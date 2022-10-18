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Новини Війна
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У першій партії Росія замовила 1 750 іранських дронів, але ми стабільно збиваємо близько 70% того, що летить, - Буданов

буданов

Перша партія іранських дронів для Росії налічувала 1 750 штук, але захисники збивають близько 70% тих безпілотників, які окупанти запускають по Україні.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.

"Перша партія була замовлена в кількості 1750 дронів, далі пішли нові замовлення, але швидкість їх виробництва і доставки в Росію, ви маєте зрозуміти, це ж не одномоментний процес. Вони потроху їх вичерпують, іранці роблять нові, але є інша сторона цього питання: близько 70% усіх дронів ми стабільно збиваємо", - розповів Буданов.

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Також, за словами Буданова, Кремль вичерпує і запаси своїх ракет. Наприклад, що стосується конкретно ракет "Іскандер", то вони, за даними головного розвідника, вже наблизились до відмітки в 13% наявності ракет.

Він зазначив, що концепцією заборонено "опускатися" нижче 30%, але війна вносить свої корективи.

Автор: 

Буданов Кирило (491) Іран (2017) розвідка (3857) росія (65002) дрони (4648)


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Топ коментарі
+20
Шановний пане Буданов.
Не треба похвалятися тим, що 70% із запущених "Шахедів-Гераней" збивається.
Вони, БПЛА даного типу, дешеві та примітивні, саме такий відсоток успіху (25% - 30%) і розраховані.
Їх запускають роєм, виходячи з того, що поки ППО боротиметься з усім роєм, 1/3 - 1/4, зуміє прорватися
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18.10.2022 16:43
+14
Когда люди обозлены очередными кацапскими атаками на арене появляется сказочник Буданов после очередной попойки с гогилашвили.
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18.10.2022 16:42
+14
А потім - ракети, на яких ППО вже не вистачає.
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18.10.2022 16:48
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ТеГерань.
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18.10.2022 16:37 Відповісти
Да хоть 99% сбиваем, они насосят ущерб несопоставимый с их стоимостью =/
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18.10.2022 19:37 Відповісти
Потрібно ставити зенітки на дахах багатоповерхівок по периметру міст.
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18.10.2022 16:39 Відповісти
І шо тоді , цілями також стануть оточуючі села агломерацій , справа в тому , що смертельне поранення може бути від кулі яка впала бувша вистріленою вверх , хоча вона падає значно з меншою швидкістю чим при пострілі(разів в чотири) , перед тим як щось робиш(тако ж коли щось кажеш) треба обдумати всі наслідки.
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18.10.2022 17:20 Відповісти
Це війна, шановний, дуже жорстока війна. Війна на повне знищення нації. І без жертв тут не обійтись. Питання в тому, чи можна мінімізувати ці втрати.
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18.10.2022 17:57 Відповісти
Так вместо цели оно тогда может упасть куда угодно, на жилой дом, например. В поле сбивать их самое оно, а в городе уже реально стремно.
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18.10.2022 21:42 Відповісти
Когда люди обозлены очередными кацапскими атаками на арене появляется сказочник Буданов после очередной попойки с гогилашвили.
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18.10.2022 16:42 Відповісти
Та сьогодні якась навала зелених - пріпіздєнт, Данілов, Буданов... Тільки ще більше дратують людей.
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18.10.2022 16:47 Відповісти
осеннєє загострення люся теж активізувалася на говноканалах
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18.10.2022 19:56 Відповісти
Они там еще шлюху на двоих рассписывают какуюта, вроде одна жена из них
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18.10.2022 16:52 Відповісти
А він точно розвідник? Чи він - помічник гандоші херащенки з озвучування очевидного??
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18.10.2022 16:43 Відповісти
Шановний пане Буданов.
Не треба похвалятися тим, що 70% із запущених "Шахедів-Гераней" збивається.
Вони, БПЛА даного типу, дешеві та примітивні, саме такий відсоток успіху (25% - 30%) і розраховані.
Їх запускають роєм, виходячи з того, що поки ППО боротиметься з усім роєм, 1/3 - 1/4, зуміє прорватися
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18.10.2022 16:43 Відповісти
А потім - ракети, на яких ППО вже не вистачає.
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18.10.2022 16:48 Відповісти
Саме так.
Поки ППО захлинається, посилаючи в "літаючий моторолер" вартістю 8-10 тис. доларів ракети вартістю 100-150 тисяч, там на поготові вже стоять С-300 та Іскандери.
До речі, пояснили, для чого використовують ракети С-300 для бомбардування міст. Це ракети зі старих партій, їх треба вже списувати, стрільби по повітряних цілях вони годяться. А по містах - саме те. Куди потрапив, там і ціль.
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18.10.2022 16:59 Відповісти
согласна, страшнее прилёт С-300, громко, быстро, разрушающе, много.... каждое утро сердце останавливается пока отстреляются...
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18.10.2022 17:33 Відповісти
