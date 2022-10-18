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НАТО найближчим часом надасть Україні сотні станцій боротьби проти іранських дронів-камікадзе, - Столтенберг

столтенберг

НАТО обіцяє надати Україні найближчим часом  інструменти для боротьби з російськими та іранськими безпілотниками.

"НАТО найближчими днями доставить до України системи для боротьби з безпілотниками, сотні станцій активних перешкод", - зазначив він під час виступу на Берлінському форумі зовнішньої політики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu

Йдеться про сотні пристроїв для генерування перешкод, які допоможуть зробити дрони неефективними.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": НАТО надасть Україні обладнання для придушення безпілотників, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6429) Столтенберг Єнс (1595) дрони (4648)


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Топ коментарі
+58
Главное не спешите и хорошо все обдумайте не вызовет ли это эскалацию конфликта
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18.10.2022 18:58
+41
а ще краще доручити це питання німцям. Вони сім разів подумають чи подумати надати такі засоби через рік після шести місяців обдумувань.
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18.10.2022 19:02
+27
OdessaUnews

Трофеі. На рф почали випускати промисловими темпами ВОГИ з опіренням і гарною балістикою для скидання з дронів. Дуже ефективна та небезпечна штука, хто стикався знає.

А що там в нас? Ще й досі волонтери на 3D принтерах друкують опірення чи укроборонпром нарешті прийде до тями?
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18.10.2022 19:01
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А у кого они есть? Свои хаймарсы есть только у нескольких стран. Ты так говоришь, как будто это пирожки на рынке. Раз два и у нас уже вагон хаймарсов. Вопрос на засыпку, почему у кацапии с ВВП раз в 10 больше украинского, с громадным баблом с нефти и газа десятилетиями нет своих хаймарсов?
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18.10.2022 20:07 Відповісти
І як вони зашкодять роботі інерціальної системи наведення?
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18.10.2022 19:22 Відповісти
если подавит глонас/gps каналы то дрон упадет не на точные координаты цели, а в радиусе ~1 км от =)
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18.10.2022 19:24 Відповісти
По жилым кварталам видимо. Кстати есть версия, что на дом в Киеве упал шахед после того как его подстрелили с автомата
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18.10.2022 19:26 Відповісти
это не "версия", - это чушь собачья
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18.10.2022 19:28 Відповісти
Ну да тоже так думаю. Просто промазал я думаю, ясно ведь еуда хотел попасть. Не то что я свинособак вігораживаю, но реально он в другое мест хотел прилететь как мне кажется
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18.10.2022 19:38 Відповісти
ili obratno mozet vernutsia
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18.10.2022 19:31 Відповісти
дрон-камикадзе обратно не возвращается, - на то он и камикадзе.
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18.10.2022 19:32 Відповісти
ecio kitajskije mogut ispolzyvat kanali takze
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18.10.2022 19:44 Відповісти
да какая разница. Это не решение, - все равно они по городам их пуляют. Тут точность неважна, - все-равно куда-то попадет. Надо уничтожить производство этих шахедов.
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18.10.2022 19:49 Відповісти
У него инерциальная система

Кацапы прикрутили навигацию

Но он может использовать и то и другое

Особенно уже рядом с целью
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18.10.2022 19:58 Відповісти
прям вундервафля как почитать, не заглушить не остановить
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18.10.2022 20:19 Відповісти
Украина развалит Парашу. Фашисту бункерному не помогут ни миллионы чмобиков ни тысячи ракет и беспилотников. Что рашка, что Иран из за санкций и недостатка ума, не могут опередить современные технологии Запада и вынуждены будут капитулировать.
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18.10.2022 19:24 Відповісти
С такой помощья Запада нет не развалит.
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18.10.2022 19:27 Відповісти
Параша уже развалилась - психологически. Дальше будем наблюдать за самоликвидацией помойки.
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18.10.2022 19:30 Відповісти
Особенно когда смотришь на ноющих мобиков и визги в Ейске - мотивация зашкаливает.
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18.10.2022 20:03 Відповісти
Не заметно

