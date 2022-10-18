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Новини Війна
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Треба дивитися правді в очі: ми воюємо не з російським режимом, а з російським народом. 82% росіян абсолютно підтримують бойові дії в Україні, - Буданов

буданов

За оцінками Головного управління розвідки Міноборони, переважна більшість росіян підтримують війну в Україні.

Про це повідомив голова ГУР МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю проєкту "Орестократія", передає Цензор.НЕТ.

За словами Буданова, ГУР МОУ переріодично робить зріз соціальних настроїв в РФ.

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"На жаль, 82% (росіян -ред) абсолютно підтримують бойові дії в Україні. На жаль, треба дивитися правді в очі: ми воюємо не з російським режимом, як багато хто вважає, а, на жаль, з російським народом. 82% - це переважна більшість", - наголосив він.

Автор: 

Буданов Кирило (491) росія (65002)


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Топ коментарі
+62
Тут и не поспоришь...Надо ***..ить глубинный народ до последнего...
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18.10.2022 17:36
+50
Хіба із самого початку війни хтось думав інакше? Хіба що виключно в уряді.
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18.10.2022 17:37
+42
Житомирянин✙



По таджику в кожне російське село, по Ейську в кожне місто. Кожен, ****, божий день !
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18.10.2022 17:39
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Тут и не поспоришь...Надо ***..ить глубинный народ до последнего...
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18.10.2022 17:36 Відповісти
Гогилашвилли не забудь рассказать,когда придешь домой.
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18.10.2022 17:37 Відповісти
Хіба із самого початку війни хтось думав інакше? Хіба що виключно в уряді.
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18.10.2022 17:37 Відповісти
В данному випадку він все вірно каже.
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18.10.2022 17:44 Відповісти
Какой народ такой и режим.
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18.10.2022 17:38 Відповісти
Підтримують війну в телевізорі, а брати в ній участь не хочуть. Ось який це нарот.
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18.10.2022 17:39 Відповісти
Житомирянин✙



По таджику в кожне російське село, по Ейську в кожне місто. Кожен, ****, божий день !
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18.10.2022 17:39 Відповісти
Не допоможе. Це лише дасть їм мотивацію...це ж орки...
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18.10.2022 17:56 Відповісти
яку мотивацію? мочити таджиків? )
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18.10.2022 20:27 Відповісти
Абсолютно верно! Формула "хороший народ - плохое правительство" не применима к Лаптестану. Достаточно изучить всю их историю. Банда агрессивных холопов.
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18.10.2022 17:40 Відповісти
ви шановний припустились малесенької помилочки
Швейцарія Швеція Україна пишуться з великої літери
а "лаптєстан" з маленької
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18.10.2022 17:50 Відповісти
... а "лаптєстан", шайгу, лавров, путін, захарава, мідвідчук, бойко, лукаш, ківа, бужанскій, дубінскій, сивоха, парєченкав, каральова і т.д. з маленької літери...
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18.10.2022 18:38 Відповісти
Не знаю як, але в українському суспільстві з початком війни казали що всілякі західні санкції потрібно робити не до російських урядовців чи можновладців, а до всіх громадян без виключення. Бо це вони створили та підтримують монстра. Вони й мають одержувати перешкоди для безтурботного життя.
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18.10.2022 17:41 Відповісти
Не знаю як, але думка українського суспільства ніяк не впливає і не впливала на західні санкції...
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18.10.2022 17:56 Відповісти
Впливає. Аналітики не тільки дебіт-кредіт, канали телебачення і відосіки з ОП моніторять. Але й форуми та й розмови в чергах. Так. Це професійні аналітики. Кацапські та наші ні. Бо їм не потрібна дійсна ситуація. Вони прагнуть потрібного комусь результату.
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18.10.2022 18:16 Відповісти
Орки нам заплатять. Заплатять своєю територією і контрибуцію платитимуть кілька поколінь. Тільки до того нам треба вистояти. Всі 150 млн орків ми не зможемо згноїти, але зробити їх людські втрати нестепними для них нам просто життєво необхідно. Як зробили нестерпними втрати росіянам фінські воїни в 1940 році.
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18.10.2022 21:11 Відповісти
В фінській війні, до речі, здебільшого гинули українці, бо туди кинули війська Київського ВО. Я це знаю не з книжок, а з розповідей свого батька, якого кинули на цю війну під час проходження строкової служьи в Житомирі. І втрати не Сталіна налякали, а швидше фінів, які зрештою погодилися на територіальні поступки, які від них вимагав СРСР.
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19.10.2022 07:08 Відповісти
НІЧОСІ,дойшло
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18.10.2022 17:41 Відповісти
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18.10.2022 17:43 Відповісти
Цей совецкий прислужник ніколи не міг такого сказати.
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18.10.2022 19:52 Відповісти
"В душе каждого русского, в отличие от европейца, живет хитрое злобное животное". Карл Густав Юнг швейцарский психиатр
(1875-1961)
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18.10.2022 20:27 Відповісти
Дії Гітлера також підтримувало 90% німців, я кажу знищать нам всю енергетику, українці прийдуть грітись у москву спалять там все к ******... тоді москалі поміняють своє "мненіє", що вони не праві, інакше ніяк, доки їм не загрожує смерть-розправа, вони будуть вірити в свою правоту і слова свого ********** вождя путлера.
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18.10.2022 17:46 Відповісти
Режим и народ связаны

