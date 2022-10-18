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Рада підтримала складання іспитів з української мови, історії та Конституції як умову для громадянства

паспорт

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, що регламентує умови прийняття в громадянство України. Для отримання українського паспорта іноземцям потрібно буде скласти іспити з основ Конституції, історії та української мови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у вівторок, 18 жовтня, повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Верховна Рада України прийняла за основу урядовий Проект Закону "про внесення змін до Законів України "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо умов прийняття до громадянства України" (реєстр. № 7606 від 28.07.2022).

Законопроектом пропонується:
🔰доповнити умови для прийняття до громадянства України, а саме знання основ Конституції України та історії України, володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови;
🔰зобов’язати іноземців та осіб без громадянства протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України скласти іспити з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою;
🔰встановити категорії осіб, на яких не поширюються окремі умови для прийняття до громадянства України (особи, які мають визначні заслуги перед Україною чи прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, діти, які приймаються до громадянства тощо);
🔰уточнити підстави для втрати громадянства України (невиконання особою зобов’язань припинити іноземне громадянство та про складання іспитів з основ Конституції України, історії України, на рівень володіння державною мовою).

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Нагадаємо, відповідний законопроект авторства Кабміну надійшов до Ради у липні.

Автор: 

ВР (14949) громадянство (1072) законопроєкт (3584)


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Топ коментарі
+17
протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України скласти іспити Джерело:
**********
Це як? Спочатку громадянство, а потім іспити?

Тоді видавайте всім бажаючим водійські права відразу. А іспити потім якось будуть здавати, - протягом двох років...
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18.10.2022 14:43
+13
Ще треба як в ЕС - громадянство після 10 років ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ В КРАЇНІ
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18.10.2022 14:40
+8
Если вы про Арахамию, то надо еще поинтересоваться или у него осталось подданство московии. То, шо оно у него было - факт. То, шо отказаться от него - целая история, тоже факт.
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18.10.2022 14:58
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Ще треба як в ЕС - громадянство після 10 років ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ В КРАЇНІ
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18.10.2022 14:40 Відповісти
В ЮК через п'ять, але то вже не є Європа
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18.10.2022 14:42 Відповісти
В Штатах - 6. И тоже экзамен по истории.
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18.10.2022 14:56 Відповісти
У нас тест по історії...трохи легше...
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18.10.2022 14:57 Відповісти
протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України скласти іспити Джерело:
**********
Це як? Спочатку громадянство, а потім іспити?

Тоді видавайте всім бажаючим водійські права відразу. А іспити потім якось будуть здавати, - протягом двох років...
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18.10.2022 14:43 Відповісти
Теж не сприймаю цей онанізм. Посвідка на проживання, через два роки іспит і тоді громадянство. Все інше від лукавого.
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18.10.2022 14:56 Відповісти
В декількох країнах їх просто купляють. Я вже тих бамбусів (індусів) за кермом просто ненавиджу!!!
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18.10.2022 14:58 Відповісти
Теж не зрозумів цього приколу. І чому є якісь винятки, хіба не всі люди рівні перед законом?
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18.10.2022 14:59 Відповісти
А бородатая мартышка сдаст такой экзамен в случае проверки оснований для предоставления гражданства?
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18.10.2022 14:44 Відповісти
Если вы про Арахамию, то надо еще поинтересоваться или у него осталось подданство московии. То, шо оно у него было - факт. То, шо отказаться от него - целая история, тоже факт.
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18.10.2022 14:58 Відповісти
Він вже з білоруського бітуму на крадівництво, пересів на потоки оборонки - зараз Притули ************ розробку дронів яку Пгрохімія кришує
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18.10.2022 15:00 Відповісти
Це правильно як і в Європі.
А то за роки незалежності Україна не була незалежною країною коли громадяни Росії могли їздити в Україну за внутрішнім паспортом і дуже легко отримати громадянство.
Звідки в Україні з'явилося так багато пенсіонерів? І звісно що не всі ці люди українці і не всі навіть працювали на Україну.
Все життя жили в Росії а коли пенсія мали можливість переїхати на південь бо вважали Україну своєю територією
А ці іспити позбавлять в майбутньому громадян Росії отримати громадянство України.
Скільки часу потрібно оркам щоб вивчити конституцію історію ? Мабуть не один рік.
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18.10.2022 14:45 Відповісти
ти добре прочитав?

з моменту прийняття до громадянства України

це хйня якась
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18.10.2022 14:56 Відповісти
А що саме як в Європі?! Спочатку паспорт, а тоді мова? Підкажіть де таке?
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18.10.2022 14:57 Відповісти
Ну це звісно неправильно.
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18.10.2022 15:00 Відповісти
а гимн?
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18.10.2022 14:47 Відповісти
А щодо припинення депутатства нічого не приймали. Таки тягнуть кота за хвіст. Батальони ВІДЕНЬ, МОНАКО видно приплачують.
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18.10.2022 14:49 Відповісти
цікаво, що закон приймали депутати, які й самі не володіють українською на певному рівні, про істоорію - то й зовсім жах..але добре знають свої права, без обов'язків..
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18.10.2022 14:49 Відповісти
повна хйня. знов *********
з моменту прийняття до громадянства України
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18.10.2022 14:57 Відповісти
Нарешті б..ть, треба було наріду чекати 30 років щоб осягнути необхідність цього кроку
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18.10.2022 14:58 Відповісти
Спочатку треба пропустити через такі іспити всіх депутатів та кандидатів , урядовців і членів апарату президента. Чомусь я впевнена, що 90 % провалять.
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18.10.2022 15:00 Відповісти
І знов якісь лазівки у законі у вигляді винятків. Треба кінчати вже з цією меншовартістю і вводити паспорт негромадянина. Не знаеш мови - нехер тобі робити на виборах.
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18.10.2022 15:31 Відповісти
не прошло и 30 лет. И то все сделали снова через ж*
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18.10.2022 15:34 Відповісти
Нарешті
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18.10.2022 15:46 Відповісти
чергова кормушка для корупціонерів
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18.10.2022 18:04 Відповісти
Нарешті спромоглися виконати перший Закон Державотворення ! Але його треба застосувати для всього населення України, а особливо для ОРДЛО і Криму.
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18.10.2022 18:22 Відповісти
Дайте вгадаю. ДЄрмак буде приймати екзамени за дорученням президента. Перший у черзі Абрамович з репетитором Арахіміком.
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18.10.2022 22:00 Відповісти
 
 