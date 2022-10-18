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Новини Війна
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ЄС має заборонити всю металопродукцію з РФ, - нардеп

метал,росія

Восьмий пакет санкцій проти Росії, який затвердив Європейський союз, запроваджує нові заборони ЄС на імпорт вартістю 7 млрд. Проте цих обмежень недостатньо для того, щоб кожен росіянин відчув їх вплив, адже вони практично не стосуються основ експорту РФ – нафти, нафтопродуктів, газу та продукції гірничо-металургійного комплексу.

Про це пише народний депутат України Михайло Цимбалюк у своїй колонці для "Гордон", передає Цензор.НЕТ.

"Саме ці позиції принесли країні-агресору $300 млрд валютного доходу минулого року, а це 63% загального експорту Росії. Це грандіозний внесок у ВВП і держбюджет Росії, його здатність фінансувати подальшу мілітаризацію, військову агресію, дестабілізацію політичних систем іноземних країн", - наголошує Цимбалюк.

Він висловив переконання, що вирішенням проблеми фінансування тероризму є лише повне ембарго та запровадження суттєвих імпортних мит на ці категорії товарів із боку розвинених країн і їхніх партнерів.

"Гірничо-металургійний комплекс є одним зі стратегічних галузей економіки Росії. Лише шість найбільших груп гірничо-металургійного комплексу приносять понад $70 млрд ВВП Росії щорічно. У цьому рейтингу - 88 російських мільярдерів, які вносять свою частку у фінансуванні російсько-української війни", - підкреслив Цимбалюк.

Також читайте: Відкриття портів для експорту металопродукції допоможе Україні знизити залежність від зовнішніх запозичень, - нардеп

Він пояснив, що Росія має можливість завойовувати та утримувати європейські ринки, тому що має доступ до дешевих джерел енергії.

"Вартість природного газу для металургійних підприємств Росії у десятки разів нижча, ніж для підприємств ГМК України і країн ЄС. Така сама ситуація з електрикою і дизельним пальним. Це дає можливість займати й утримувати частку на ринку ЄС, адже собівартість виробництва тонни сталі в Росії на $159 нижча, ніж у країнах Європейського союзу", - переконаний Цимбалюк.

Саме тому, переконаний нардеп, ЄС має повністю заборонити експорт металопродукції з РФ – адже той, хто й надалі торгує з РФ, робить вагомий внесок у військову агресію Росії проти України, а загалом – і європейського континенту.

Як відомо, ще у рамках четвертого пакету санкцій Євросоюз з 1 квітня 2022 року заборонив імпорт із Росії сталевих продуктів- прокату та труб. Восьмий пакет санкцій нібито розширює запроваджені раніше обмеження. Проте після аналізу ясно, що запроваджені санкції ніяк не вплинуть на експорт російської металопродукції до ЄС: під заборону потрапили чорні метали та вироби з них, при цьому обмеження не стосуються чугуну та феросплавів. Крім того, нові обмеження на імпорт сталі набирають чинності з 30 вересня 2023 року, а окремих сталевих напівфабрикатів - з 1 квітня, і навіть з 1 жовтня 2024 року.

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Автор: 

Євросоюз (13358) метал (571) Цимбалюк Михайло (9)


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Топ коментарі
+2
Давно ПОРА!!!
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18.10.2022 15:20
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18.10.2022 15:20 Відповісти
Right he is !
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18.10.2022 15:25 Відповісти
Потік уяви Михайла Цимбалюка нажаль ні на що не вплине. ЄС навіть не в змозі встановити граничну ціну на кацапський газ.
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18.10.2022 15:25 Відповісти
ЄС має заборонити всю металопродукцію з РФ, - ЄС має заборонити всю продукцію із московії
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18.10.2022 15:27 Відповісти
Не буде цього, вони прямо кажуть що такі санкції вплинуть на них самих, а якось себе обмежувати вони не згодні.
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18.10.2022 15:33 Відповісти
а коли ми санкції введемо?
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18.10.2022 15:40 Відповісти
Просто в ЄС бояться розпаду Росії тому обережно вводять санкції для стримування а не для розпаду.
А краще б розпалася б Росія для України це було б добре
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18.10.2022 15:42 Відповісти
Значить, блоги Цимбалюка на Цензорі - не спеціально для цього сайту; а
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18.10.2022 15:59 Відповісти
300 млд доларів доходу --- непогано іх здержуют .
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18.10.2022 16:13 Відповісти
Мент, який при усіх президентах стрибав з посади на посаду, Європа нікому нічого не вина. Треба сказати їм "дякую", і не вимагати. Ти голова комітету в справах ветеранів, от і не пхай свій ніс туди, куди не треба.
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18.10.2022 16:56 Відповісти
 
 