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Новини Війна
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У Пентагоні не підтвердили інформацію про постачання Іраном балістичних ракет до Росії

пентагон,райдер

Пентагон не може підтвердити інформацію про можливі майбутні постачання іранських балістичних ракет до Росії.

Про це на брифінгу 18 жовтня сказав представник Міноборони США, бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"На даний час у мене немає жодної інформації, яка б підтверджувала це", – сказав Райдер.

Нагадуємо, інформагентство Reuters повідомило, що Іран найближчим часом може поставити Росії кілька сотень ракет ближньої дії Zolfaghar і Fateh 110 класу "земля-земля" і ще більше дронів-камікадзе.

Також читайте: У першій партії Росія замовила 1 750 іранських дронів, але ми стабільно збиваємо близько 70% того, що летить, - Буданов

Автор: 

Іран (2017) Пентагон (1417) ракети (4012)


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Топ коментарі
+10
Такая формула используется в двух случаях.
1. Когда сказать абсолютно нечего, но шось треба сказать обязательно. 2. Когда полная информация есть, но она засекречена.
Надеюсь на второй вариант.
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18.10.2022 23:13
+9
Рано чи пізно передадуть. Не іран, так кетайці. Пентагону пора поставляти петріоти і томагавки в Україну
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18.10.2022 23:14
+8
Вони підтвердять, коли Україна вагон уламків від них надасть західним експертам.
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18.10.2022 23:45
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Но нет и информации, которая эти поставки бы опровергла. Стандартная формула . I can neither confirm nor deny
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18.10.2022 23:04 Відповісти
Я припускаю, що вони там мають дуже добру розвідку.

(там ще багато таких, що танцювали rock'n'roll та носили короткі спіднички... )
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18.10.2022 23:10 Відповісти
Такая формула используется в двух случаях.
1. Когда сказать абсолютно нечего, но шось треба сказать обязательно. 2. Когда полная информация есть, но она засекречена.
Надеюсь на второй вариант.
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18.10.2022 23:13 Відповісти
Макс, если кто и узнает первыми, так это либо они, либо британцы. Возможно и откажутся от этой идеи, слишком много шума вокруг.
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18.10.2022 23:20 Відповісти
Селямчик. Я думаю, все уже известно, и идет какая-то работа по предотвращению. Вариантов много, и разглагольствовать по этому поводу ни наши, ни Бриты не будут.
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18.10.2022 23:23 Відповісти
Макс, я всю неделю шерстила инфу и сопоставляла кто, когда и что говорил на эту тему. Даже если дебилоид наплюет на то, что его накроет первым после этого дерьма, то своими собственными личинками в кол-ве 5 штук он не пожертвует. И что-то очень кажется, что ему это уже передано было открытым текстом.
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18.10.2022 23:34 Відповісти
Та я тоже уже голову сломал, прикидывая так и эдак, и примерно к такому же выводу пришел. Только с поправкой - ***** плевать на своих личинок, а вот его генералам - совсем нет. Поэтому, на мою думку, приказ ***** на использование ЯО будет последним в его жизни. Шарфик или табакерка.
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18.10.2022 23:38 Відповісти
Заварят люк в бункере.) Меня сейчас беспокоит Пригожин.
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18.10.2022 23:44 Відповісти
Угу. Пригожин с рамзанкой против ФСБ и армии. Интересно будет понаблюдать.
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18.10.2022 23:46 Відповісти
Кадырка уже отработанный материал. Мне всегда казалось, что в тени Пригожина прячется Патрушев-младший.
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18.10.2022 23:55 Відповісти
Отработанный или нет, но персональное войско имеет. А вообще поскорее бы у них уже начиналась внутрипомойная грызня, Украине сразу полегче бы стало.
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18.10.2022 23:57 Відповісти
Пока это зомбированное стадо раскачается, много воды утече.
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19.10.2022 00:08 Відповісти
А як бути з тим,що 6 числа заключили договір на поставку і того і другого. Чи знову українські смі фейки передруковують
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18.10.2022 23:37 Відповісти
А кто этот договор видел? Я ничего не отрицаю, просто в этой игре игроков много, и ставки довольно высокие.
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18.10.2022 23:40 Відповісти
В тому і справа,що Україна публікує забагато неперевірених даних.
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19.10.2022 10:13 Відповісти
Шаґ впєрьод, полшаґа назад.
Тепере черга за іраном.
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18.10.2022 23:05 Відповісти
Рано чи пізно передадуть. Не іран, так кетайці. Пентагону пора поставляти петріоти і томагавки в Україну
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18.10.2022 23:14 Відповісти
Ну щодо Петріотів питань нема а щодо Томагавків є питання незначне але є - з чого ми Томагавками стріляти будемо це те саме що дати кулі до автомата але не дати сам автомат.
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18.10.2022 23:43 Відповісти
Вони підтвердять, коли Україна вагон уламків від них надасть західним експертам.
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18.10.2022 23:45 Відповісти
Так це треба Кетай шпекати Штатам, бо само через нього Іран і може передати ракети кислобздіям.
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19.10.2022 00:52 Відповісти
Судячи з того, що була відсутня інформація про шахідів, наданий час, ніхто так і не знає, де вони і ким виробляються.
Мовчу вже про інші провали деяких спецслужб. Складається враження, що блефом була не лише друга армія світу....
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19.10.2022 06:27 Відповісти
Так так, шахіди вони теж не підтверджували... А виявилось ось вони щей з інструкторами.... Як би хотіли то дали б зброю давно, і закінчили б пвдрстаном раз і назавжди... Але як це без підрстану тепер жити... Ось де питання.... Задовбали...
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19.10.2022 07:41 Відповісти
 
 