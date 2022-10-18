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Активи Януковича, Курченка і Дерипаски заблоковані, далі буде позов про їх конфіскацію, - Малюська

янукович

Активи Віктора Януковича, ексміністра оборони Павла Лебедєва, олігархів Сергія Курченка та Олега Дерипаски заблоковано, правоохоронці збирають докази для оформлення позовної заяви до Вищого антикорупційного суду щодо їх конфіскації.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз указ Президента зафіксував накладення на окремих "видатних" постатей санкцій у вигляді блокування активів. ...Активи Курченка, Януковича, Лебедєва.. і Дерипаски … поки що на даному етапі заблоковані. Ми відправили запити до правоохоронців з тим, щоб вони надали нам всі матеріали, які в них є щодо активів таких осіб і всіх колабораційних дій, які такі особи вчиняли, починаючи з широкомасштабного вторгнення. Зібравши ці матеріали, ми, власне, оформляємо їх у позовну заяву до Вищого антикорупційного суду, з тим, щоб отримати рішення про, власне, конфіскацію активів", - сказав Малюська.

Він зауважив, що судовий розгляд цієї справи триватиме недовго, найскладніший етап - це саме зібрання доказів і оформлення їх як доказової бази до позову.

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За словами Малюськи, тривалість збору доказів залежатиме від індивідуальних обставин.

"Ключова проблема, яка в нас була і залишається, це те, що всі політики чи навколополітичні фігури, чи російські олігархи завжди віддавали перевагу оформленню своїх бізнес-активів на номіналів - фігури, які є лише формально власниками активів... Тобто, Янукович на себе компанії не оформлював, його славнозвісний "Танталіт" йому напряму не належить. Чи Дерипаска чималу кількість активів оформляв на інших осіб. Відповідно оцей ланцюжок, що насправді власники є номінальними фігурами, а реальним власником, який контролює бізнес, є Янукович чи Дерипаска, це і нам належить довести в суді", - пояснив Малюська.

Він зауважив, що стандарт доказування має бути "дуже і дуже високим".

"Ми розуміємо, що як тільки ми отримамо рішення ВАКС про конфіскацію активів, ми одразу ж отримаємо позов у міжнародний арбітраж або заяву до ЄСПЛ. Тобто, нам доведеться доводити, що ми маємо рацію, у міжнародних інстанціях іноземним юристам", - наголосив міністр юстиції.

Автор: 