Например пропаганда постоянно долбит многие верят "ужасам" оттуда

Нет режима и мнение народа меняется
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18.10.2022 17:46 Відповісти
З цим народом ми воюємо 400 років при всіх режимах - від царського, потім комуністичного і до нинішнього націонал-соціалістичного путінського.
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18.10.2022 21:15 Відповісти
Звание: капитан
Позывной: "Очевидность"
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18.10.2022 17:46 Відповісти
так в цьому випадку буданов абсолютно правий
будь який кацап то ворог українського народу
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18.10.2022 17:46 Відповісти
про це сказав у 1924 році поет Євген Маланюк, тому треба посилатись на перщоджерело
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18.10.2022 18:01 Відповісти
про це ще в 1924 р. написав поет Євген Маланюк
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18.10.2022 18:03 Відповісти
а це моє особисте переконання
ну і що???
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18.10.2022 18:07 Відповісти
Хоч раз Буданов не помилився.
А що там Гогіашвіллі ? Він ужо не коцап ?
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18.10.2022 17:47 Відповісти
Я і до цього так вважав, значить тепер можу претендувати на керівника ГУР, бо не нробив стільки помилок на відміну від Буданова)
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18.10.2022 17:56 Відповісти
Для українців це не новина. Розкажи це шольцам мікронам, які говорять про ХР...
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18.10.2022 17:47 Відповісти
Хай краще своєму шефу ЗЄ це роскаже.

Бо той досі вважає, що є хароші руськи і за недорого рятує декого з них від санкцій і навіть надає їм українське громадянство.
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18.10.2022 17:50 Відповісти
Хто такі "руськи"?
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18.10.2022 17:57 Відповісти
У китайсько-абхазської абєзяни спитай, він розкаже.
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18.10.2022 18:49 Відповісти
Я питаю у того, хто цей термін використовує.
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18.10.2022 19:09 Відповісти
Кацапи, руські, росіяне, москалі, орки...

