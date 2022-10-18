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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Трасс і Макрон обговорили останні терористичні атаки Росії по Україні - будуть координувати відповідь на агресію РФ

макрон,трасс

Прем’єр-міністр Британії Ліз Трасс та президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови обговорили останні атаки Росії по території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  телеканал Sky News.

За наявною інформацією, лідери обговорили свою глибоку стурбованість нещодавніми варварськими нападами Росії на цивільні райони в Україні.

"Вони погодилися, що Британія та Франція продовжуватимуть тісно співпрацювати з союзниками, щоб підтримати Україну та координувати відповідь на російську агресію", - додали наостанок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми продовжимо постачати Україні зброю, - Макрон

Автор: 

росія (65002) Макрон Емманюель (1453) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+5
Макрон дивись шоб палець не застряг, коли набирати номер )(уйла будеш
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18.10.2022 20:40
+4
Не розумію.. Яка спільна тема може бути у Ксени і геронтофіла?
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18.10.2022 20:38
+3
А шо таке,Макрон? Лише три тижні тому закликав до перемовен...https://focus.ua/uk/world/530293-voyna-zakonchitsya-tolko-za-stolom-makron-prizval-k-mirnym-peregovoram "Війна закінчиться лише за столом": Макрон закликав до мирних переговорів
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18.10.2022 20:39
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Не розумію.. Яка спільна тема може бути у Ксени і геронтофіла?
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18.10.2022 20:38 Відповісти
А шо таке,Макрон? Лише три тижні тому закликав до перемовен...https://focus.ua/uk/world/530293-voyna-zakonchitsya-tolko-za-stolom-makron-prizval-k-mirnym-peregovoram "Війна закінчиться лише за столом": Макрон закликав до мирних переговорів
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18.10.2022 20:39 Відповісти
Макроша немного съехал с базара. Не?
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18.10.2022 20:39 Відповісти
Макрон дивись шоб палець не застряг, коли набирати номер )(уйла будеш
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18.10.2022 20:40 Відповісти
Бійці 2 мехбата, 54 бригади затрофеїли танк під носом у росіян, у районі Лисичаньского НПЗ.
Танк оснащений ********* французькими прицільними засобами, зокрема й нічного бачення і вже служить ЗСУhttps://t.me/AFUStratCom/8342
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18.10.2022 22:08 Відповісти
"лідери обговорили свою глибоку стурбованість нещодавніми варварськими нападами" Джерело:

Ну з макароном більше ні про що й говорити не можна. І його "глибока стурбованість" виявилася значно глибшою, я впевнений.
Єдина надія, шо пані Трасс приїздила вправити мізки і змусити надавати більшу військову допомогу Україні. Хоча, може розтлумачила Макрону тези, які він повинен буде сказати плєшивому при наступній телефонній розмові...
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18.10.2022 20:44 Відповісти
Може у Трасс страпон довший ніж у партерші Макрона, тому й стурбований набагато глибше.
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18.10.2022 22:30 Відповісти
розмова телефонна була, читайте уважніше. Бо так як і всі, краще не читати, а своє написати?
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19.10.2022 00:51 Відповісти
важлива новина хоча на перший погляд такою не здається.

зараз буде видно що франція і агнлія думають про ядерний шантаж росії.

якщо перестануть давати зброю і почнуть відкараскуватися санкціями то ми самі залишаємося, америка і 6 наших друзів.
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18.10.2022 20:51 Відповісти
Ситуация будет постоянно усложняться. Я не буду объяснять с чем это связано. Просто считайте это судьбой.
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18.10.2022 20:56 Відповісти
Джонсон к макрошке в гости не ездил
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18.10.2022 20:59 Відповісти
під час телефонної розмови. Читаєте - чи тільки пишете коменти?
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19.10.2022 00:54 Відповісти
Мабуть з Лiз Трасс все ясно, глубоке занепокоення , i др. i пр.Нема нашого друга Украiни Бориса Джонсона ...це дуже велика для нас втрата.
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18.10.2022 21:02 Відповісти
сама толкова відповідь - постачання зброї
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18.10.2022 21:13 Відповісти
ага, они подумают, а в киеве скоро говно в унитазе рукой сгребать будут, нет света- нет воды и тепла
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18.10.2022 21:18 Відповісти
Ну для тролля вроде тебя это не проблема- будешь ходить срать в интернет.
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19.10.2022 01:06 Відповісти
Какой нах терроризм во время войны? ГЕНОЦИД, а не терроризм.
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19.10.2022 08:17 Відповісти
 
 