Псевдокерівнику "райавтодору" на Харківщині повідомлено про підозру у співпраці з окупантами
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 55-річному мешканцю смт Шевченкове за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харкіська обласна прокуратура.
Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці червня місцевий мешканець обійняв посаду "керівника" Шевченківського дорожньо-ремонтного пункту Балаклійського райавтодору. Отримав колаборант пропозицію від самого "голови" окупаційної адміністрації смт Шевченкове.
Так, у смт Шевченкове псевдоочільник провадив активну діяльність: облаштував дві зупинки автотранспорту, які у подальшому були перефарбовані у кольори прапору РФ. Крім того, колаборант надавав російським військовим техніку громади і ремонтував дороги для "комфорту" окупантів.
За інформацуією відомства, після деокупації Харківщини чоловіка було викрито.
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шо це комунальне підприємство і воно забезпчує життя регіону