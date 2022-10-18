Активи Януковича, Курченка і Дерипаски заблоковані, далі буде позов про їх конфіскацію, - Малюська

Активи Віктора Януковича, ексміністра оборони Павла Лебедєва, олігархів Сергія Курченка та Олега Дерипаски заблоковано, правоохоронці збирають докази для оформлення позовної заяви до Вищого антикорупційного суду щодо їх конфіскації.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз указ Президента зафіксував накладення на окремих "видатних" постатей санкцій у вигляді блокування активів. ...Активи Курченка, Януковича, Лебедєва.. і Дерипаски … поки що на даному етапі заблоковані. Ми відправили запити до правоохоронців з тим, щоб вони надали нам всі матеріали, які в них є щодо активів таких осіб і всіх колабораційних дій, які такі особи вчиняли, починаючи з широкомасштабного вторгнення. Зібравши ці матеріали, ми, власне, оформляємо їх у позовну заяву до Вищого антикорупційного суду, з тим, щоб отримати рішення про, власне, конфіскацію активів", - сказав Малюська.

Він зауважив, що судовий розгляд цієї справи триватиме недовго, найскладніший етап - це саме зібрання доказів і оформлення їх як доказової бази до позову.

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За словами Малюськи, тривалість збору доказів залежатиме від індивідуальних обставин.

"Ключова проблема, яка в нас була і залишається, це те, що всі політики чи навколополітичні фігури, чи російські олігархи завжди віддавали перевагу оформленню своїх бізнес-активів на номіналів - фігури, які є лише формально власниками активів... Тобто, Янукович на себе компанії не оформлював, його славнозвісний "Танталіт" йому напряму не належить. Чи Дерипаска чималу кількість активів оформляв на інших осіб. Відповідно оцей ланцюжок, що насправді власники є номінальними фігурами, а реальним власником, який контролює бізнес, є Янукович чи Дерипаска, це і нам належить довести в суді", - пояснив Малюська.

Він зауважив, що стандарт доказування має бути "дуже і дуже високим".

"Ми розуміємо, що як тільки ми отримамо рішення ВАКС про конфіскацію активів, ми одразу ж отримаємо позов у міжнародний арбітраж або заяву до ЄСПЛ. Тобто, нам доведеться доводити, що ми маємо рацію, у міжнародних інстанціях іноземним юристам", - наголосив міністр юстиції.