УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9433 відвідувача онлайн
Новини
868 2

Псевдокерівнику "райавтодору" на Харківщині повідомлено про підозру у співпраці з окупантами

колаборант

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 55-річному мешканцю смт Шевченкове за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харкіська обласна прокуратура.

Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці червня місцевий мешканець обійняв посаду "керівника" Шевченківського дорожньо-ремонтного пункту Балаклійського райавтодору. Отримав колаборант пропозицію від самого "голови" окупаційної адміністрації смт Шевченкове.

Так, у смт Шевченкове псевдоочільник провадив активну діяльність: облаштував дві зупинки автотранспорту, які у подальшому були перефарбовані у кольори прапору РФ. Крім того, колаборант надавав російським військовим техніку громади і ремонтував дороги для "комфорту" окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двом псевдоправоохоронцям з Харківщини повідомлено про підозру в колабораційній діяльності, - Офіс Генпрокурора

За інформацуією відомства, після деокупації Харківщини чоловіка було викрито.

Автор: 

прокуратура (3671) Харківщина (6054) колабораціонізм (1158)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
виконував асфальтну вказівку зепартії..
показати весь коментар
18.10.2022 16:31 Відповісти
а я вже знаю що казатиме його адвокат на суді
шо це комунальне підприємство і воно забезпчує життя регіону
показати весь коментар
18.10.2022 16:41 Відповісти
 
 