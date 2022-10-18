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Не можна порівнювати заявку України на вступ в НАТО із заявками Швеції та Фінляндії, - Столтенберг

столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг пояснив, чому відкрито не висловлюється за вступ України до НАТО так, як у випадку Швеції та Фінляндії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Я твердо вважаю, що Україна – в іншому становищі, ніж Швеція та Фінляндія. Фінляндія та Швеція вже багато років є партнерами НАТО. В Альянсі є консенсус щодо запрошення їх стати членами. Ми ухвалили таке рішення на саміті в Мадриді", – зазначив генсек Альянсу.

"Що стосується України, то там триває війна, і головним пріоритетом є надання Україні військової допомоги, що союзники й партнери НАТО і роблять. Ця військова підтримка безпрецедентна й допомогла Україні досягти успіхів на полі бою", – додав він.

Водночас Столтенберг заперечив, що рішення Бухарестського саміту НАТО про те, що Україна одного дня стане членом Альянсу, дало Києву "марні сподівання".

"З 2014 року ми перебуваємо в ситуації, коли Росія анексувала Крим і контролює частини Донбасу. Тоді головним фокусом була підтримка України", – додав він.

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Автор: 

НАТО (6429) членство в НАТО (1716) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+36
Як би обрали Пороха замість пісюніста три роки тому,то можливо у 2023 почелася ратіфікація як у Швеції і Фінляндії зараз.
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18.10.2022 20:34
+35
Ну да
Не з зеленою шоблою у НАТО нам вступати
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18.10.2022 20:26
+25
Давайте почнемо з того, що при активній фазі війни Україну ніхто не візьме до НАТО. По-друге, для вступу у альянс треба зробити чимало домашньої роботи. По-третє, згідно опитувань, у більшості країн альянсу, населення позитивно ставиться до приєднання України. Так що виграємо війну - НАТО відкриє нам двері. Зради немає.
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18.10.2022 20:32
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бочку солярки - от все, що отримала Україна від НАТО

ганьба!!!
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18.10.2022 21:15 Відповісти
Для чого ви обливаєте один одного брудом, яке сміття зібралося у ваших головах , краще було б, на фронті допомогти... , а от після перемоги , українці самі розберуться , хто кращий і достойніший , вони звичайно хотять і шоколадний і зелений , але чи іх захочуть...???
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18.10.2022 21:17 Відповісти
Коли вже цього муд-ака вже перебирають там?????
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18.10.2022 21:21 Відповісти
Коли вже там цього муд-ака переобирають???
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18.10.2022 21:23 Відповісти
просто евробл*ди
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18.10.2022 21:25 Відповісти
Столенберг боится що хутин нападе ?
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18.10.2022 21:28 Відповісти
Страх це нормально для людини, особливо для відповідальної, від якої залежить доля багатьох. Тільки у дебілів немає страху.
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18.10.2022 21:44 Відповісти
Нас ДО войны никто не брал, во время войны точно никто не возьмет, а до "после войны", надо бы еще дожить.(
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18.10.2022 23:44 Відповісти
Из того что я вижу, там еще большой вопрос воевало бы то нато за Варшаву или Таллин с Ригой. По хорошему, сильная армия, сильная экономика и ядерная байда. Не много. Пару сотен штук.. но ядерных. И нах та ната. Но для этого нужен во главе страны чел со стальными яйцами. А у нашего мудрого нарида в последние 30 лет с этим как-то не складывалось. сомневаюсь что и в дальнейшем сложиться.
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18.10.2022 23:58 Відповісти
2.5 р. зеленській віддалявя від всупу в НАТО,чинив супротив ( попри того що це записано в конституції0 .а тепер бурний словесний понос,про бажання всупити в НАТО. Керівництво НАТО прекрасно розуміє,що це словесна гра,розрахована на наших баранів. Велике спасибі НАТО,за ту допомогу яку ми отримуємо .І це не завдяки нашим зрадникам при владі і базікам,а всупереч. Ми памятаємо всі висловлювання зеленського,арестовича,татарова інш. типу " яне іду туди.де мене не запрошують".
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19.10.2022 07:56 Відповісти
БЛАБЛАБЛАБЛАБЛА
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19.10.2022 10:31 Відповісти
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