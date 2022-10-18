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Україна отримає ще більше макрофінансової допомоги від ЄС до кінця року, - фон дер Ляєн
Україна продовжить отримувати нові транші макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.
Про це у Twitter повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми надаємо Україні 2 мільярди євро макрофінансової допомоги. Ще більше буде надано до кінця року. Ми будемо поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно. Ми обговоримо, як забезпечити стабільну фінансову підтримку зі світовими партнерами на конференції", - йдеться в повідомленні.
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А вот с оружием все сложнее, его даже за деньги не купить,
т.к. не желают продавать или поставлять по лендлизу в достаточном количестве.
Даже бывшим "друзьям" в Афганистане оставили самолеты и вертолеты.
"Болгария нуждается в истребителях на временной основе до поставки F-16" и не может найти.
"Германия передаст Австрии три истребителя Eurofighter Typhoon" - для своих нашли
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Це частина тих 9 мільярдів евро допомоги від ЄС, які ще з весни зависли і так і не надійшли, бо міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер проти? Це, до речі, той Лінднер, що сміявся в обличчя нашому послу Мельнику, і казав, що Україні залишилося кілька годин після початку навали орків.
Також треба уточнювати, що це не допомога, а кредитні кошти, які треба буде повертати. Нещодавно вже навіть США звернулися до ЄС з настійливою рекомендацією, щоб ЄС надавав таки фінансову допомогу, а не позички. Америка, наприклад, щомісяця перераховує в бюджет Укаїни по 1,5 мільярдів доларів. А з Європою щось геть зовсім туго.