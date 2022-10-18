У Путіна нова стратегія та тактика у війні проти України, але жодні його "страшилки" нас не залякають, - Данілов
У президента РФ Володимира Путіна зараз змінилася стратегія та тактика у війні проти України, але населення країни цим не залякати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю ERR.
"У нас з 24 лютого триває активна фаза бойових дій. Наше населення вже доволі спокійно ставиться до таких речей (ворожих ударів - ред). Так, це неприємно. Так, це певні незручності - сидіти у бомбосховищі. Але ми впевнені у своїй перемозі, і що б Путін не робив, перемога буде за нами", - наголосив Данілов.
За його словами, у Путіна "нова стратегія, нова тактика та новий погляд на розв'язану ним війну".
"Ми готові до цього, тому ще раз заявляю - жодні його "страшилки" нас не залякають. Ми рухатимемося вперед і звільнимо всю нашу територію від російських фашистів", - зауважив секретар РНБО.
Також Данілов зазначив, що посилення атак росіян на цивільні об'єкти матиме наслідки для російського диктатора.
"Те, що він зараз робить - це надає матеріали, які фіксуються у щоденному режимі, і які будуть представлені міжнародному суді, який відбудеться над усіма злочинцями. Тому що це злочин проти людяності, який не має терміну давності", - додав він.
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