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4 судна з українською агропродукцією вийшли з портів Великої Одеси 18 жовтня

корабель

Також балкер з 40 тис. тоннами пшениці відправиться до Ємену. Судно зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН судно в рамках допомоги країнам у боротьбі з продовольчою кризою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мінінфраструктури України. 

"Сьогодні в рамках "Зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли ще 4 судна з майже 50 тис. тонн продовольства для країн Азії", - йдеться в повідомленні.

Загалом за 2,5 місяці уже 353 судна експортували понад 7,8 млн тонн агропродукції.

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Автор: 

зерно (3118) корабель (1612) Одеса (5438) ООН (3342)


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Ірану побільше насипайте.
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18.10.2022 16:39 Відповісти
Пора менять зерно на оружие !
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18.10.2022 16:45 Відповісти
то вони так і роблять - ми зерно, вони дрони парасії
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18.10.2022 17:14 Відповісти
******* этим зерном зебарыги уже
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18.10.2022 16:50 Відповісти
хочеться вже 1 писки поразбивати..еге ж?
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18.10.2022 17:15 Відповісти
Monsieur je ne mange pas six jours
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18.10.2022 19:03 Відповісти
Знову ( порти великої Одеси)😀 да де це
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18.10.2022 19:14 Відповісти
 
 