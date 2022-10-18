Держдепартамент США контактує з Конгресом щодо визнання Росії спонсором тероризму
Адміністрація Сполучених Штатів перебуває у взаємодії з Конгресом США в контексті законодавчої ініціативи, яка закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму.
Про це заявила у вівторок помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Щоразу, коли ми спілкуємося з українськими колегами, ми чуємо дуже переконливі докази з українського боку, чому слід розглянути можливість визнання Росії державою-спонсором тероризму… Зараз у Конгресі США розглядається законодавча ініціатива, тож адміністрація дуже тісно співпрацює з Конгресом по цьому документу", - сказала помічниця держсекретаря США.
Водночас вона зауважила, що американська адміністрація, як і президент Байден особисто, раніше висловлювали свою позицію з цього питання. Зараз, за її словами, в уряді США зберігається занепокоєння, чи стане запровадження статусу держави-спонсора тероризму щодо Росії найкращим способом для відповіді на те, що вона робить.
"Ми повністю згодні з тим, що Росія винна у вчиненні воєнних злочинів в Україні. І щоразу, коли українські сили звільняють чергове місто, ми бачимо сліди воєнних злочинів, які тягнуться за російською окупацією", - зазначила Донфрід.
Отже, за її словами, це глибоко хвилює американську сторону, і США прагнуть притягнути Росію до відповідальності за те, що вона вчинила.
"Тож насправді питання полягає в тому, який інструмент є найкращим для того, щоби зробити це, і саме зараз ми ведемо розмову про це з Конгресом", - зауважила помічниця держсекретаря США.
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Для нас это важно тем, что признание спонсором терроризма подписанное указом президента может одним росчерком отменить следующий президент. Принятый же в Конгрессе закон отменить на порядки сложней.