Ситуація непроста, можуть бути "непрості рішення", - керівник російських терористичних сил Суровікін про ситуацію на Херсонщині
Російський генерал який очолив армію загарбників на території України визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою".
Як інформує Цензор.НЕТ, слова російського генерала цитують російські ЗМІ
"Не виключається прийняття непростих рішень", - заявив командувач об'єднаного угрупування військ РФ в районі проведення "спецоперації" Суровікін.
Також він додав: "Є дані щодо можливості застосування Києвом заборонених методів війни в районі Херсона, підготовки ракетного удару по греблі Каховської ГЕС".
Топ коментарі
+63 Dmytro Shevchenko #525989
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+47 Алекс Мышкевич
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+42 Kolja Stambulskij
показати весь коментар18.10.2022 20:57
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Фу-фу-фу! А как же зкрєпи?!
но теперешняя ситуация на правом берегу складывается так, что кацапы заранее подготавливают свой электорат к отступлению.
чтоб это не было неожиданностью.
(отак, іще вище... а тепер стовбур в рота - і на спусковий гачок!)
Жодною з цих якостей м'ясник, що воює ракетами з цивільними, не наділений. Це лайно буде чіплятися за життя до останнього.
Осень, правда, помешать может. Как бы время упущено не было...
ну и мурло ))
https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/pfbid0utgmdCWpooetD2d9CoVjsxbPDUtuFWiKLhLHyNbEUwm2vmPQyP3zNTL9ootBpkGl?__cft__[0]=AZVObDi5D-******************************************************************************-IQJ6DTnrpr_U3WUk3Q63m_s4YLeJYEegMGKxglXMjlJUAgbCorIwmGnCOtSWlZZkQzLvBcSvsjmQXPaKTzp_g&__tn__=%2CO%2CP-R 22 мин.
Благодаря Суровикину мы теперь знаем, как будут выглядеть тупые и жестокие злодеи, которые хотят уничтожить мир, совершить геноцид или сделать еще какую-то пакость, в голливудских фильмах в ближайшие 20 лет
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/pfbid0gnaqJdZRHFuLpaGjZsNgoktoW4KrFPAqWxZGXsShEZGNjLxsym76TTjLEjVQh6Kl?__cft__[0]=AZUHwWClL1-3ByR3xe4LGpmV1KQNJ0QrJ1-ERF8eg6M2laR0YjVFDNXycrEbWUXDe33gKqSdqDFTw6HeQaZ6Bf7Ndqrrd-4g6kydbFYvss798Z95elo_N4AOnkq48-9***********************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 37 мин.
Февраль 2022: «Мы пришли к вам, Херсон!»
Лето 2022: «Россия здесь навсегда! Вы в безопасности!»
Октябрь 2022: «Херсон! Вам следует бросить всё: дома, квартиры, дачи и переехать на левый берег, а там будет видно…»
канал буде неможлива.
Вони можуть це зробити, виключно заради того, щоб нагадити Україні!