190 ударів ракетами та дронами-камікадзе завдала Росія по Україні за 11 днів

З 7 до 18 жовтня Росія завдала понад 190 ударів ракетами та дронами-камікадзе по 16 областях України. Загинуло понад 70 людей, травмовано понад 240 осіб.

Про це повідомив на брифінгу речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"У період із 7 по 18 жовтня Росією завдано близько 190 масованих ударів ракетами, дронами-камікадзе та артилерію по 16 областях України та м. Київ. Удари були завдані по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема по об’єктах енергетики та по цивільних об’єктах. Загинуло понад 70 людей, травмовано понад 240 осіб, пошкоджено понад 380 об’єктів. Це більше як 140 приватних та багатоквартирних житлових будинків, й, звичайно, інші будинки, які попали під обстріли", - повідомив речник ДСНС.

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