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190 ударів ракетами та дронами-камікадзе завдала Росія по Україні за 11 днів

пожежа,дснс,купянськ

З 7 до 18 жовтня Росія завдала понад 190 ударів ракетами та дронами-камікадзе по 16 областях України. Загинуло понад 70 людей, травмовано понад 240 осіб.

Про це  повідомив на брифінгу речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"У період із 7 по 18 жовтня Росією завдано близько 190 масованих ударів ракетами, дронами-камікадзе та артилерію по 16 областях України та м. Київ. Удари були завдані по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема по об’єктах енергетики та по цивільних об’єктах. Загинуло понад 70 людей, травмовано понад 240 осіб, пошкоджено понад 380 об’єктів. Це більше як 140 приватних та багатоквартирних житлових будинків, й, звичайно, інші будинки, які попали під обстріли", - повідомив речник ДСНС.

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Автор: 

крилаті ракети (1071) обстріл (28303) росія (65002) Україна (5874) ДСНС (5093) дрони (4648)


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тобто заяви зеплесені про те що ракети та дрони майже скінчилися - наіпалово... 1750 дронів ( закуплених парасією вже) при такиж же системі використання дадуть ім змогу ще місяць запускати по 35 дронів в день. не кажучи вже про 3000 ракет С300
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18.10.2022 17:18 Відповісти
Чим далі, тим більше буде нестиковок, як наприклда у Вови Зе який обіцяв пійти з президенства як що за рік не закінчить війну на Донбасі. За рік він війну не закінчив, за три також.
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18.10.2022 21:45 Відповісти
Іранські дрони дешеві та дієві. Кацапи розумніши за Зе владу чи діють разом ❓
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18.10.2022 21:44 Відповісти
 
 