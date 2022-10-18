Україна отримає ще більше макрофінансової допомоги від ЄС до кінця року, - фон дер Ляєн

Україна продовжить отримувати нові транші макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Про це у Twitter повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми надаємо Україні 2 мільярди євро макрофінансової допомоги. Ще більше буде надано до кінця року. Ми будемо поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно. Ми обговоримо, як забезпечити стабільну фінансову підтримку зі світовими партнерами на конференції", - йдеться в повідомленні.

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