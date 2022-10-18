США у прискореному темпі працюють над виділенням Україні $4,5 млрд, - міністр фінансів Єллен

Уряд Сполучених Штатів працює у прискореному темпі над виділенням Україні $4,5 мільярда економічної допомоги, передбаченої ухваленим наприкінці вересня законом.

Про це заявила міністр фінансів Джанет Єллен під час віртуальної зустрічі з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати працюють у прискореному темпі над виділенням $4,5 мільярда нещодавно затвердженої бюджетної підтримки", - зауважила глава американського фінансового відомства.

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Таким чином, як зазначили в Мінфіні, з урахуванням цієї суми загальна економічна допомога США Україні збільшиться до $13 мільярдів. Причому всі кошти спрямовувалися у вигляді грантів.

Крім того, Єллен визнала масштабні фінансові потреби України наступного року щодо забезпечення критично важливих державних послуг, а також відновлення першочергової інфраструктури. Вона також наголосила на необхідності "комплексної координації серед міжнародних партнерів, щоби допомогти Україні розпочати відбудову та відновлення".