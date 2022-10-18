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Новини Війна
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Готові передати будь-якій країні ЄС "мішок доказів" використання Росією іранських дронів, - Кулеба

київ,дрони

Україна готова передати "мішок доказів" кожній країні, яка має сумніви щодо постачання Іраном дронів Росії.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми готові кожній країні ЄС, яка має сумніви щодо постачання Іраном дронів Російській Федерації, передати мішок доказів. Ми запитаємо колег у Європейському Союзі, хто саме має сумніви, і кожному передамо мішок доказів у вигляді уламків використаних росією іранських дронів – нехай вивчають. Я думаю, що це "слідство" завершиться дуже швидко", - наголосив міністр.

Він додав, що не треба шукати приводів, щоб чогось не робити, оскільки це веде до нових руйнувань і нових смертей.

"Для того щоб зупинити руйнування, смерті і війну загалом, потрібно робити, потрібно діяти. І саме про це ми вчора говорили з міністрами закордонних справ ЄС", - зазначив глава МЗС.

Також читайте: Україна розриває дипломатичні відносини з Іраном, - Кулеба

Автор: 

Іран (2017) росія (65002) Кулеба Дмитро (3604) дрони (4648)


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Топ коментарі
+7
Зберіть ООН, і усім покажіть цей мішок, так кажучи, оптом.
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18.10.2022 16:31
+4
да там тим мішком вже по пикам повинні гамселити..
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18.10.2022 16:33
+3
шановний пан Дмитро. часи "авидакажитє" уже в минулому. макайте їх писками в ссані ганчірки активніше, низький вам поклон.
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18.10.2022 16:31
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мішок? мішків? він садюга..кацапів по запчастинах відправляти..
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18.10.2022 16:30 Відповісти
Зберіть ООН, і усім покажіть цей мішок, так кажучи, оптом.
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18.10.2022 16:31 Відповісти
да там тим мішком вже по пикам повинні гамселити..
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18.10.2022 16:33 Відповісти
Баж здор, тов ген рал
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18.10.2022 17:30 Відповісти
Почитав, всі коменти - дивись форум розженеш к трясті
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18.10.2022 17:31 Відповісти
до трясці..
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18.10.2022 17:36 Відповісти
Та куди там, чого б я заперечував....(к трясті, к лихій годині - Н.Левицький "микола джеря", "Кайдашева сім*я"), мама вчитель-методист укр.мови, так мені скрізь і попада
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18.10.2022 17:40 Відповісти
в мене бабуся бібліотекаркою була..офігезне дитинство, коли з 5 років бібліотека школи на Русанівці у повному розпорядженні..
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18.10.2022 18:04 Відповісти
Ага, мабуть здобріла дифіцитними штучками букіністськими

А мене заставляли, що поробиш - хокей, футбол, книжки в сумці
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18.10.2022 18:11 Відповісти
ні..цікавинки були..наприклад підручники дореволюційні з математики..можна було тихесенько вивчати..були книжки з еклібрисами..конфісковані, напевно..мабудь, вже нічого з того немає

В мене фігурне катання біля філармонї))
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18.10.2022 18:17 Відповісти
Про Кулебу і докази - то авжеж, тільки режим же треба визнати кацапський - раааааз, задокументувати належним чином - двааааа і швиденько до відповідних інституцій (які вже є), а так тринди-линди триндада
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18.10.2022 17:33 Відповісти
Два режими терористичні, смекаєш? Ось, в цьому сенсі простіше ж відпрацьвувати
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18.10.2022 17:35 Відповісти
шановний пан Дмитро. часи "авидакажитє" уже в минулому. макайте їх писками в ссані ганчірки активніше, низький вам поклон.
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18.10.2022 16:31 Відповісти
аха!и не сомневаюсь что после дипломатического реверанса главного дипломата и словами вот вам: ,,мешок доказательств"все политики ,,низко поклонятся" (похоже вся дипломатия именно так и выглядит как на цензоре подаётся) печалька
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18.10.2022 18:01 Відповісти
Одне гівно до другого так і липне.Шо той не збивав літак,шо той,поки не приперли до стінки.Ну а дивлячись на те,що у орків прокатило - "их там нет",то і ми спробуємо.
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18.10.2022 16:40 Відповісти
В цьому випадку співпрацювати необхідно з Ізраїлем та Саудами. Думаю що за останні дні вони теж зацікавилися знищенням виробництва дронів у самому Ірані.
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18.10.2022 16:49 Відповісти
А нахіба воно їм? Це ж потрібно буде щось робить, а так висловив "глибоку стурбованість" і далі пий пиво. До речі: винуватців загибелі МН 17 вже засудили? Нє? - Так ото ж...
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18.10.2022 16:53 Відповісти
Краще обміняти "мішок доказів" на жменьку розуму та сумління для зедурнів
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18.10.2022 16:57 Відповісти
Так передавайте. Можливо треба самим щось робити крім ********* в відосиках.
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18.10.2022 17:25 Відповісти
А чипы там Тайваньские стоят, и американские комплектующие, тоже смешно😁
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18.10.2022 21:28 Відповісти
 
 