Тобі перелічити всі назви, щоб можна було продовжити довідникові суперечки?
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18.10.2022 19:40 Відповісти
Все РУСЬке - це те, що має відношення до нашої Русі. Яке відношення до всього цього мають кацапи?
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19.10.2022 12:35 Відповісти
Политбюро в дек. 1923 г., речь шла о голосовании в местных парторганизациях об отношении к платформе Л. Троцкого. Полная цитата: "Знаете, товарищи, - говорит Сталин, - что я думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это - кто и как будет считать голоса"......... это про 82%
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18.10.2022 17:48 Відповісти
Більше того, складались поіменні списки по кожній п\о і направлялись в цк. а там в в середині тридцятих підняли і .....
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18.10.2022 20:53 Відповісти
Гітлера теж підтримували 90%, а потім плювали на нього, але то було після.
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18.10.2022 17:51 Відповісти
Притомні люди весь час говорили, що у нас війна з рашкою, а не з Ху*лом, але Буданов тільки сьогодні прозрів, відразу видно, що професійний розвідник, а не якийсь пая з шапіто-95)
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18.10.2022 17:53 Відповісти
Дойшло до Зе*чмобіків?
Як кажуть - краще піздно ніж ніколи!
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18.10.2022 17:54 Відповісти
Интересно - а до ЗЄ дійшло вже, чи він буде останнім до кого дійде?
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18.10.2022 17:55 Відповісти
До нього не дійде, бо він би припинив повторяти мантру про «перемовини»(
Зеля на вибори ішов як президент-миру обіцяючи перемовинами вирішити все з ХУ*лом, а загнав країну у війну, таким чином проваливши свою передвиборну програму і невиконавши свої обіцянки.
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18.10.2022 19:48 Відповісти
Ну все в нас робиться через самі найпотужніші гальма!!! Лише зараз зрозуміли про Путьку-підара та пушиситй, рідний російський народ??? Який завжди поза політикою, який завжди за мир, та за один народ??? Кацапи- раби, яким дають бекнути лише тоді, коли дозволять та лише те, що дозволять!!!! Коли ми , всі українці спустимось на грішну землю??? Коли ми зрозуміємо , раз і назавжди, що кацапія - це не лише окурок!!! Це весь мордор разом взятий!!! Це все кацапське ординське плем*я!!! І мета в них всіх лише одна!!! Як у тієї саранчі!!! З одного поля перелетіти на інше!! Наїстися, знищити все під корінь і гайда шукати руський мір на іншому полі!! Це їхня природа!!!Зрозумійте це всі без винятку!!!
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18.10.2022 17:56 Відповісти
точно такими були і їх предки гунни,татаро-монголи,авари тощо,це закон існування кочових держав-орд.
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18.10.2022 18:03 Відповісти
Та ніхто тих покидьків давно вже й не ділить. Хороший кацап - дохлий кацап.
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18.10.2022 17:57 Відповісти
Ну тут Буданов правий на всі 100 відсотків...
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18.10.2022 17:58 Відповісти
Він цілком правий...А що заважає асиметрично воювати з цим 82% народцем? Наприклад, відомо де знаходиться військове містечко пілотів ТУ-22, на день міста,в натовпі там вибухає авто нафаршироване 40 кг вибухівки і 40 кг гайок з шурупами і записка арабською: помста невірним за Алеппо і смерті мусульман і,взагалі Аллах акбар і пророк його Мухамед.....І т.д. і т.п.Невже суперрозвідники Буданов,Арахноїд-Хламідія і сам великий Єрмак про це за 8 міс не додумались? І не підказали Наполеону Боневтіку?
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18.10.2022 18:02 Відповісти
Вперше щось розумне сказав цей Джонні Інгліш
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18.10.2022 18:02 Відповісти
Тут дуже часто кажуть, що думки форумних дописувачів нікому не потрібні і ними ніхто не переймається. Як би не читали то й досі шукали б міфічний мір в шоколадному глазіку. Але ж боязно. Не власника глазіка. Власного народу. То ж і поступаються.
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18.10.2022 18:20 Відповісти
Навіть 9 місяців не пройшло як зрозумів,"передчасні роди в зе -каманді"
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18.10.2022 18:10 Відповісти
Російський народ як стадо , що скаже царь то и буде.

ТОМУ ТРЕБА замінити царя на більш адекватного
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18.10.2022 18:14 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSiю можуть промити мозки руZZкій біомасі!

