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Новини Війна
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У Путіна нова стратегія та тактика у війні проти України, але жодні його "страшилки" нас не залякають, - Данілов

данілов

У президента РФ Володимира Путіна зараз змінилася стратегія та тактика у війні проти України, але населення країни цим не залякати.

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю ERR.

"У нас з 24 лютого триває активна фаза бойових дій. Наше населення вже доволі спокійно ставиться до таких речей (ворожих ударів - ред). Так, це неприємно. Так, це певні незручності - сидіти у бомбосховищі. Але ми впевнені у своїй перемозі, і що б Путін не робив, перемога буде за нами", - наголосив Данілов.

За його словами, у Путіна "нова стратегія, нова тактика та новий погляд на розв'язану ним війну".

"Ми готові до цього, тому ще раз заявляю - жодні його "страшилки" нас не залякають. Ми рухатимемося вперед і звільнимо всю нашу територію від російських фашистів", - зауважив  секретар РНБО.

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Також Данілов зазначив, що посилення атак росіян на цивільні об'єкти матиме наслідки для російського диктатора.

"Те, що він зараз робить - це надає матеріали, які фіксуються у щоденному режимі, і які будуть представлені міжнародному суді, який відбудеться над усіма злочинцями. Тому що це злочин проти людяності, який не має терміну давності", - додав він.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) путін володимир (23772)


