Малюська про суму російських активів, які Україна може отримати як репарації від РФ: "Йдеться про кілька сотень мільярдів доларів США"

Міністр юстиції Денис Малюська очікує, що вже цієї осені Генасамблея ООН ухвалить рішення про створення міжнародного механізму примусової виплати репарацій РФ для Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це означатиме, що одразу після цього ми зможемо перейти до переговорів з конкретними країнами, які контролюють російські активи, заморозили їх у себе, щоб вони були передані у спеціальний компенсаційний фонд", - зазначив міністр.

За словами Малюськи, наразі неможливо говорити про конкретний обсяг і суму російських активів, які Україна може отримати як репарації від РФ.

"Але можемо говорити, що йдеться про кілька сотень мільярдів доларів США", – додав він.

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