Трасс і Макрон обговорили останні терористичні атаки Росії по Україні - будуть координувати відповідь на агресію РФ

Прем’єр-міністр Британії Ліз Трасс та президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови обговорили останні атаки Росії по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал Sky News.

За наявною інформацією, лідери обговорили свою глибоку стурбованість нещодавніми варварськими нападами Росії на цивільні райони в Україні.

"Вони погодилися, що Британія та Франція продовжуватимуть тісно співпрацювати з союзниками, щоб підтримати Україну та координувати відповідь на російську агресію", - додали наостанок.

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