САП повідомила Насірову про підозру в отриманні 722 млн грн хабаря, а Бахматюку - в його підкупі

Детективи Національного антикорупційного бюро оголосили про підозру в одержанні 722 млн грн неправомірної вигоди колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову та його раднику, а також бізнесменові Олегу Бахматюку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у вівторок, 18 жовтня, повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України.

"17 жовтня детективами НАБУ повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 722 млн гривень, колишньому голові ДФС України та у пособництві в її одержанні – його раднику. Також про підозру в наданні посадовцю неправомірної вигоди повідомлено й власнику одного з агрохолдингів та кінцевому вигодоодержувачу низки юридичних осіб, в інтересах яких така вигода надавалася", – повідомила прокуратура.

У повідомленнях прямо не називаються імена підозрюваних, але є відсилання на попередні кримінальні провадження, що вказують саме на Насірова і Бахматюка.

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За версією слідства, протягом 2015-2016 років голова ДФС (тоді цю посаду обіймав Насіров) отримав $5,5 млн і 21 млн євро неправомірної вигоди від власника агрохолдингу за те, щоб його компанії відшкодували понад 3,2 млрд грн податку на додану вартість.

Розмір відкату становив приблизно 20% від суми відшкодованого ПДВ.

НАБУ стверджує, що Насіров отримав гроші на рахунки закордонних компаній через фірму-прокладку. Їхнім відправником була компанія-нерезидент, підконтрольна бізнесмену.

Насірову загрожує від восьми до дванадцяти років за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабаря), а Бахматюку – від п'яти до десяти років за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу (надання хабаря).

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Нагадаємо, колишній голова ДФС є фігурантом ще однієї кримінальної справи НАБУ, його судять за обвинуваченням у причетності до "газової схеми Онищенка" та завдання збитків державі на 2 млрд грн

Щодо власника агрохолдингу, то наразі він також підозрюється детективами в розкраданні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".