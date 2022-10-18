У першій партії Росія замовила 1 750 іранських дронів, але ми стабільно збиваємо близько 70% того, що летить, - Буданов

Перша партія іранських дронів для Росії налічувала 1 750 штук, але захисники збивають близько 70% тих безпілотників, які окупанти запускають по Україні.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.

"Перша партія була замовлена в кількості 1750 дронів, далі пішли нові замовлення, але швидкість їх виробництва і доставки в Росію, ви маєте зрозуміти, це ж не одномоментний процес. Вони потроху їх вичерпують, іранці роблять нові, але є інша сторона цього питання: близько 70% усіх дронів ми стабільно збиваємо", - розповів Буданов.

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Також, за словами Буданова, Кремль вичерпує і запаси своїх ракет. Наприклад, що стосується конкретно ракет "Іскандер", то вони, за даними головного розвідника, вже наблизились до відмітки в 13% наявності ракет.

Він зазначив, що концепцією заборонено "опускатися" нижче 30%, але війна вносить свої корективи.