Внаслідок російських обстрілів Києва загинули троє співробітників одного з об’єктів критичної інфраструктури, - Кличко
Російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури Києва, внаслідок цього загинули 3 особи.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У результаті сьогоднішньої атаки на критичну інфраструктуру Києва загинули троє людей. Це - співробітники одного з об’єктів критичної інфраструктури. Два об'єкти зазнали значних пошкоджень", - йдеться в повідомленні.
Наразі міські служби роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації.
Раніше повідомлялось, що зранку 18 жовтня зафіксовано 3 прильоти у Києві. Вражено об'єкт енергозабезпечення.За даними СБУ, обстріляно ТЕЦ у одному зі спальних районів Києва. Розпочато кримінальне провадження.
Крім того, окупанти зранку 18 жовтня атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Житомирі.
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Байден, дай ATACMS, бо наше зелене чувило похерило вітчизняну програму по виготовленню "Грім-2"!
Он продолжит полет но уже "по памяти"
Не так точно (или упадет)
Сбитый на видео одном весь горел но все равно взорвался на земле только