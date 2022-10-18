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Новини Війна
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Малюська про суму російських активів, які Україна може отримати як репарації від РФ: "Йдеться про кілька сотень мільярдів доларів США"

війна

Міністр юстиції Денис Малюська очікує, що вже цієї осені Генасамблея ООН ухвалить рішення про створення міжнародного механізму примусової виплати репарацій РФ для Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це означатиме, що одразу після цього ми зможемо перейти до переговорів з конкретними країнами, які контролюють російські активи, заморозили їх у себе, щоб вони були передані у спеціальний компенсаційний фонд", - зазначив міністр.

За словами Малюськи, наразі неможливо говорити про конкретний обсяг і суму російських активів, які Україна може отримати як репарації від РФ.

"Але можемо говорити, що йдеться про кілька сотень мільярдів доларів США", – додав він.

Також читайте: Росія повинна виплатити Україні воєнні репарації, - глава МЗС Польщі Рау

Автор: 

Малюська Денис (402) репарації (62)


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Топ коментарі
+7
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18.10.2022 17:11
+5
Беня перший у черзі з відрами як найбільш потерпілий
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18.10.2022 17:10
+4
тупізна молюскіна зашкалює
яке пара сотень міліардів
ти з дуба рухнув дибіл
сума збитків уже виміряється трільйоном доларів
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18.10.2022 18:12
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Ведмідя ще не вбили, а вже рахують скільки м*яса з тушки вийде
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18.10.2022 17:09 Відповісти
Беня перший у черзі з відрами як найбільш потерпілий
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18.10.2022 17:10 Відповісти
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18.10.2022 17:11 Відповісти
А "зелень" вже ділить шкіру невбитого ведмедя
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18.10.2022 17:12 Відповісти
схоже що сьогодні бенефіс чи загострення у зеплесені - на манєже все тє жє - буданов, данилов, кулеба, малюська. чекаємо на новий відосік від найвеличнішого
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18.10.2022 17:12 Відповісти
Де Біла Книга в режимі он-лайн доступу?
Люди мають перевіряти кожного свого загиблого, пораненого, закатованого, викраденого, кожен зруйнований і пошкоджений будинок і підприємство, кожне спалене і вкрадене зернятко
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18.10.2022 17:12 Відповісти
Дурні думкою багатіють
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18.10.2022 17:19 Відповісти
ОПУшники напряглись.....
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18.10.2022 17:19 Відповісти
Ой, малюська виліз з під стола!
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18.10.2022 17:21 Відповісти
"Дуже небезпечно пробувати забрати у тигриці тигря, а у деяких дурнів їхні ілюзії..." (Китайське народне прислів"я)
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18.10.2022 17:42 Відповісти
Молюск уже прикидывает-сколько он понастроит пятизвездочных тюрем для себя и зеленомордого ворья на эти деньги.
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18.10.2022 17:54 Відповісти
Що з активами Фрідмана та Ротенберга в Україні, манюня?

ЗЄ їх все ще кришує чи після піздюліни від Блінкена щось почав робити?
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18.10.2022 17:56 Відповісти
Яке кончене!!!!!
А їх активи в Україні, с*ка ти воли забереш?????
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18.10.2022 17:56 Відповісти
то ж краще пообіцяти те чого ще немає
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19.10.2022 08:25 Відповісти
тупізна молюскіна зашкалює
яке пара сотень міліардів
ти з дуба рухнув дибіл
сума збитків уже виміряється трільйоном доларів
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18.10.2022 18:12 Відповісти
Оголосіть весь список черги за баблом
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18.10.2022 18:18 Відповісти
Смотри-смотри вооон птичка полетела -говорит вор запуская руку в карман простака. В наш карман, где лежат наши налоги , наши госпредприятия и наши недра. Про то что вот прям в Киеве огромное количество категорически неконфискуемой российской собственности даже не смешно. Просто малюська какая-то
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18.10.2022 19:16 Відповісти
зелений довйоб....декилька трильонів....але він таких чисел нерозуміє
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18.10.2022 19:24 Відповісти
П....ти - не мішки носити. Ви навіть з тим, що в Україні не можете дати ради. Весь мокшанський бізнес в Україні суцільний договорняк і ніхто не спішить його конфісковувати. Хочете зійтися "посередині"...ларьочники базарні!
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18.10.2022 19:31 Відповісти
малюська "може отримати"
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18.10.2022 20:48 Відповісти
 
 