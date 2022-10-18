Готові передати будь-якій країні ЄС "мішок доказів" використання Росією іранських дронів, - Кулеба

Україна готова передати "мішок доказів" кожній країні, яка має сумніви щодо постачання Іраном дронів Росії.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми готові кожній країні ЄС, яка має сумніви щодо постачання Іраном дронів Російській Федерації, передати мішок доказів. Ми запитаємо колег у Європейському Союзі, хто саме має сумніви, і кожному передамо мішок доказів у вигляді уламків використаних росією іранських дронів – нехай вивчають. Я думаю, що це "слідство" завершиться дуже швидко", - наголосив міністр.

Він додав, що не треба шукати приводів, щоб чогось не робити, оскільки це веде до нових руйнувань і нових смертей.

"Для того щоб зупинити руйнування, смерті і війну загалом, потрібно робити, потрібно діяти. І саме про це ми вчора говорили з міністрами закордонних справ ЄС", - зазначив глава МЗС.

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