да месяц уже фигачат каждое утро, по 6-16.... какие же они дорогие? их как говна...
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18.10.2022 17:45 Відповісти
У рашистів у спадок від радянського союзу лишилося кілька тисяч ракет С300, так що у них хороший запас цього гімна🤬
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18.10.2022 19:10 Відповісти
Шахед - Герань, объявленной стоимостью менее 5$.
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18.10.2022 19:41 Відповісти
Все одно забагато пролітає і навряд чи вдасться збити більше, оскільки для вірогідність збиття для "дорослого" ППО 0.8-0.9.
imho єдине можливе краще рішення - вбити іранські екіпажі пускових.
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18.10.2022 16:46 Відповісти
Було би краще, якби їх не ППО збивали, а якісь більш дешеві і менш цінні засоби. Одна ракета ППО С-300 вартує набагато більше, ніж цей дрон, а поповнювати запаси цих ракет у нас немає звідки.
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18.10.2022 16:50 Відповісти
С300 цей дрон і не візьме. Не та висота, теплова сигнатура, швидкість.
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18.10.2022 16:51 Відповісти
Так у нас ППО їх і збиває переважно. А ППО наше на 80% це радянські С-300
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18.10.2022 16:51 Відповісти
Чим збиваєш, язиком зеленим?
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18.10.2022 16:55 Відповісти
Чому про це каже Буданов, а не військові???
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18.10.2022 16:55 Відповісти
Коли вже приберуть цього недоумка?
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18.10.2022 16:59 Відповісти
какой то гомик прилизанный, нарциссизм так и прёт, говорит и от своих слов кончает...
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18.10.2022 17:36 Відповісти
Згоден абсолютно, точно гей - в самих різних сенсах цього слова!
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18.10.2022 22:35 Відповісти
А інші 30 відсотків? Вони стільки лиха вже принесли і ще принесуть.
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18.10.2022 17:01 Відповісти
70% мало, надо ставить дшк на каждой висотке и сбивать все, пусть детонируют в воздухе.
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18.10.2022 17:01 Відповісти
Чем сбиваем? С300? Более тупого решения сложно было придумать. Этих ракет нет пополнения!!! Такую срань сбивают примитивно из пулеметов. ТРИ месяца мы знали об угрозе и не сделали НИХЕРА.. А достаточно толковых пулеметчиков и пзркашников на джипарях...
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18.10.2022 17:08 Відповісти
да походу их перехватить нереально, сегодня в Мелике опять колонна тащилась на Запорожье, утречко будет такое....
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18.10.2022 17:34 Відповісти
Ті идиот? Я пишу, что сбивать иранские мопеды ракетами С300 верх безумия. Особенно в нашей ситуации. Вечно вы читаете жопой и ей же думаете..
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18.10.2022 17:42 Відповісти
70% - нормальный показатель
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18.10.2022 17:18 Відповісти
Крути показник, але цифри такі 1750 * 0,3 = 525 отримайте
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18.10.2022 17:27 Відповісти
1750 штук? То ще на 1,5-2 місяці? ***@тво.
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18.10.2022 17:45 Відповісти
на рахунок вдучань по електропідстанціях і подібних:
- таке враження що при владі особливо в місцевих адмінітсраціях одні далбайоби -невідомо за що ми платимо їм податки, бо:
- проблема с електростанціями вирішується елементарно - бетонні блоки, причому це дуже дешево і швидко, данного матеріла в тому числі є достатньо у будівельних компаніях а аткож бетон твердне буквально за тиждень, вилити з залізобетону будь-яку форму будь-яких розиірів е\лементарно.

САМЕ ТАК РОБЛЯТЬ В ІЗРАЇЛІ на обєктах інфраструктури...
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18.10.2022 17:58 Відповісти
ще цікаву думку надибав:

Интересно, можно ли теоретически против шахидов защититься поставив гигантские мангалы? Железная решетка на 4х ножках над подстанцией, шахид сверху не пролезет.
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19.10.2022 00:34 Відповісти
Є годна ідея як розібратися з шахідами. Вірю у силу інтернета - https://www.facebook.com/100000976433004/posts/8261481510560981/
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18.10.2022 18:02 Відповісти
Розвідник збиває дрони.... цирк та й годі.
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18.10.2022 18:02 Відповісти
Забагато щось сьогодні цього штірліца
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18.10.2022 18:23 Відповісти
Пам'ятаю, з уряду розповідали що 300 штук дронів у першій партії. Чи то щоб нас не лякать, як і з початком війни - тіпа знали але не казали щоб паніки не було.
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18.10.2022 18:27 Відповісти
Напевно вже і друга партія передавання відбулася, на жаль
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18.10.2022 18:45 Відповісти
былданов...
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18.10.2022 19:09 Відповісти
буданов дебил. Это позорная статистика...
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18.10.2022 22:05 Відповісти
 
 