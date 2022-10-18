Екснардепа Микитася викрили на спробі підкупу мера Дніпра Філатова: Пропонував 22 млн євро, - НАБУ
18 жовтня 2022 року НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ, це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні.
"За даними слідства, у жовтні 2022 року колишній народний депутат України (у минулому - топпосадовець державної компанії "УкрБуд") запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року. "Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку", - йдеться в повідомленні.
Наразі екснардепа затримали, вирішується питання про повідомлення про підозру.
Попередня правова кваліфікація правопорушення – ч. 4 ст. 369 КК України. Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра.
Екснардеп є також є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії. Справа наразі слухається у суді.
Зазначимо, правоохоронці не вказують прізвище екснардепа, але з опису зрозуміло, що йдеться про нардепа VIII скликання Максима Микитася.
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Ось де злочевський ? А де докази ?
https://www.capital.ua/ru/news/107216-eks-ministr-ekologii-zlochevskiy-vernulsya-v-ukrainu
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-stavytskyi-kolomoiskiy/29887136.html
А его ежедневные сообщения о ситуации на фронтах?"От зеленского информбюро" Зелелевитан , бл*... Верховному говонокомандующему больше нечем заняться ?
17 липня 2016 - на виборах до Верховної Ради обраний народним депутатом. Пройшов самовисуванцем за одномандатним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_206 виборчим округом № 206 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернігівська область ). 19 вересня 2017 - увійшов в депутатську групу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «Воля народу» , яка через недостатню кількість членів перебувала на межі розпускуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13]
Ну ты и дурак. Этим балобольством про метро кормят 40 лет и нагревают на нем руки местные царьки. Уже можно ложкой его выкопать да и оно нахрен не нужно, с вокзала идет прямой трамвай по тому же маршруту, притом это не полноценное метро, а три жалкие добавочные станции которые тянут деньги с наших карманов 40 лет 40, 40, 40 три станции уже б зарыли и забыли про это метро, но это ж бабки. А ты на кого работаешь? На Загида Краснова?
І оце "тишком-нишком" виключно не підлягає перекладу на інші мови...здається
Ну, борьчик його відразу здав ментам, щоб під ногами не плутався.