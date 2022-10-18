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Новини Допомога Україні
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США у прискореному темпі працюють над виділенням Україні $4,5 млрд, - міністр фінансів Єллен

долар

Уряд Сполучених Штатів працює у прискореному темпі над виділенням Україні $4,5 мільярда економічної допомоги, передбаченої ухваленим наприкінці вересня законом.

Про це заявила міністр фінансів Джанет Єллен під час віртуальної зустрічі з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати працюють у прискореному темпі над виділенням $4,5 мільярда нещодавно затвердженої бюджетної підтримки", - зауважила глава американського фінансового відомства.

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Таким чином, як зазначили в Мінфіні, з урахуванням цієї суми загальна економічна допомога США Україні збільшиться до $13 мільярдів. Причому всі кошти спрямовувалися у вигляді грантів.

Крім того, Єллен визнала масштабні фінансові потреби України наступного року щодо забезпечення критично важливих державних послуг, а також відновлення першочергової інфраструктури. Вона також наголосила на необхідності "комплексної координації серед міжнародних партнерів, щоби допомогти Україні розпочати відбудову та відновлення".

Автор: 

США (22634) фінансування (3103) Єллен Джанет (73)


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Топ коментарі
+3
Зеломойський потирає руки.
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18.10.2022 22:43
+2
Байден - настоящий ковбой. А я это всегда говорил
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18.10.2022 22:48
+2
Де ленд-ліз? який ви обіцяли.Іран параші дає все, а ви нам даже атакмаси боїтеся дати.
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18.10.2022 22:51
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18.10.2022 22:30 Відповісти
зверек, кто тебе срубль по 200 обещал? И по 200 чего? пинков по русскому рылу?
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18.10.2022 22:55 Відповісти
Таких як ти тут кидають а спам.
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18.10.2022 22:52 Відповісти
Я тебе здивую,є такий сайт 6 рм.Обувка наприклад,124 дол.В рублях-14000 тис🤣🤣🤣
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18.10.2022 22:54 Відповісти
По 200 лящєй? 😁
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18.10.2022 22:54 Відповісти
так свиноцабака и смотри издалека - и не открывай свои вонючую пасть...
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18.10.2022 22:55 Відповісти
Після таких новин у трампістів традиційно сідала димлять. Треба зайти почитати, що там пише Доні молодший.
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18.10.2022 22:43 Відповісти
Зеломойський потирає руки.
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18.10.2022 22:43 Відповісти
Байден - настоящий ковбой. А я это всегда говорил
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18.10.2022 22:48 Відповісти
Этот "ковбой" родился и вырос в Скрэнтон, Пеннсилвания. В 2-х часах езды от нас. Он самый натуральный янки ( т.е., тот, кто живет на север от линии Майсон-Диксон)
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18.10.2022 23:11 Відповісти
Ты тоже лучший из штатов, кого я знаю, но это не решает известной проблеммы
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18.10.2022 23:26 Відповісти
Де ленд-ліз? який ви обіцяли.Іран параші дає все, а ви нам даже атакмаси боїтеся дати.
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18.10.2022 22:51 Відповісти
О, Как я люблю США!
Это мой новый хит
Предыдущих вы не знаете, лохмандеи
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18.10.2022 23:00 Відповісти
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19.10.2022 06:19 Відповісти
Пили вже готові
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19.10.2022 07:21 Відповісти
 
 