Малюська про суму російських активів, які Україна може отримати як репарації від РФ: "Йдеться про кілька сотень мільярдів доларів США"
Міністр юстиції Денис Малюська очікує, що вже цієї осені Генасамблея ООН ухвалить рішення про створення міжнародного механізму примусової виплати репарацій РФ для Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Це означатиме, що одразу після цього ми зможемо перейти до переговорів з конкретними країнами, які контролюють російські активи, заморозили їх у себе, щоб вони були передані у спеціальний компенсаційний фонд", - зазначив міністр.
За словами Малюськи, наразі неможливо говорити про конкретний обсяг і суму російських активів, які Україна може отримати як репарації від РФ.
"Але можемо говорити, що йдеться про кілька сотень мільярдів доларів США", – додав він.
Топ коментарі
+7 Олександр Дніпро
показати весь коментар18.10.2022 17:11
+5 Владимир Николенко #234291
показати весь коментар18.10.2022 17:10
+4 Михаил Васильев #525278
показати весь коментар18.10.2022 18:12
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Люди мають перевіряти кожного свого загиблого, пораненого, закатованого, викраденого, кожен зруйнований і пошкоджений будинок і підприємство, кожне спалене і вкрадене зернятко
ЗЄ їх все ще кришує чи після піздюліни від Блінкена щось почав робити?
А їх активи в Україні, с*ка ти воли забереш?????
яке пара сотень міліардів
ти з дуба рухнув дибіл
сума збитків уже виміряється трільйоном доларів