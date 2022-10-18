Трасс і Макрон обговорили останні терористичні атаки Росії по Україні - будуть координувати відповідь на агресію РФ
Прем’єр-міністр Британії Ліз Трасс та президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови обговорили останні атаки Росії по території України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал Sky News.
За наявною інформацією, лідери обговорили свою глибоку стурбованість нещодавніми варварськими нападами Росії на цивільні райони в Україні.
"Вони погодилися, що Британія та Франція продовжуватимуть тісно співпрацювати з союзниками, щоб підтримати Україну та координувати відповідь на російську агресію", - додали наостанок.
Топ коментарі
+5 Bob Fayn
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+4 Oresta Bartka
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+3 Виктор Гончарук
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Танк оснащений ********* французькими прицільними засобами, зокрема й нічного бачення і вже служить ЗСУhttps://t.me/AFUStratCom/8342
Ну з макароном більше ні про що й говорити не можна. І його "глибока стурбованість" виявилася значно глибшою, я впевнений.
Єдина надія, шо пані Трасс приїздила вправити мізки і змусити надавати більшу військову допомогу Україні. Хоча, може розтлумачила Макрону тези, які він повинен буде сказати плєшивому при наступній телефонній розмові...
зараз буде видно що франція і агнлія думають про ядерний шантаж росії.
якщо перестануть давати зброю і почнуть відкараскуватися санкціями то ми самі залишаємося, америка і 6 наших друзів.