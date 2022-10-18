Рада збільшила воєнні видатки Держбюджету-2022 ще на 387 млрд грн за рахунок внутрішніх позик

Верховна Рада ухвалила проєкт закону "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік". Таким чином видатки державного бюджету України на 2022 рік збільшено ще на 386,87 млрд грн - до 3 трлн 37,01 млрд грн для фінансування ЗСУ та інших силових органів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Законопроєкт підтримали 318 народних депутатів.

У законопроєкті пропонується передбачити додаткові видатки на національну безпеку та оборону по загальному фонду у сумі 386,87 млрд грн за рахунок здійснення додаткових внутрішніх запозичень

Так, додаткові витрати будуть профінансовані за рахунок відповідного збільшення внутрішніх запозичень – до 1 трлн 497,24 млрд грн.

Міноборони запропоновано направити додатково 365,16 млрд грн (зокрема на оплату праці – 219,13 млрд грн), МВС – 12,9 млрд грн (5,84 млрд грн), СБУ – 3,74 млрд грн (3,58 млрд грн), ГУР Міноборони – 3,17 млрд грн (2,37 млрд грн), Держспецзв'язку – 1,25 млрд грн (1,21 млрд грн), УДО – 0,59 млрд грн (0,57 млрд грн) та Службі зовнішньої розвідки – 45 млн. грн.

Також законопроєкт передбачає збільшення граничного розміру дефіциту держбюджету до 1 трлн 497,24 млрд грн, а граничного розміру держборгу на кінець року - до 4 трлн 33,76 млрд грн.

Наразі доходи держбюджету-2022 затверджено у розмірі 1,553 трлн грн, зокрема загального фонду – 1,211 трлн грн, тоді як видатки – відповідно 2,648 трлн грн, зокрема загального фонду – 2,224 трлн грн.

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