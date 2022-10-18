Псевдокерівнику "райавтодору" на Харківщині повідомлено про підозру у співпраці з окупантами

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 55-річному мешканцю смт Шевченкове за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харкіська обласна прокуратура.

Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці червня місцевий мешканець обійняв посаду "керівника" Шевченківського дорожньо-ремонтного пункту Балаклійського райавтодору. Отримав колаборант пропозицію від самого "голови" окупаційної адміністрації смт Шевченкове.

Так, у смт Шевченкове псевдоочільник провадив активну діяльність: облаштував дві зупинки автотранспорту, які у подальшому були перефарбовані у кольори прапору РФ. Крім того, колаборант надавав російським військовим техніку громади і ремонтував дороги для "комфорту" окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двом псевдоправоохоронцям з Харківщини повідомлено про підозру в колабораційній діяльності, - Офіс Генпрокурора

За інформацуією відомства, після деокупації Харківщини чоловіка було викрито.