Не можна порівнювати заявку України на вступ в НАТО із заявками Швеції та Фінляндії, - Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг пояснив, чому відкрито не висловлюється за вступ України до НАТО так, як у випадку Швеції та Фінляндії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Я твердо вважаю, що Україна – в іншому становищі, ніж Швеція та Фінляндія. Фінляндія та Швеція вже багато років є партнерами НАТО. В Альянсі є консенсус щодо запрошення їх стати членами. Ми ухвалили таке рішення на саміті в Мадриді", – зазначив генсек Альянсу.

"Що стосується України, то там триває війна, і головним пріоритетом є надання Україні військової допомоги, що союзники й партнери НАТО і роблять. Ця військова підтримка безпрецедентна й допомогла Україні досягти успіхів на полі бою", – додав він.

Водночас Столтенберг заперечив, що рішення Бухарестського саміту НАТО про те, що Україна одного дня стане членом Альянсу, дало Києву "марні сподівання".

"З 2014 року ми перебуваємо в ситуації, коли Росія анексувала Крим і контролює частини Донбасу. Тоді головним фокусом була підтримка України", – додав він.

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