункерам. ДОБРИЙ МАНЬЯК дохлий маняк
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18.10.2022 14:02 Відповісти
Языком трепать - не мешки ворочать, возьми и разоружи
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18.10.2022 13:28 Відповісти
мовчки падло зроби, а потім говори - якщо застосуєте - то ми застосуємо у відповідь
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18.10.2022 13:28 Відповісти
Ідея Данілова звичайно чудова. І правильна, і головне - майже вчасна. А от що робити із захопленою кацапами ЗАЕС"? Щоб задіяти ядерний удар, не обов'язково мати ядерну зброю. І як дозволити таким крахнам, як Украхна розвивати атмну енергетику, коли вона не здатна забезпечити безпеку ялерних об'єктів? Для мене і досі не зрозуміло, як ЗАЕС була так легко захоплена, майже без втрат з боку кацапів (втрачено 1 танк), коли навіть иаке місио, як Авдіївка, кацапи не можуть вщяти досі? Що це було?
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18.10.2022 13:31 Відповісти
Їх в РНБО по довжині язика назначають?
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18.10.2022 13:33 Відповісти
...тоді , головним має бути Колюня тищенко...
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18.10.2022 13:34 Відповісти
Данілов знову дурню несе
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18.10.2022 13:34 Відповісти
Ну Данілов сам дурня, але тут по ділу все якраз.
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18.10.2022 16:36 Відповісти
Ви взагалі не розумієте зелені приєб..ні що відбувається?
ху..ло розносить вщент електромережу Україну і систему опалання.
Навіщо він це робить?

Щоб спровокувати гуманітарну кризу (навіть вже не соціально-економічну):
1. Без електроенергії не працюють підприємства не тельки комерційні, а і комунальні. А це веде до зупинки тих підприємств які ще хоч якось тримаються, зросте безробіття.
2. Без електроенергії не буде води.
3. Без води жерти буде нічого.
4. Кількість біжанців які будуть виїздити у країни західної Європи зросте багатократно - це і є головна мета пуйла, створити гуманітарну катастрофу.

Де допомога від союзників - де ракети щоб бити по мордору? Чому у відповідь рашостан ніх..я не отримує і безкарно лупить ракетами куди захоче?

Чим ви бл..ді займаєтеся? Відосіки пишете? Маргадони
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18.10.2022 13:37 Відповісти
медицині зовсім кізда буде..а ми ж, судячи з риторики ще й очікуємо на хвилю ковіду
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18.10.2022 13:43 Відповісти
Ця війна в одні ворота. Країна яка борониться на своїй території довго не протримається...Час це вже показав... Потрібно адекватні дії тобто пропорційно нищити інфраструктури ворога і виробництво. Іначе з України буде чорна яма. Як це робити? Питання до корупціонерів, СБУ ітд
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18.10.2022 14:49 Відповісти
Якось все що він розносить, через 4-5 годин починає працювати..
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18.10.2022 16:34 Відповісти
я б нашим діячам, що звикли тільки язиками й долонями плескати - ротяки позашивати..скільки у нас тих довбоспікерів, коментаторів та експердів при владі??? роїсяні може й дурні, але аналітичні служби мають..а ми їм підказуємо тільки..
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18.10.2022 13:41 Відповісти
Тонкий натяк на те, що Україна має купу відпрацьованого ядерного палива, й може у відповідь хоч дронами прислати)
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18.10.2022 13:42 Відповісти
Мені здається, що це так не працює, за брудну бомбу нам навішають пенделів і можуть залишити без допомоги
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18.10.2022 15:54 Відповісти
Так,але коли пофакту москалі лупнуть,тоді вже про закон та мораль,а тим більше за наслідки думаю не заїкнуться.
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18.10.2022 20:22 Відповісти
Україна цього не буде робити однозначно,, ядерний тероризм нам Захід не пробачить.
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18.10.2022 23:36 Відповісти
якщо мосакава буде знати, що до них прилетьть 1000 кг. збагаченого плутонію, який зробить з мацкви та примосков'я заражену теріторію вони 100 раз подумають. а треба ?
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18.10.2022 13:46 Відповісти
Кацапи знають, що ядерний удар від НАТО не буде, тому можуть блефувати скільки їм заманеться(
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18.10.2022 15:50 Відповісти
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18.10.2022 13:52 Відповісти
Якщо РФ застосує ядерну зброю, то нам буде пох#й скідьки буде країн із "брудними бомбами".
Досить скиглити як буде погано країнам всього світу - ти не генсек ООН.
Краще б думали як захистити власну країну. Починаючи з 2019 року.
Раніше всі думки були про шашлики, а тепер турботи про весь світ.
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18.10.2022 14:01 Відповісти
Вчора він був латенний зрадник і намагався заспокоїти громадян країни що широкомасштабного вторгнення не буде. Сьогодні він затятий патріот.
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18.10.2022 15:33 Відповісти
Насправді, найдоступніші для рф варіанти застосування яо ніяк не зачіпають більшість українців.
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18.10.2022 16:39 Відповісти
Данілов тупорилий як секретар РНБО краще б сказав, який у влади є план А, Б, В,... на випадок знищення рашистами енергогенеруючих піприємств в Україні в як наслідок відсутності електроенергії, води чи навіть газу (тепла) в населених пунктах. Бо навіть навіть такий «лайтовий сценарій» вони схоже не розглядають, відразу втирають про апокаліптичні наслідки для рашки після нанесення ядерного удару по нашій території, хоча сотням тисяч жертв уже буде зовсім не до цього. Якщо б Данилов мав трохи порядності, то мав би чесно зізнатися і сказати, що у випадку проходження опалювального сезону зі зруйнованою критичною інфраструктурою, тисячі громадян до весни не дотягнуть, а виправити ситуацію влада не зможе на всій територїї. Тому вистачить лякати громадян потенційними ядерними ударами рашки, частина областей вже страждає за відсутності електроенергї і води і це ще не зима, а пройшло всього 8 днів з моменту початку атак на енергосистему
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18.10.2022 14:19 Відповісти
Якщо рашка застосує ядерну зброю данілов одягне знову чорну сорочку
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18.10.2022 15:52 Відповісти
 
 