УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9182 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
6 846 14

Держдепартамент США контактує з Конгресом щодо визнання Росії спонсором тероризму

Адміністрація Сполучених Штатів перебуває у взаємодії з Конгресом США в контексті законодавчої ініціативи, яка закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Про це заявила у вівторок помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щоразу, коли ми спілкуємося з українськими колегами, ми чуємо дуже переконливі докази з українського боку, чому слід розглянути можливість визнання Росії державою-спонсором тероризму… Зараз у Конгресі США розглядається законодавча ініціатива, тож адміністрація дуже тісно співпрацює з Конгресом по цьому документу", - сказала помічниця держсекретаря США.

Водночас вона зауважила, що американська адміністрація, як і президент Байден особисто, раніше висловлювали свою позицію з цього питання. Зараз, за її словами, в уряді США зберігається занепокоєння, чи стане запровадження статусу держави-спонсора тероризму щодо Росії найкращим способом для відповіді на те, що вона робить.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Парламент Естонії оголосив Росію терористичним режимом

"Ми повністю згодні з тим, що Росія винна у вчиненні воєнних злочинів в Україні. І щоразу, коли українські сили звільняють чергове місто, ми бачимо сліди воєнних злочинів, які тягнуться за російською окупацією", - зазначила Донфрід.

Отже, за її словами, це глибоко хвилює американську сторону, і США прагнуть притягнути Росію до відповідальності за те, що вона вчинила.

"Тож насправді питання полягає в тому, який інструмент є найкращим для того, щоби зробити це, і саме зараз ми ведемо розмову про це з Конгресом", - зауважила помічниця держсекретаря США.

Автор: 

росія (65002) США (22634) тероризм (2865)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Касапы не спонсоры они и есть террористы и фашисты.
показати весь коментар
18.10.2022 21:01
+4
Ти, дурню лисий, темно-зелений, підгузник путінський, ми вже вас давно на законодавчому рівні терористами визнали. Але безграмотність з тебе аж пре, морда твоя кацапська, то воно тобі й в новину!
показати весь коментар
18.10.2022 21:14
+3
Скоро только кошки котятся, а демократия делается медленней всего. Никаких "глухих отказов" еще не было, всего лишь попытка переложить принятие важного решения с узкого круга АП Белого дома, на более широкий круг Конгресса, который гораздо более представляет мнение народа США, чем отдельно Белый Дом.

Для нас это важно тем, что признание спонсором терроризма подписанное указом президента может одним росчерком отменить следующий президент. Принятый же в Конгрессе закон отменить на порядки сложней.
показати весь коментар
18.10.2022 21:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Касапы не спонсоры они и есть террористы и фашисты.
показати весь коментар
18.10.2022 21:01 Відповісти
Це все юридична маячня, яка витікає з того, що за тероризм індивідуальна кримінальна відповідальність, а сенс визначення "країна спонсор-тероризму" у тому, щоб притягнути всю країну до колективної фінансової відповідальності (зазвичай, шляхом санкцій, але можливі і КТО).
показати весь коментар
18.10.2022 21:54 Відповісти
Ти, дурню лисий, темно-зелений, підгузник путінський, ми вже вас давно на законодавчому рівні терористами визнали. Але безграмотність з тебе аж пре, морда твоя кацапська, то воно тобі й в новину!
показати весь коментар
18.10.2022 21:14 Відповісти
фсьо...висловили занепокоєння ,полегшало
показати весь коментар
18.10.2022 21:06 Відповісти
Що значить спонсор? Тобто хтось там є терорист, не знаємо хто, а расєя лише йому сприяє, трохи дає цим міфічним терористам грошей чи коли не коли якусь там допомогу...
показати весь коментар
18.10.2022 21:19 Відповісти
Чому не знаємо? Терористи, це конкретно угруповання "Вагнер", "Днр", "Русіч", "Лнр", "Спарта" ітд. Також, після розслідувань ракетних атак по енергетичній інфраструктурі додадуть до переліку терористів щє окремі ланки зс рф та їх командирів. Треба розуміти, що це взагалі окрема від спеціального трибуналу по військовим злочинам і геноциду юридично-фінансова історія.
показати весь коментар
18.10.2022 21:44 Відповісти
Зашморг затягується чимдалі тим тугіше. Не вислизне ХЛО, стовідсотково! Треба продовжувати робити так, як робимо, бо це - красівоє! Слава нації! Смерть ворогам!
показати весь коментар
18.10.2022 21:24 Відповісти
О уже контактируют, уже прогресс, 2 недели назад были в глухом отказе.
показати весь коментар
18.10.2022 21:25 Відповісти
Скоро только кошки котятся, а демократия делается медленней всего. Никаких "глухих отказов" еще не было, всего лишь попытка переложить принятие важного решения с узкого круга АП Белого дома, на более широкий круг Конгресса, который гораздо более представляет мнение народа США, чем отдельно Белый Дом.

Для нас это важно тем, что признание спонсором терроризма подписанное указом президента может одним росчерком отменить следующий президент. Принятый же в Конгрессе закон отменить на порядки сложней.
показати весь коментар
18.10.2022 21:49 Відповісти
Опять пустой трёп. США официально не считает расию террористом.
показати весь коментар
18.10.2022 22:01 Відповісти
пустой треп это ты. Речь о том, что уже внесен соответствующий закон в Конгресс на обсуждение. Дальше дело техники и голосования, а в Конгрессе за Украину гораздо больший процент, чем в Белом Доме.
показати весь коментар
18.10.2022 22:05 Відповісти
Пустой треп в администрации животворящего. Маразматик много раз прямо и онозначно заявлял что не собирается обявлять рашку спонсором терроризма. По второму пункту с вами согласен - и в Конгрессе, и в Сенате стабильное большинство за полную изоляцию рашки.
показати весь коментар
18.10.2022 23:10 Відповісти
Трошки не зрозумів. Бо Конгрес та Сенат вже ж проголосували про це влітку
показати весь коментар
18.10.2022 22:17 Відповісти
 
 