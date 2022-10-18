Іран погодився надати Росії балістичні ракети та більше безпілотників, - Reuters

Іран пообіцяв надати Росії ракети "земля-земля" та додаткові безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Угоду було укладено 6 жовтня, коли представники Ірану відвідали Москву для переговорів з Росією щодо поставки зброї.

"Росіяни просили більше безпілотників та іранських балістичних ракет з підвищеною точністю, зокрема сімейства ракет Fateh і Zolfaghar", — сказав один з іранських дипломатів, який був поінформований про поїздку.

Західний чиновник, проінформований про це, підтвердив це, заявивши, що між Іраном і Росією існує угода про надання балістичних ракет класу "земля-земля" малого радіусу дії, включаючи Zolfaghar.

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