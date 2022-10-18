Екснардепа Микитася викрили на спробі підкупу мера Дніпра Філатова: Пропонував 22 млн євро, - НАБУ

18 жовтня 2022 року НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ, це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні.

"За даними слідства, у жовтні 2022 року колишній народний депутат України (у минулому - топпосадовець державної компанії "УкрБуд") запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року. "Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку", - йдеться в повідомленні.

Наразі екснардепа затримали, вирішується питання про повідомлення про підозру.

Попередня правова кваліфікація правопорушення – ч. 4 ст. 369 КК України. Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра.

Екснардеп є також є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії. Справа наразі слухається у суді.

Зазначимо, правоохоронці не вказують прізвище екснардепа, але з опису зрозуміло, що йдеться про нардепа VIII скликання Максима Микитася.

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