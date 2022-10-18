У першій партії Росія замовила 1 750 іранських дронів, але ми стабільно збиваємо близько 70% того, що летить, - Буданов
Перша партія іранських дронів для Росії налічувала 1 750 штук, але захисники збивають близько 70% тих безпілотників, які окупанти запускають по Україні.
Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.
"Перша партія була замовлена в кількості 1750 дронів, далі пішли нові замовлення, але швидкість їх виробництва і доставки в Росію, ви маєте зрозуміти, це ж не одномоментний процес. Вони потроху їх вичерпують, іранці роблять нові, але є інша сторона цього питання: близько 70% усіх дронів ми стабільно збиваємо", - розповів Буданов.
Також, за словами Буданова, Кремль вичерпує і запаси своїх ракет. Наприклад, що стосується конкретно ракет "Іскандер", то вони, за даними головного розвідника, вже наблизились до відмітки в 13% наявності ракет.
Він зазначив, що концепцією заборонено "опускатися" нижче 30%, але війна вносить свої корективи.
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Не треба похвалятися тим, що 70% із запущених "Шахедів-Гераней" збивається.
Вони, БПЛА даного типу, дешеві та примітивні, саме такий відсоток успіху (25% - 30%) і розраховані.
Їх запускають роєм, виходячи з того, що поки ППО боротиметься з усім роєм, 1/3 - 1/4, зуміє прорватися
Поки ППО захлинається, посилаючи в "літаючий моторолер" вартістю 8-10 тис. доларів ракети вартістю 100-150 тисяч, там на поготові вже стоять С-300 та Іскандери.
До речі, пояснили, для чого використовують ракети С-300 для бомбардування міст. Це ракети зі старих партій, їх треба вже списувати, стрільби по повітряних цілях вони годяться. А по містах - саме те. Куди потрапив, там і ціль.
imho єдине можливе краще рішення - вбити іранські екіпажі пускових.
- таке враження що при владі особливо в місцевих адмінітсраціях одні далбайоби -невідомо за що ми платимо їм податки, бо:
- проблема с електростанціями вирішується елементарно - бетонні блоки, причому це дуже дешево і швидко, данного матеріла в тому числі є достатньо у будівельних компаніях а аткож бетон твердне буквально за тиждень, вилити з залізобетону будь-яку форму будь-яких розиірів е\лементарно.
САМЕ ТАК РОБЛЯТЬ В ІЗРАЇЛІ на обєктах інфраструктури...
Интересно, можно ли теоретически против шахидов защититься поставив гигантские мангалы? Железная решетка на 4х ножках над подстанцией, шахид сверху не пролезет.