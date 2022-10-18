Рада підтримала складання іспитів з української мови, історії та Конституції як умову для громадянства

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, що регламентує умови прийняття в громадянство України. Для отримання українського паспорта іноземцям потрібно буде скласти іспити з основ Конституції, історії та української мови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у вівторок, 18 жовтня, повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Верховна Рада України прийняла за основу урядовий Проект Закону "про внесення змін до Законів України "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо умов прийняття до громадянства України" (реєстр. № 7606 від 28.07.2022).

Законопроектом пропонується:

🔰доповнити умови для прийняття до громадянства України, а саме знання основ Конституції України та історії України, володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови;

🔰зобов’язати іноземців та осіб без громадянства протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України скласти іспити з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою;

🔰встановити категорії осіб, на яких не поширюються окремі умови для прийняття до громадянства України (особи, які мають визначні заслуги перед Україною чи прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, діти, які приймаються до громадянства тощо);

🔰уточнити підстави для втрати громадянства України (невиконання особою зобов’язань припинити іноземне громадянство та про складання іспитів з основ Конституції України, історії України, на рівень володіння державною мовою).

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Нагадаємо, відповідний законопроект авторства Кабміну надійшов до Ради у липні.