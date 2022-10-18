4 судна з українською агропродукцією вийшли з портів Великої Одеси 18 жовтня
Також балкер з 40 тис. тоннами пшениці відправиться до Ємену. Судно зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН судно в рамках допомоги країнам у боротьбі з продовольчою кризою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мінінфраструктури України.
"Сьогодні в рамках "Зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли ще 4 судна з майже 50 тис. тонн продовольства для країн Азії", - йдеться в повідомленні.
Загалом за 2,5 місяці уже 353 судна експортували понад 7,8 млн тонн агропродукції.
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Garry Grant
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AbOriginal_UA
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Марина Кравець
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