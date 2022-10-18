Внаслідок російських обстрілів Києва загинули троє співробітників одного з об’єктів критичної інфраструктури, - Кличко

Російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури Києва, внаслідок цього загинули 3 особи.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті сьогоднішньої атаки на критичну інфраструктуру Києва загинули троє людей. Це - співробітники одного з об’єктів критичної інфраструктури. Два об'єкти зазнали значних пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

Наразі міські служби роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації.

Раніше повідомлялось, що зранку 18 жовтня зафіксовано 3 прильоти у Києві. Вражено об'єкт енергозабезпечення.За даними СБУ, обстріляно ТЕЦ у одному зі спальних районів Києва. Розпочато кримінальне провадження.

Крім того, окупанти зранку 18 жовтня атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Житомирі.

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