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Топ коментарі
+16
Данілова з Зелею в бункері не залякати, єдине, що їх лякає - це дозволити ЗСУ обстрілювати територію балалайні і бульбофюрера.
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18.10.2022 15:34
+9
Річ не в армії, а в зелених довбойобах, які цю армію роззброювали і похерили ракетні програми. Вони так зазирали в жопу *****, що дозазирались до війни. І тепер їм ще хватає ницості щось квакати за спинами військових і цивільних.
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18.10.2022 15:42
+7
Та вам то що, в автономному ядерному бункері під Києвом... Готові ви, як до вторгнення 24.02. За 8 місяців війни не дійшло, що критичну інфраструктуру треба захищати.
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18.10.2022 15:36
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Данілова з Зелею в бункері не залякати, єдине, що їх лякає - це дозволити ЗСУ обстрілювати територію балалайні і бульбофюрера.
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18.10.2022 15:34 Відповісти
Я думаю той же Данілов був би перший серед перших за бомбування оркостану, західні імпотенти жорстко пресингують не робити цього
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18.10.2022 15:55 Відповісти
Навіщо так себе дурити?
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18.10.2022 16:09 Відповісти
Це так зрозуміло, що поки не буде наших дзеркальних або упереджувальних руйнацій їхньої інфраструктури, )(уйло буди знищувати нашу інфраструктуру і вбивати людей.
По збіговіську бульбашей та кацапів у білорусі треба вдарити на упередження, а потім у стилі кацапії сказати, що то не ми. Нехай вдавляться від злості.
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18.10.2022 15:57 Відповісти
Це він як ветеринар говорить ? Щось на початку лютоговін говорив геть їнше !
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18.10.2022 15:35 Відповісти
Та вам то що, в автономному ядерному бункері під Києвом... Готові ви, як до вторгнення 24.02. За 8 місяців війни не дійшло, що критичну інфраструктуру треба захищати.
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18.10.2022 15:36 Відповісти
Во-во, пусть поживет как остальные зимой без света и тепла.
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18.10.2022 15:39 Відповісти
Діма, у вас лапоть відклеївся
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18.10.2022 15:47 Відповісти
Пішов нах. Я маю на увазі, що він ніколи не зрозуміє звичайного громадянина, тому що вони там всі сидять в бункері с комфортом. А здаватися ніхто не буде, бо все одно всіх кацапи після цього вбьют
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18.10.2022 15:58 Відповісти
Дмитро, від тебе тхне скобєвщиною, ти наступного разу закушуй краще.
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18.10.2022 17:13 Відповісти
Наша армия защищает как умеет, и делает это хорошо. Ни одна страна Европы не была бы полностью защищена от стольких обстрелов
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18.10.2022 15:40 Відповісти
Річ не в армії, а в зелених довбойобах, які цю армію роззброювали і похерили ракетні програми. Вони так зазирали в жопу *****, що дозазирались до війни. І тепер їм ще хватає ницості щось квакати за спинами військових і цивільних.
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18.10.2022 15:42 Відповісти
не прячь глупость за словесным поносом, еще раз - никакая страна не защитила бы инфраструктуру при стольких обстрелах как ты тут строчишь
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18.10.2022 15:56 Відповісти
Прецедентів таких довгих ракетних та дронових атак ще не було, так що казати що не могли, це гадання.
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18.10.2022 16:20 Відповісти
Человек имеет ввиду, что не было бы никаких обстрелов и войны, если бы зелебоба вёл себя как президент воюющей страны, а не «по приколу».
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18.10.2022 16:22 Відповісти
можлиуво й так, але в минулому! а зараз ми маємо відкриту війну і її потрібно винрати. а такі висериявно не сприяють перемозі.
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18.10.2022 17:16 Відповісти
Це все зрозуміло, але ті, кто голосував за «хуже не буде», повинні второпати, що велика частка провини за цю війну на них. Інакше нас буде чекати і друга війна і третья..
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18.10.2022 17:35 Відповісти
краще б він мовчав.А то звучить як знущання.А може ми і заслужили це знущання.
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18.10.2022 15:39 Відповісти
Мое мнение. Украине нужен свой завод "мопедов". Привести станки из дружественных стран. Пусть они будут старыми, лишь бы работали. Привести оборудование для химии(пороха, взрывчатка), зарыть всё это поглубже в землю, залить сверху бетоном и клепать 24\7. пусть дроны уступают в мощности и дальности иранским "мопедам", но делать их в больших количествах.
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18.10.2022 15:40 Відповісти
Боюсь сидеть без света и воды, как сегодня, а похолодает, так ещё и без тепла, многим украинцам вряд ли понравится и рассказами о "международных судах" когда там делу не поможешь. Отвечать надо здесь и сейчас, а не байки травить на госзарплате
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18.10.2022 15:42 Відповісти
а ти напевнеи пропонуєш їхати до Х*йла домовлятися про газ та щоб не бамбіль?
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18.10.2022 15:49 Відповісти
Повністю підтримую ваш сарказм ! А то читаєш деякі коментарі і дивно , скільки ще " вати " ,малоросів , любителів " руського мира" , в Україні ! " Чистити " прийдеться радикально і багато !
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18.10.2022 15:56 Відповісти
Ні, потрібно обстрювати масово їхню территорію, в том числі і західним озброюванням. Вибору нам не залишають
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18.10.2022 15:59 Відповісти
і чим ти в такому випадку будеш відрізнятисьвід терориста Ху*ла? а якщо ти терорист то чому тобі повиинен захід даватиозброєння?
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18.10.2022 17:12 Відповісти
Данілка може поділишся своїм бункером і баблом?
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18.10.2022 15:47 Відповісти
Він працює,а ти тут за бабло сидиш і п...иш!
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18.10.2022 15:52 Відповісти
Українська тактика проста - звільнення своєї землі від ворога ! Наступати і гнати бидло в шию ! На черзі Донецьк , Луганськ , Херсон !
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18.10.2022 15:51 Відповісти
Добре гонити туфту сидячи в бункері зе-чмошники будьте разом з народом, вийдіть на не захищену місцевість , ви напевно думаєте,що ми без вашого дебільного керівництва пропадем,ідіть жити як усі незахищені громадяни- "кроти зелені".
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18.10.2022 15:58 Відповісти
Це говорить людина, якій доступні певні важливі речі, недоступні іншим громадянам, а це сам факт роботи і власне зарплати, надійне бомбосховище, наявність автомобіля у будь-який час, наявність тепла, електроенергії, води для себе і сім'ї, незважаючи на обстріли і тд.
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18.10.2022 15:59 Відповісти
Главное не забудь одеть черные ритузы, что-бы предупредить ЗЕБилов!!!
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18.10.2022 16:02 Відповісти
После каждого нанесения урона должно проговариваться, что результата с военной точки зрения нет, а лишь увеличение долгов по репарациям.
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18.10.2022 16:25 Відповісти
пуйлу "кров з носа" треба перемовини і припинення вогню, тому терактами хоче посадити преЗЕдента за стіл шоб пасматрєтьвглаза. сподіваюсь найвеличніший розуміє всі наслідки цього
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18.10.2022 16:49 Відповісти
каждый орк должен быть уверен на 100%, что его здесь ждет верная смерть
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18.10.2022 17:56 Відповісти
В бункере хорошо сидеть??? Мерзость Зе шайки!
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18.10.2022 19:55 Відповісти
 
 