Дерипаска Олег (238) конфіскація (849) Янукович Віктор (10778) арешт майна (349) Курченко Сергій (424) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+12
малюська, чючєло, ну і скільки ще часу правоохоронці будуть збирати докази?
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18.10.2022 18:38
+11
А Абрамовіча, Авена та власника "Бабій Яра" та "Альфа-банку" коли будуть заблоковані чи Хламідія не дає ?
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18.10.2022 18:37
+11
Напоминаю, что большинство проголосовало за Хама в 2010-м. Те же самые дегенераты составили большинство и в 2019-м.
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18.10.2022 18:50
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А Абрамовіча, Авена та власника "Бабій Яра" та "Альфа-банку" коли будуть заблоковані чи Хламідія не дає ?
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18.10.2022 18:37 Відповісти
ви сепарку штепу не посадили за ці роки-які суди ви ?
спагеті вішай на вуха у верховній зраді
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18.10.2022 18:38 Відповісти
малюська, чючєло, ну і скільки ще часу правоохоронці будуть збирати докази?
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18.10.2022 18:38 Відповісти
А поки всі не забудуть...
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18.10.2022 18:44 Відповісти
Ось їх єлекторат сьогодні
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18.10.2022 18:39 Відповісти
Воно
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18.10.2022 18:41 Відповісти
Але як завжди всьо просруть...по не змогли вчасно надати докази
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18.10.2022 18:39 Відповісти
Щойно запит надіслали - а вже й позов оформляють, нічого собі...тобто відповіді йок, а до суду біжимо (щоб потім пшиком закінчити). Браво-браво, ну навіщо ви всіх тримаєте за ідіотів?
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18.10.2022 18:40 Відповісти
Яка шалена швидкість-сама конфіскація відбудеться мабуь у наступному тисячаріччі...
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18.10.2022 18:41 Відповісти
пропоную доручити цю справу Арахноїду-Агрохімії із Сухумі!
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18.10.2022 18:49 Відповісти
Напоминаю, что большинство проголосовало за Хама в 2010-м. Те же самые дегенераты составили большинство и в 2019-м.
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18.10.2022 18:50 Відповісти
А ви за кого голосували у другому турі 2010 року? Проти всіх? Ага Це як в анекдоті, коли професор каже "як не спитаєш, де ви були на лекціях, то півкурсу відповідає, що сидів за колоною
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18.10.2022 18:56 Відповісти
Честно? За Юльку. Хотя рыгать от неё тянуло...
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18.10.2022 19:02 Відповісти
Ви значить розумієте, що іноді доводиться, навіть не дивлячись на блювоту робити вибір. Респект
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18.10.2022 19:13 Відповісти
А ви за кого голосували у другому турі 2019 року?
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18.10.2022 19:03 Відповісти
Ну ясно. Питанням на питання Але здогадуюсь. А ось я грішний, голосував за кляту вароффку, а не за її патріотичних конкурентів та відних мущін. Тому з певністю можу сказати, що її електорат навіть не дотичен до електорату бувших видних діячів партії ригіонів
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18.10.2022 19:11 Відповісти
А я в 1-м туре за Кошулинского сердцем, а во 2-м за Пороха мозгами. И мне до сих пор не стыдно за свой выбор.
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18.10.2022 19:48 Відповісти
Малюська, яка сук. понесе кримінальну відповідальність за відкликання багатоміліардного позову проти кацапів за окупацію Криму?
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18.10.2022 18:55 Відповісти
вісім років і 9 місяців і не минуло
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18.10.2022 18:57 Відповісти
Відкрию вам таємницю.
Активи, цих ублюдків, були заморожені з 2014 року.
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18.10.2022 19:12 Відповісти
Йшов восьмий рік після втечі овоща...
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18.10.2022 19:05 Відповісти
Ага, це якийсь сюр.
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18.10.2022 19:11 Відповісти
Як шаидко ! Нн пройшло і 9 років !
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18.10.2022 19:27 Відповісти
Пройшло пів року ......
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18.10.2022 19:39 Відповісти
Цікаво скільки разів можна попіаритись на блокуванні активів, які були заблоковані вже декілька років тому....
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18.10.2022 19:48 Відповісти
Російський олігарх Олег Дерипаска намагається врятувати свої активи за допомогою давнього друга, харківського мільярдера Олександра Ярославського. Українець публічно не засудив Росію, не називав війну війною, а тепер - забирає управління заарештованих активів свого кума Дерипаски
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18.10.2022 19:59 Відповісти
Билять, реактивные вы наши.
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18.10.2022 20:16 Відповісти
Не можна ж у такому скаженому турборежимі !
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18.10.2022 21:40 Відповісти
8 років
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18.10.2022 20:44 Відповісти
Це в Україні,а на європейські кажись зняли санкції(молодого яника точно)т.я.за скільки років не зібрали доказів.
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18.10.2022 21:10 Відповісти
Нарешті наші мусорА "збирають докази" для подання позовної заяви в суд! Ух ти!!!
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18.10.2022 21:27 Відповісти
Ще 10-15 рочків і буде суд !
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18.10.2022 21:39 Відповісти
Який оперативний Малюсєчка!!! Я просто охрініваю з тієї іппанутої системи... Посмертно вже блокуйте і не морочте голову собі та людям, довбні!!!
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18.10.2022 21:51 Відповісти
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18.10.2022 22:06 Відповісти
Чого мольска виліз краще б роботою зайнявся а не розказував як 8 років тяжко в мінюсті збирати дань
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18.10.2022 22:32 Відповісти
Як щодо Фірташа? Що з титановими родовищами (глинозем)?
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18.10.2022 23:31 Відповісти
 
 