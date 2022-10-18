НАТО найближчим часом надасть Україні сотні станцій боротьби проти іранських дронів-камікадзе, - Столтенберг
НАТО обіцяє надати Україні найближчим часом інструменти для боротьби з російськими та іранськими безпілотниками.
"НАТО найближчими днями доставить до України системи для боротьби з безпілотниками, сотні станцій активних перешкод", - зазначив він під час виступу на Берлінському форумі зовнішньої політики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu
Йдеться про сотні пристроїв для генерування перешкод, які допоможуть зробити дрони неефективними.
Топ коментарі
+58 Dmytro Shevchenko #525989
показати весь коментар18.10.2022 18:58
+41 Sav UA
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+27 Прощай немытая раССея
показати весь коментар18.10.2022 19:01
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Кацапы прикрутили навигацию
Но он может использовать и то и другое
Особенно уже рядом с целью
"Вождя" уже стали ненавидеть многие
Потому что видят что он рашку валит
1 - Обрушить экономику США,
2 - Зачистить территорию рашки от рашистов,
Китай будет воевать с Америкой до последнего рашиста
Ви не послідовні,не вводьте в оману людей.
Зе влада знову демонструє свою повну некомпентентність.
Нам необходимы простые, тупые зенитки, а не электронные средства борьбы. У мопедов нет мозгов, чтобы там что то ломать частотами. ЭМИ сработает.
Если дадут ЭМИ, или зенитки, то норм.
Интересен и такой разрез: это обесчание генсек давал будучи в бронежылете и подгузнике?
Тут на цензоре недавно читал, что у этих камикадзе очень хитрая система ориентации, которая одновременно использует все ЧЕТЫРЕ существующие сисмы позиционирования
Galileo(страны ЕС).GPS (США).ГЛОНАСС (Российская Федерация).Compass (Китай).
поэтому если глушить одну, то это их не сбивает.
Американские системы глушат все одновременно?