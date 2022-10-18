Треба дивитися правді в очі: ми воюємо не з російським режимом, а з російським народом. 82% росіян абсолютно підтримують бойові дії в Україні, - Буданов
За оцінками Головного управління розвідки Міноборони, переважна більшість росіян підтримують війну в Україні.
Про це повідомив голова ГУР МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю проєкту "Орестократія", передає Цензор.НЕТ.
За словами Буданова, ГУР МОУ переріодично робить зріз соціальних настроїв в РФ.
"На жаль, 82% (росіян -ред) абсолютно підтримують бойові дії в Україні. На жаль, треба дивитися правді в очі: ми воюємо не з російським режимом, як багато хто вважає, а, на жаль, з російським народом. 82% - це переважна більшість", - наголосив він.
Топ коментарі
+62 Прощай немытая раССея
показати весь коментар18.10.2022 17:36
+50 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар18.10.2022 17:37
+42 Прощай немытая раССея
показати весь коментар18.10.2022 17:39
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По таджику в кожне російське село, по Ейську в кожне місто. Кожен, ****, божий день !
Швейцарія Швеція Україна пишуться з великої літери
а "лаптєстан" з маленької
(1875-1961)
Например пропаганда постоянно долбит многие верят "ужасам" оттуда
Нет режима и мнение народа меняется
Позывной: "Очевидность"
будь який кацап то ворог українського народу
ну і що???
А що там Гогіашвіллі ? Він ужо не коцап ?
Бо той досі вважає, що є хароші руськи і за недорого рятує декого з них від санкцій і навіть надає їм українське громадянство.
Тобі перелічити всі назви, щоб можна було продовжити довідникові суперечки?
Як кажуть - краще піздно ніж ніколи!
Зеля на вибори ішов як президент-миру обіцяючи перемовинами вирішити все з ХУ*лом, а загнав країну у війну, таким чином проваливши свою передвиборну програму і невиконавши свої обіцянки.
ТОМУ ТРЕБА замінити царя на більш адекватного
всіх рашистів-путіністів на концерт кабздона, в гундяєвський рай!
Так може вже треба покласти на алтар вільної від кацапів України мільйон, два життів і вирішити це питання на все подальше майбутнє?
Хай це навіть і буде жорстоко!
І переможемо тільки тоді, коли будем убивать, убивать і убивать ворога-кацапа!
З числа тих, хто вважає необхідністю досягнення перемоги у війні, 91% за повернення всіх територій, втрачених з 2014 року, включно з Кримом. 5% сказали, що треба повернути території, втрачені з лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення. 4% відповіли, що перемогою буде повернення всіх втрачених територій із 2014 року, але без Криму.
Gallup зазначає, що найбільше прихильників продовження війни до перемоги серед мешканців регіонів України, на північних, західних та центральних регіонах (у Києві, зокрема - 83%). На сході та півдні країни продовження війни підтримали 56% та 58% респондентів відповідно.
95 % конченные имперцы.
Не зря бандитские песни у них называются "русским шансоном".