"Вождя" уже стали ненавидеть многие

Потому что видят что он рашку валит
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18.10.2022 20:10 Відповісти
Последний раз его ненавидели неделю назад. За Харьковщину и мост. Но после назначения суровикина, его снова полюбили. Чтобы его опять возненавидели, нужно срочно отбить Херсон или Донецк. Но это не так просто
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18.10.2022 20:14 Відповісти
ничего она не развалилась... не заливайте. Миллион зомби радостно сюда едет мочить хохлов, а те кто остались, постоянно у них спрашивают: почему так мало хохлов замочили?
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18.10.2022 21:35 Відповісти
Які передумови зараз є для розвалу рашки?
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18.10.2022 21:09 Відповісти
Предвестниками поражения рашки, выступают толпы кремлеботов которые пытается создать пораженческие настроения у украинцев и тем самым переломить психологическую составляющую в этой войне на пользу рашистов.
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18.10.2022 21:30 Відповісти
Остановка ВАЗа
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18.10.2022 22:08 Відповісти
Нічого, раби путіна і на конях з возами поїздять, їм не звикати)
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18.10.2022 23:14 Відповісти
Эта война выгодна только Китаю.
1 - Обрушить экономику США,
2 - Зачистить территорию рашки от рашистов,
Китай будет воевать с Америкой до последнего рашиста
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18.10.2022 19:28 Відповісти
Про - обрушить економіку США , це серйозно .? Чи це жарт такий . ?
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18.10.2022 19:35 Відповісти
- мої мислі - мої скакуни?
Ви не послідовні,не вводьте в оману людей.
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18.10.2022 20:58 Відповісти
і чому ти такий тормоз
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18.10.2022 19:57 Відповісти
Ленд-лиз заработал или нет?
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18.10.2022 19:58 Відповісти
Обіцянка цяцянка.
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19.10.2022 01:22 Відповісти
а чим ці глушилки можуть завадити "сліпим" та "глухим" мопедам?
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18.10.2022 20:06 Відповісти
будут глушить инет и связь...
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18.10.2022 20:21 Відповісти
зебил выпустит пафосный гундосик
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18.10.2022 20:29 Відповісти
любопытно насколько эти устройства генерирования помех будут эффективны в борьбе с мопедами... Нарушать его ориентировку чтоль...
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18.10.2022 20:31 Відповісти
Скоріше за все GPS сигнал
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18.10.2022 22:43 Відповісти
Йенс бедняга, чего только не пердит, что бы оружие Украине не давать.
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18.10.2022 20:48 Відповісти
Якщо глушилка якісно давитиме сигнал супутникової навігації проблеми будуть не лише в мопеда, також в крилатих ракет рашистів крім радянських.
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18.10.2022 21:18 Відповісти
Годувати "завтраками" багато розуму не треба.
Зе влада знову демонструє свою повну некомпентентність.
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18.10.2022 21:20 Відповісти
Этот Столтенберг мне напоминает Меркель своими действиями.
Нам необходимы простые, тупые зенитки, а не электронные средства борьбы. У мопедов нет мозгов, чтобы там что то ломать частотами. ЭМИ сработает.
Если дадут ЭМИ, или зенитки, то норм.
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18.10.2022 21:34 Відповісти
Обесчаем обесчать!
Интересен и такой разрез: это обесчание генсек давал будучи в бронежылете и подгузнике?
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19.10.2022 00:56 Відповісти
Но сначала появится новая тактика для убийства. Та поймите, закончить эту войну хотим только мы.
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19.10.2022 04:49 Відповісти
Це зовсім не те що треба. Тому що треба сотні та тисячі зенітно-артилерійських комплексів. Краще автоматизованих. А в ідеалі і C-ram. І просто прикрити ними все критичне.
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19.10.2022 10:11 Відповісти
А вот вопрос у меня, товарищи!
Тут на цензоре недавно читал, что у этих камикадзе очень хитрая система ориентации, которая одновременно использует все ЧЕТЫРЕ существующие сисмы позиционирования

Galileo(страны ЕС).GPS (США).ГЛОНАСС (Российская Федерация).Compass (Китай).

поэтому если глушить одну, то это их не сбивает.
Американские системы глушат все одновременно?
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19.10.2022 11:03 Відповісти
АналоГовнеты путлера дадут Атветочку типа подлодка Курск и авианосец Адмирал Кузя войдут в Черное море помочь крейсеру Москва ..🤣🤣
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19.10.2022 11:21 Відповісти
Столтенберг обещал Украине тысячу дизель генераторов ещё месяц назад..., Порошенко закупил штук 100,но этого мало...Дело утопающих....
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19.10.2022 11:27 Відповісти
Пока ты пришлешь Столбенберг у нас уже электростанций не будет..
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19.10.2022 13:08 Відповісти
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