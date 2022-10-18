У Пентагоні не підтвердили інформацію про постачання Іраном балістичних ракет до Росії

Пентагон не може підтвердити інформацію про можливі майбутні постачання іранських балістичних ракет до Росії.

Про це на брифінгу 18 жовтня сказав представник Міноборони США, бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"На даний час у мене немає жодної інформації, яка б підтверджувала це", – сказав Райдер.

Нагадуємо, інформагентство Reuters повідомило, що Іран найближчим часом може поставити Росії кілька сотень ракет ближньої дії Zolfaghar і Fateh 110 класу "земля-земля" і ще більше дронів-камікадзе.

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