всіх рашистів-путіністів на концерт кабздона, в гундяєвський рай!
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18.10.2022 18:19 Відповісти
то что нужно понять европе, а не мямлить про "беженцев от режима". Надо учитывать еще что из 18% не поддерживающих войну, больше половины имперские дятлы и просто дальновидны чтобы прямо не высказываться за войну.
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18.10.2022 18:21 Відповісти
За 500 років існування паРаші поряд з Україною, Раша знищила всякими способами 100 мільйонів українців.
Так може вже треба покласти на алтар вільної від кацапів України мільйон, два життів і вирішити це питання на все подальше майбутнє?
Хай це навіть і буде жорстоко!
І переможемо тільки тоді, коли будем убивать, убивать і убивать ворога-кацапа!
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18.10.2022 18:22 Відповісти
Треба дивитись уважніше правді в очі: це не народ а стадо гуманоїдів , бо людьми їх важко назвати.
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18.10.2022 18:23 Відповісти
https://news.gallup.com/poll/403133/ukrainians-support-fighting-until-victory.aspx Аналітична компанія Gallup опублікувала результати опитування в Україні ; відповідно до якого заявлено, що більшість громадян України (70% респондентів) вважають, що війну треба продовжувати до повернення всіх територій, втрачених з 2014 року. Дослідження проводилось 2-11 вересня у всіх регіонах України. Але 26% виступили за початок переговорів для якнайшвидшого завершення бойових дій. Серед чоловіків продовження воєнних дій до перемоги України підтримали 76% опитаних, серед жінок - 64%.
З числа тих, хто вважає необхідністю досягнення перемоги у війні, 91% за повернення всіх територій, втрачених з 2014 року, включно з Кримом. 5% сказали, що треба повернути території, втрачені з лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення. 4% відповіли, що перемогою буде повернення всіх втрачених територій із 2014 року, але без Криму.
Gallup зазначає, що найбільше прихильників продовження війни до перемоги серед мешканців регіонів України, на північних, західних та центральних регіонах (у Києві, зокрема - 83%). На сході та півдні країни продовження війни підтримали 56% та 58% респондентів відповідно.
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18.10.2022 18:27 Відповісти
Ну нарешті!А то заладили як папуги,що це "путін" поганий а народ розумний та гарний.Залишилось дочекатись "прозріння" в питанні ЛУГАНДОНУ,де "наші люді в окупаціі" в 90% випадків підтримують ту саму окупацію.Невже таке станеться?Надія з-явилась.
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18.10.2022 18:28 Відповісти
Розкажіть це заходу який досі цього не розуміє та шукає "хороших рускіх"!
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18.10.2022 18:43 Відповісти
в этом вся и беда тех кто ***** обвиняет в нападении ********* на Украину....они просто не понимают что там таких как ***** большинство а остальные ещё хуже!
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18.10.2022 18:53 Відповісти
Это правда и секрет только для Шефиров и Зеленскага.
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18.10.2022 19:05 Відповісти
Гадаю, що цей Буданов пречудово уписується у цих 82% "русскіх"
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18.10.2022 19:23 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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18.10.2022 19:24 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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18.10.2022 19:25 Відповісти
"Если русским предоставит выбрать себя предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают грабят и насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время их церковь провозглашает его святым".(С)
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18.10.2022 20:00 Відповісти
Бінґо.
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18.10.2022 20:24 Відповісти
Cаме тому вся російська мерзота має сповна скуштувати всі "прелесті війни": треба скинути білі рукавички і почати завдавати відплатні удари по цивільним: вони не порозумнішають поки що доби не матимуть кілька тисяч загиблих.
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18.10.2022 20:25 Відповісти
Росіян зомбували десять років, щоб перетворити в нелюдей. Українців примітивним серіалом "Слуга народу" змусили 73% голосувати під час війни за малоосвіченого коміка. А що було , якби використали кремлівські технології для всієї України?
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18.10.2022 20:41 Відповісти
Так, Буданов.
95 % конченные имперцы.
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18.10.2022 20:47 Відповісти
буданов в розпачі, зоотечественники за війну. хромосома таки в них лишня. природа перестаралась
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18.10.2022 20:55 Відповісти
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18.10.2022 20:57 Відповісти
А что они пишут под массированным ракетным обстрелом Украины с очередной гибелью мирных,как радуются хвалят Путина ,славят страну,полный неадекват с малым количеством извилин,вывели методом селекции моральных уродов которые весь мир хотят затащить в дерьмо,в котором живут сами
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18.10.2022 21:24 Відповісти
Ну уже хорошо что дошло, признание проблемы это 50% успеха😁
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18.10.2022 21:27 Відповісти
Нарешті офіційна особа сказала це вголос!
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18.10.2022 22:47 Відповісти
если опрос делало росс агентство то правдивой цифры не узнать. люди боятся и правды не ответят, а потом ещё и циферь подправят.
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19.10.2022 04:42 Відповісти
Я сподіваюся це підготовка світової спільноти до ударів по інфраструктурі Москви?
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19.10.2022 08:30 Відповісти
Особенностью широких народных масс Расии является то, личное бессилие и ничтожетсво перед лицом государства компенсируется принадлежностью к чему-то могучему, и с продавленного дивана из треников с пузырями на коленях раздаётся "А зато МЫ можем дать просраться всему миру!!!".
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19.10.2022 10:02 Відповісти
Кацапы всегда были бандитским народом. Иван Грозный, сталин, путлер - это совсем не случайные люди у них во главе.

Не зря бандитские песни у них называются "русским шансоном".
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19.10.2022 11:07 Відповісти
 
 