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Новини Війна
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Рашисти обстріляли Сумщину, зафіксовано 14 "прильотів": 2 людини загинули, 1 особу травмовано

сумщина

Російські окупаційні війська обстріляли Юнаківську громаду на Сумщині.

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські терористи продовжують обстрілювати прикордоння України. Буквально пару годин, як завершився артобстріл. Під вогонь потрапила Юнаківська громада Сумського району. Зафіксовано 14 прильотів. Росіяни вели вогонь по центру села та його околицях" ,- йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів 2 людини загинуло, 1 травмовано. Пошкоджено крамницю та будівлі навколо.

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Автор: 

обстріл (28303) Сумська область (3570) Тимошенко Кирило (558)


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Хватит уже раймштатов, пора помогать реально. Кацапы не трезвонить как наши, а подло делают. Хватит лендлизов на бумаге, давайте оружие.
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18.10.2022 14:36 Відповісти
 
 