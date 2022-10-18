Рашисти обстріляли Сумщину, зафіксовано 14 "прильотів": 2 людини загинули, 1 особу травмовано

Російські окупаційні війська обстріляли Юнаківську громаду на Сумщині.

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські терористи продовжують обстрілювати прикордоння України. Буквально пару годин, як завершився артобстріл. Під вогонь потрапила Юнаківська громада Сумського району. Зафіксовано 14 прильотів. Росіяни вели вогонь по центру села та його околицях" ,- йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів 2 людини загинуло, 1 травмовано. Пошкоджено крамницю та будівлі навколо.

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