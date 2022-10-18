У Пентагоні не підтвердили інформацію про постачання Іраном балістичних ракет до Росії
Пентагон не може підтвердити інформацію про можливі майбутні постачання іранських балістичних ракет до Росії.
Про це на брифінгу 18 жовтня сказав представник Міноборони США, бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"На даний час у мене немає жодної інформації, яка б підтверджувала це", – сказав Райдер.
Нагадуємо, інформагентство Reuters повідомило, що Іран найближчим часом може поставити Росії кілька сотень ракет ближньої дії Zolfaghar і Fateh 110 класу "земля-земля" і ще більше дронів-камікадзе.
Топ коментарі
+10 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар18.10.2022 23:13
+9 Volodymyr Zakaluzhnyi #525091
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+8 Dmitry Lobov
показати весь коментар18.10.2022 23:45
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(там ще багато таких, що танцювали rock'n'roll та носили короткі спіднички... )
1. Когда сказать абсолютно нечего, но шось треба сказать обязательно. 2. Когда полная информация есть, но она засекречена.
Надеюсь на второй вариант.
Тепере черга за іраном.
Мовчу вже про інші провали деяких спецслужб. Складається враження, що блефом була не лише друга армія світу....