За наведеннями патріотів знищено сотні одиниць техніки та кілька генералів РФ, - СБУ

Чатбот Служби безпеки України отримав від патріотів понад 100 000 повідомлень про переміщення окупантів, що дозволило знищити сотні одиниць військової техніки та ліквідувати кількох генералів РФ.

Про це повідомив голова департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми уточнювали та перевіряли цю інформацію через агентурні можливості, операторів БПЛА та дронів, порівнювали з даними з супутників і пересилали до артилерії ЗСУ. В результаті – багато сотень результативних влучань по великим колонам техніки, знищено не одного генерала РФ", – сказав Вітюк.

Він наголосив, що цей результат став можливим завдяки мужності звичайних українців, які ризикуючи життям робили фотографії та надсилали інформацію СБУ.

У Telegram-бот @stop_russian_war_bot можна також надсилати інформацію про колаборантів та злочини на тимчасово окупованих територіях, нагадав Вітюк. Він запевнив, що робота забезпечує анонімність кожного джерела інформації.

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