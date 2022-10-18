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Новини
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САП повідомила Насірову про підозру в отриманні 722 млн грн хабаря, а Бахматюку - в його підкупі

насиров

Детективи Національного антикорупційного бюро оголосили про підозру в одержанні 722 млн грн неправомірної вигоди колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову та його раднику, а також бізнесменові Олегу Бахматюку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у вівторок, 18 жовтня, повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України.

"17 жовтня детективами НАБУ повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 722 млн гривень, колишньому голові ДФС України та у пособництві в її одержанні – його раднику. Також про підозру в наданні посадовцю неправомірної вигоди повідомлено й власнику одного з агрохолдингів та кінцевому вигодоодержувачу низки юридичних осіб, в інтересах яких така вигода надавалася", – повідомила прокуратура.

У повідомленнях прямо не називаються імена підозрюваних, але є відсилання на попередні кримінальні провадження, що вказують саме на Насірова і Бахматюка.

Також читайте: Верховний Суд відхилив позов Насірова на 1 млн грн до лікаря, який свідчив про стан його здоров'я

За версією слідства, протягом 2015-2016 років голова ДФС (тоді цю посаду обіймав Насіров) отримав $5,5 млн і 21 млн євро неправомірної вигоди від власника агрохолдингу за те, щоб його компанії відшкодували понад 3,2 млрд грн податку на додану вартість.

Розмір відкату становив приблизно 20% від суми відшкодованого ПДВ.

НАБУ стверджує, що Насіров отримав гроші на рахунки закордонних компаній через фірму-прокладку. Їхнім відправником була компанія-нерезидент, підконтрольна бізнесмену.

Насірову загрожує від восьми до дванадцяти років за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабаря), а Бахматюку – від п'яти до десяти років за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу (надання хабаря).

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ підтвердило відсутність змови і збитків державі у справі VAB Банку, - "Укрлендфармінг"

Нагадаємо, колишній голова ДФС є фігурантом ще однієї кримінальної справи НАБУ, його судять за обвинуваченням у причетності до "газової схеми Онищенка" та завдання збитків державі на 2 млрд грн

Щодо власника агрохолдингу, то наразі він також підозрюється детективами в розкраданні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Автор: 

НАБУ (5063) Насіров Роман (983) САП (2212) Бахматюк Олег (292) підозра (759)


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Топ коментарі
+6
одеяльце клетчатое далеко не прятал)))
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18.10.2022 13:43
+5
Та зробіть вже щось з ним. Путьовку у Монако, чи талони на харчування.
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18.10.2022 13:36
+4
Тавишо? В нього тепер довічний фарт мікарта буде, вот такой рубец...
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18.10.2022 13:39
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Та зробіть вже щось з ним. Путьовку у Монако, чи талони на харчування.
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18.10.2022 13:36 Відповісти
стопроцентний чурбан
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18.10.2022 13:43 Відповісти
Так все по плану... як тільки здриснув... так і підозра
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18.10.2022 15:15 Відповісти
Хочу нагадати, що за цього персонажа, на президенських виборах 2014 року (вже після відомого фото в плєдіку), проголосувало пару тисяч виборців!!!
Так, що я то кажуть - думайте!
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18.10.2022 15:08 Відповісти
Тавишо? В нього тепер довічний фарт мікарта буде, вот такой рубец...
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18.10.2022 13:39 Відповісти
Мдяяяя.....
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18.10.2022 13:40 Відповісти
вот это я понимаю размер взятки сэра Ромы,,надеюсь и срок лорд получит королевский
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18.10.2022 13:42 Відповісти
ви шо?
насіров новий мощний батальйон кліпає - мальдіви-1
хіба ви не чули?
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18.10.2022 13:42 Відповісти
одеяльце клетчатое далеко не прятал)))
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18.10.2022 13:43 Відповісти
Він з ним в Монако полетів.
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18.10.2022 13:45 Відповісти
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18.10.2022 13:48 Відповісти
Если бы у насралова конфисковали имущество, можно было выплачивать пенсии 10000 пенсионерам на протяжении года.
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18.10.2022 14:00 Відповісти
Мечтать.. не вредно!
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18.10.2022 15:11 Відповісти
Невже покривало в клітинку перейде у віконце в "клеточку"?
При цій системі влади це скоріше не можливо чим можливо.

