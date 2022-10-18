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Кабмін створив координаційний штаб по поверненню українських біженців через треті країни

біженці,європа,іспанія

Кабінет Міністрів створив Координаційний штаб з питань забезпечення виїзду громадян України з тимчасово окупованих територій через територію третіх країн в Україну, його очолила віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції

Як зазначається, до основних завдань штабу пропонується віднести: координацію діяльності органів влади з питань забезпечення виїзду громадян України з тимчасово окупованих територій на територію третіх країн; сприяння громадянам України, які виїхали з окупованих територій та перебувають на території третіх країн без відповідних документів, в отриманні та відновленні документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (зокрема, посвідчення на повернення в Україну); організацію евакуації в Україну громадян, які виїхали з тимчасово окупованих територій на територію третіх країн і потребують допомоги в поверненні у Україну.

Наголошується, що наразі опрацьовується можливість розширення повноважень консульств України в Казахстані, Туреччині, Грузії, Естонії та Латвії, а також запровадження експериментального проєкту щодо оформлення Державною міграційною службою на території України посвідчення особи на повернення в Україну.

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Автор: 

біженці (1863) Кабмін (14077)


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створити штаб- це ваше ВСЕ.. І телеграму направ.. урядову..
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18.10.2022 18:39 Відповісти
ще треба створити межведомственную комісію начолі з верещучкою-базарною хабалкою - і вперде
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18.10.2022 19:05 Відповісти
Яку нах повернення,під шахіди довбані?
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18.10.2022 19:23 Відповісти
 
 