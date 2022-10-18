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Новини
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PzH 2000, антидронні системи та РСЗВ: Німеччина передасть військову техніку Україні до кінця року

німеччина

Німеччина передасть Україні до кінця року велику кількість раніше обіцяної військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, це пообіцяла міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт під час Берлінського зовнішньополітичного форуму, передає кореспондент Укрінформу.

"Ще цього року будуть передані броньовані евакуаційні машини, броньовані машини Dingo, мостоукладні танки, додаткові гаубиці Panzerhaubitze 2000, додаткові РСЗВ, антидронні системи. Ми підтримуватимемо в питанні розмінування. Одним словом – величезний пакет, який на підході", - перелічила Ламбрехт.

Вона також згадала "зимовий пакет", генератори тощо. Міністр додала, що Берлін, можливо, не завжди є дуже голосним у допомозі, яку надає, але це є насправді суттєва підтримка, і вона буде продовжена.

Все, що необхідно, обговорюється з українським колегою Олексієм Резніковим, додала Ламбрехт. Чергова така розмова мала місце 18 жовтня. Обговорювалося, зокрема, питання, як пришвидшити постачання усіх систем ППО IRIS-T.

Читайте також: Німеччина продовжить постачати озброєння та військову техніку Україні, - Бербок

Наразі, за оцінкою Ламбрехт, Україна найбільше потребує засобів ППО (в чому вона особисто переконалася в Одесі, де двічі змушена була бігти в укриття під час повітряної тривоги), а також артилерії.

Глава МО ФРН запевнила, що Німеччина не ставить собі "червоних ліній" у питанні постачання Україні озброєнь, проте буде готова надавати лише таку зброю, яка узгоджена в колі союзників.

"Важливо, щоби завжди разом з партнерами, завжди з союзниками. Німеччина не має діяти одноосібно. Для мене це – та сама червона лінія", - сказала Ламбрехт.

Вона не заперечила, що Німеччина могла б надати Україні танки. Проте підкреслила, що досі танків західного зразка не надав ніхто, зокрема, США, на які Берлін здебільшого орієнтується.

Ламбрехт назвала себе "прагматичним" політиком і заявила, що більш ефективним на даному етапі було забезпечити ЗСУ 100 танками радянських зразків, які передали інші країни в обмін на сучасну німецьку техніку. "Це швидка підтримка – прагматичний підхід", - сказала політик.

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Успішним прикладом вона також назвала виробництво в Словаччині гаубиць Zuzanna, профінансують яке Німеччина, Данія і Норвегія.

Ламбрехт також назвала "більш ніж цинічним" підхід до підготовки солдатів ЗСУ, який базується на припущенні, що складні системи озброєнь "можна опанувати за допомогою відео на Youtube". Це потребує часу, наголосила Ламбрехт, бо є відповідальність за бійців, які проходять навчання.

Автор: 

Німеччина (7335) зброя (7442) допомога (8321) Ламбрехт Крістін (57)


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Топ коментарі
+9
Дякуємо! Але хочеться все ж таки прояснити, до кінця цього року?
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18.10.2022 17:13
+7
Украина благодарна всем странам , предоставляющим военную помощь. Мы добро помним. Единственная просьба - ускорить это процесс.
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18.10.2022 18:34
+6
Це складне питання, ми дамо відповідь на це питання до кінця року
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18.10.2022 17:19
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Дякуємо! Але хочеться все ж таки прояснити, до кінця цього року?
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18.10.2022 17:13 Відповісти
Це складне питання, ми дамо відповідь на це питання до кінця року
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18.10.2022 17:19 Відповісти
они не обязаны; меньше сарказма - он бесполезе
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18.10.2022 17:27 Відповісти
Та ти шо??? Ця, бл, німчура закрила дорогу України в НАТО у 2008р, вигодувала *****, вісім років заглядала ***** в дупу і зараз саботує передачу Україні зброї. Тому німчура винна Україні. І не треба пиз.іти.
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18.10.2022 19:22 Відповісти
"Я вам ничего не должен"! Это твой призидент сказал всем сразу после выборов.
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18.10.2022 19:59 Відповісти
Если верить wikileaks - то против высказались Германия и Франция, а США вроде были не против.

Может совпадение, но

в 2008 году президентом еще был Буш (республиканец),

Россия-Грузия война, но быстро закончилась. Может потому что США подогнали флот

2014 анексия Крыма без выстрела. Президент Обама (демократ). Франция, Германия - подпевалы.

2017-2021 Президент Трамп (республиканец). Вялотекущий конфликт ЛДНР, небольшие поставки западного оружия, заморожен СП2. Обвинение европейских стран НАТО, что не выделяют 2% на оборону, и США уйдет из НАТО.

2022 - демократы. Мир катится к ядерной войне

Такое впечатление, что "хулиганы" планеты не боятся демократов...
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18.10.2022 20:01 Відповісти
скорее всего война тогда быстро закончилась потому что грузины подписали то, чего хотел путен. и с этого момента раша постепенно добилась своих целей в Грузии. что конкретно заметно и сегодня. по сути разворот правительства Грузии в сторону лаптерейха.
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18.10.2022 20:21 Відповісти
Что то маловато будет.
На 2017 год только у Ху..ла оценивал карман в $200 млрд.
Спросите у папика с погонялом "Римский", сколько там, в банке Ватикана, на счетах бабла из Парашной *********.
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18.10.2022 17:43 Відповісти
не заглядывай в чужой карман,задайся вопросом куда собственные делись??даю подсказку:поди в асфальт закатал,шалун!!(если правильно пальчики позагибаеш то думаю удивишся что мало чем сумма будет уступать той которую сам озвучиваеш)
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18.10.2022 17:53 Відповісти
Украина благодарна всем странам , предоставляющим военную помощь. Мы добро помним. Единственная просьба - ускорить это процесс.
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18.10.2022 18:34 Відповісти
На "Поплаві" вже розкритикували PzH 2000.
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18.10.2022 18:39 Відповісти
А іран мордору ракети і дрони теж до кінця року?
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18.10.2022 18:53 Відповісти
До конца какого года?
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18.10.2022 20:51 Відповісти
Спасибо!!!!
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18.10.2022 22:04 Відповісти
 
 