Он труханову обявили підозру за хабар поліцейським і шо? І нічого, через кілька років терміни зіллють все в унітаз, можете і не сумніватись.
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18.10.2022 14:00 Відповісти
Вероятность Попасть коррупционеру за решетку в Украине приближается к нулю.Кто посадит такого же коррупционера как сам,на Западе к сожалению видят весь этот бардак,поэтому помогают крохами,чтобы эта гидра самоликвидировалась ,жаль что страдает Народ и ее ВС.
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18.10.2022 14:05 Відповісти
Знову спортивна риболовля. Піймали- випустили.
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18.10.2022 14:10 Відповісти
Що! Опять!
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18.10.2022 14:11 Відповісти
Це обвинувачення Насіров вже давно "змив молодим червоним вином" в умовному батальоні Монако 4
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18.10.2022 14:17 Відповісти
Наверху вертятся миллиарды, не в гривнах а в доллярах, все друг другу носят,откатывают и закатывают, подмазывают,подлизывают да и просто воруют,а воровать надо много иначе будут проблемы. Не будет у нас как в Америке ,европе - никогда не будет!! *****, так и хочется что б было как в Китае - расстрел...
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18.10.2022 14:35 Відповісти
In Ukraine's own (normal) people opinion - how much has it's power been corrupt? Is it 80% or 95%?
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18.10.2022 14:35 Відповісти
Why are you interested? Have a desire to join?
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18.10.2022 14:58 Відповісти
No need to join 😂 I'm good where I'm at - helping Ukraine locally. Just tired to see people like this uncovered at every level, that's all.
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18.10.2022 15:05 Відповісти
Do not read Muskvabad propaganda- condoms at night.
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18.10.2022 15:00 Відповісти
There will be no nightmares about Ukraine.
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18.10.2022 15:02 Відповісти
I'll try 🤣
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18.10.2022 15:07 Відповісти
а хто його випустив з України, якраз коли йде судовий процес по його обвинуваченню в іншій справі?
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18.10.2022 14:39 Відповісти
Обвинувачений у економічних злочинах ексглава Державної фіскальної служби Роман Насіров виїхав з України, повідомило джерело у правоохоронних органах. Виїхав з України за кордон", - повідомив він. Співрозмовник зазначив, що Насіров виїхав до Ізраїлю. Він додав, що ексглава ДФС виїхав нібито до вторгнення Росії до України. Мету поїздки за кордон джерело не повідомило.
Водночас щодо Насірова діє застава у розмірі понад 31 млн гривень (встановив ВАКС березні 2022 року, змінивши запобіжний захід: знизив розмір застави із 100млн, що було встановлено в 2017-му році; потім 36 млн) та обов'язок прибути на https://glavcom.ua/news/u-spravi-nasirova-vidbulosya-pershe-zasidannya-po-suti-usi-podrobici-641025.html судове засідання в якому він фігурує у «газовій справі» (зокрема, йому інкримінують розтрату 2 млрд грн державних коштів) за викликом .
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18.10.2022 14:58 Відповісти
"Повыдомили" что бы поделился и збрызнуть успел.
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18.10.2022 14:57 Відповісти
А хто був його протеже в уряді Яцека. Батько торгує ПММ на Слобожанщині, азербайджанець. Скоріш за все його за руку в уряд привів Аваков. Шабуніну цей персонаж не цікавий.
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18.10.2022 15:05 Відповісти
Оці хлопці як Насіров, Хомутиннік и інші вже друге покоління злодіїв у нашій країні. Фактично ми маємо справу з мажорами, дітьми корупціонерів злодіів, та олігахів що взростилися в цей країні.
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18.10.2022 15:22 Відповісти
Десь ще мають бути діамантові прокурори за яких забули і ще ті які гуманітарну допомогу вагонами пи-ли Картатих ковдри у дефіциті разом з інфарктами будуть
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18.10.2022 15:44 Відповісти
Цікаво, хто толі був президентом? Щось забув.
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18.10.2022 15:46 Відповісти
Зараз почнеться серіал "Картата ковдра-2".
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18.10.2022 16:05 Відповісти
майже 1 млрд взятки, жадний гандон
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18.10.2022 16:17 Відповісти
И сейчас начался организованный Бахматюком ХАЙ ,яйца не будет ,будем голодные ...Вор Бахматюк должен сидеть в ТЮРЬМЕ
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18.10.2022 16:23 Відповісти
https://images.app.goo.gl/CLa8f4SKfzWPDrDE6
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18.10.2022 16:54 Відповісти
https://images.app.goo.gl/CLa8f4SKfzWPDrDE6 Що опять?
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18.10.2022 16:56 Відповісти
Тільки розстріли того шобла спасуть Україну!
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18.10.2022 20:23 Відповісти
 
 