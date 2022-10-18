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Україна отримає ще більше макрофінансової допомоги від ЄС до кінця року, - фон дер Ляєн

єс,євросоюз

Україна продовжить отримувати нові транші макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Про це у Twitter повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми надаємо Україні 2 мільярди євро макрофінансової допомоги. Ще більше буде надано до кінця року. Ми будемо поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно. Ми обговоримо, як забезпечити стабільну фінансову підтримку зі світовими партнерами на конференції", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В ЄС розуміють, що Росія чинить геноцид, і допомагатимуть Україні перемогти, - Кличко після зустрічі з фон дер Ляєн

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Готовтесь весь бюджет финансировать наш, а можно было ПВО начать поставлять летом уже
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18.10.2022 14:59 Відповісти
хтось вже назвав Бан дер Ляйн
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18.10.2022 15:01 Відповісти
думаю всі кошти попилять на дороги
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18.10.2022 15:07 Відповісти
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18.10.2022 15:07 Відповісти
Набагато дешевше було, для підтримки стабільності у регіоні, розмістити на території України кілька невеликих військових баз НАТО рік тому.
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18.10.2022 15:16 Відповісти
"Гірше не буде"
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18.10.2022 15:20 Відповісти
Проблема в том, что хоть деньги и нужны, но оружие важнее

А вот с оружием все сложнее, его даже за деньги не купить,

т.к. не желают продавать или поставлять по лендлизу в достаточном количестве.

Даже бывшим "друзьям" в Афганистане оставили самолеты и вертолеты.

"Болгария нуждается в истребителях на временной основе до поставки F-16" и не может найти.

"Германия передаст Австрии три истребителя Eurofighter Typhoon" - для своих нашли
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18.10.2022 16:09 Відповісти
Сьогодні ми надаємо Україні 2 мільярди євро макрофінансової допомоги. Ще більше буде надано до кінця року.
*********
Це частина тих 9 мільярдів евро допомоги від ЄС, які ще з весни зависли і так і не надійшли, бо міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер проти? Це, до речі, той Лінднер, що сміявся в обличчя нашому послу Мельнику, і казав, що Україні залишилося кілька годин після початку навали орків.

Також треба уточнювати, що це не допомога, а кредитні кошти, які треба буде повертати. Нещодавно вже навіть США звернулися до ЄС з настійливою рекомендацією, щоб ЄС надавав таки фінансову допомогу, а не позички. Америка, наприклад, щомісяця перераховує в бюджет Укаїни по 1,5 мільярдів доларів. А з Європою щось геть зовсім туго.
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18.10.2022 17:24 Відповісти
 
 