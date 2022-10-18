НАТО найближчим часом надасть Україні сотні станцій боротьби проти іранських дронів-камікадзе, - Столтенберг

НАТО обіцяє надати Україні найближчим часом інструменти для боротьби з російськими та іранськими безпілотниками.

"НАТО найближчими днями доставить до України системи для боротьби з безпілотниками, сотні станцій активних перешкод", - зазначив він під час виступу на Берлінському форумі зовнішньої політики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu

Йдеться про сотні пристроїв для генерування перешкод, які допоможуть зробити дрони неефективними.

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