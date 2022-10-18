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Новини Війна
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Внаслідок російських обстрілів Києва загинули троє співробітників одного з об’єктів критичної інфраструктури, - Кличко

київ

Російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури Києва, внаслідок цього загинули 3 особи.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті сьогоднішньої атаки на критичну інфраструктуру Києва загинули троє людей. Це - співробітники одного з об’єктів критичної інфраструктури. Два об'єкти зазнали значних пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

Наразі міські служби роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації.

Раніше повідомлялось, що зранку 18 жовтня зафіксовано 3 прильоти у Києві. Вражено об'єкт енергозабезпечення.За даними СБУ, обстріляно ТЕЦ у одному зі спальних районів Києва. Розпочато кримінальне провадження.

Крім того, окупанти зранку 18 жовтня атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Житомирі.

Читайте: Ліквідація наслідків ворожих обстрілів у Києві. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19431) Кличко Віталій (3509) обстріл (28303) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+9
Вован , та хер з ним тим білоруським бітумом , всіх грошей не вкрадеш , ти і так добряче накрав ! Пора вже й#бнути по цим білорашистам , а то все так виглядає ніби ми це лайно боїмося !
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18.10.2022 15:15
+6
Путин и русские живут по законам дикой природы - созданы мифы про величие России - Россия - это грозный зверь - медведь. Россия живет по закону силы. И Путин и Россия создали миф, что они по статусу сильнее Украины. И проиграть низшему по статусу для них невыносимо. США живет по законам равноправия и свободы. США поднимает статус всех стран для развития человечества и США не живет по закону природы, что мы не звери все таки, а мы люди наделенные разумом в отличии от диких зверей. Запад подняв статус Украины - сделает не таким невыносимым проигрыш России, которая подняла свое эго до невиданной высоты.
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18.10.2022 15:18
+5
Ну, що - як не бити по касапам, по їхній території, хоча би по тим точкам, звідки вони стріляють цими дронами і ракетами?
Байден, дай ATACMS, бо наше зелене чувило похерило вітчизняну програму по виготовленню "Грім-2"!
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18.10.2022 15:17
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Вован , та хер з ним тим білоруським бітумом , всіх грошей не вкрадеш , ти і так добряче накрав ! Пора вже й#бнути по цим білорашистам , а то все так виглядає ніби ми це лайно боїмося !
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18.10.2022 15:15 Відповісти
Он не белорусский, а срусский к тому же Но это друхое
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18.10.2022 16:37 Відповісти
Ну, що - як не бити по касапам, по їхній території, хоча би по тим точкам, звідки вони стріляють цими дронами і ракетами?
Байден, дай ATACMS, бо наше зелене чувило похерило вітчизняну програму по виготовленню "Грім-2"!
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18.10.2022 15:17 Відповісти
Путин и русские живут по законам дикой природы - созданы мифы про величие России - Россия - это грозный зверь - медведь. Россия живет по закону силы. И Путин и Россия создали миф, что они по статусу сильнее Украины. И проиграть низшему по статусу для них невыносимо. США живет по законам равноправия и свободы. США поднимает статус всех стран для развития человечества и США не живет по закону природы, что мы не звери все таки, а мы люди наделенные разумом в отличии от диких зверей. Запад подняв статус Украины - сделает не таким невыносимым проигрыш России, которая подняла свое эго до невиданной высоты.
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18.10.2022 15:18 Відповісти
северные терпилы, и дальше считайте ********** братьями и *ниСтрилять*... ОДЕССУ ********** обстрелы и БДК рядом с побережьем и мы потопили *маскву* и ********* контингент орков на Змеином... а вы и дальше терпите
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18.10.2022 15:26 Відповісти
Интересно, если повесить дирижабли над ТЭЦ. Много. Поможет от мопедов? По идее, должно
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18.10.2022 15:33 Відповісти
Глушилки навигации лучше

Он продолжит полет но уже "по памяти"
Не так точно (или упадет)
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18.10.2022 15:38 Відповісти
Ну тогда по жилым кварталам чаще прилетать будет
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18.10.2022 15:42 Відповісти
Самое плохое что он куда то но падает

Сбитый на видео одном весь горел но все равно взорвался на земле только
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18.10.2022 15:50 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.10.2022 15:40 Відповісти
Как я и говорил:Запад даст Украине ПВО только после того как Парашка разобьет все ТЕЦ и смысл в ПВО отпадет. ДАльнобойные тактические ракеты Запад не даст никогда. это благодарность за то что Украина отказалась от своего ЯО и тактических и стратегических межконтинентальных ракет
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18.10.2022 16:11 Відповісти
"дальнобойные тактические" это какое-то противоречие
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18.10.2022 16:26 Відповісти
Тоесть 2500 км-это ракета средней далности не межконтинентальная. И Которых в Украине было 580 штук
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18.10.2022 17:44 Відповісти
 
 