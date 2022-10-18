Німеччина передала Україні ще п’ять БРЕМ Bergepanzer 2, понтонні системи, патрони, зимову форму та обладнання
Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні додаткові п’ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, а також зимову військову форму та обладнання.
Дана інформація опублікована на сайті уряду Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Зокрема Україна отримала від Німеччини 100 наметів, 183 генератори, 116 тисяч зимових курток, 80 тисяч пар зимових штанів і 240 тисяч зимових шапок для військовослужбовців.
Крім того, німецька сторона передала 167 тисяч патронів для стрілецької зброї та сім понтонних систем.
У планах Німеччини – передати додаткові п'ять броньованих інженерних машин, чотири тисячі спальних мішків і 35 повноприводних ваговозів.
Загалом Україна отримала вже 10 ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2: перші три передали в серпні, ще дві – в жовтні.
Bergerpanzer 2 розроблена на базі бойового танка Leopard 1. Вона забезпечує відновлення пошкоджених у бою машин, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Звичайно, що через волонтерів швидче надійшло, ніж через МО.
Якщо зараз ще надійшло - то теж добре. Хлопці вже 2 тижня, як нашу носять, а нова буде про запас. Будуть прати, будуть міняти - то тільки на користь.
абрамовича, фрідмана та інших....
Все могли бы сделать сами.
Но ты то еще ого-го? Не даёшь спуску новобранцам?
За даними видання, після цього Міноборони на настійну вимогу канцелярії Олафа Шольца почало скорочувати списки і в результаті перелік можливого експорту озброєнь німецької військової промисловості в Україну скоротився з 48 до 24 сторінок.
Зникло все важке озброєння, яке німецька промисловість хотіла продати Україні. З 15 початкових запитів України на озброєння залишилося лише три, причому деякі з них мають альтернативи.
Загальна вартість усіх "консолідованих" німецьких озброєнь для України становить лише 307 мільйонів євро, хоча уряд Німеччини заявляв про виділення 1 млрд євро, більша частина якого нібито мала піти Україні.
https://finbalance.com.ua/news/bild-uryad-nimechchini-vikresliv-vazhke-ozbronnya-zi-spisku-dopomohi-ukrani
Так, це пригожин обрехав шольца, а не німецькі змі чи факти? цікаво...
Исход войны в Украине зависит от ФРГ? Итоги форума в Берлине
Никита Жолквер
7 ч. назад7 ч. назад https://www.dw.com/ru/ishod-vojny-v-ukraine-zavisit-ot-frg-itogi-foruma-v-berline/a-63482666
Поставки немецких вооружений для ВСУ стали одной из главных тем на международной конференции в Берлине. Некоторые участники форума ожидают от Германии большей военной поддержки Украины в отражении российской агрессии.
Одну из причин такой сдержанности Германии Пабрикс видит в определенной "умиротворенности" немецкого общества после окончания Второй мировой войны. Германия, говорит он, видела саму себя экономической державой, и теперь немецкому обществу очень трудно понять необходимость изменений.
"Мы хотим, чтобы Германия стала и военной державой, - заявил министр обороны Латвии. - ЕС это, конечно, хорошо, но для начала мы хотим увидеть, на что способны немцы, многое зависит именно от военной мощи вашей страны". Пока же, сетует Пабрикс, военная мощь Германии совсем не соответствует ее мощи экономической.
Ще хочеш дякула? Це який "добрий" Щольц. DW - урядова ЗМІ. Угадай в кого ще можна побачити таку постановку питань? Див. мій нік.
Потім - Італію.
Від Італії, чудово було б отримати декілька ударних БПЛА Falco. За одно і протестували б його в реальних умовах
Від Німеччини хотілось би декілька десятків Бмп Marder
Тому Мардера або Леопарда ми швидко не побачимо.
США взагалі відмовили Польші в Абрамсах. Бо ті не питали, коли постачали нам велику кількість Т72.
Деякі генерали ганьбили Україну: як ви могли продавати в Африку та в Таіланд Оплоти, якщо ви собі хоча б 50 штук не зробили.
Бронетехніка - дуже складне питання.
Німці повертають собі Гепарди з резерву, бо побачили, що проти БПЛА тільки ракетами не відібʼєшся. А Гепард - саме воно. Їх списали усіх в 2016 році - більше тисячи. Думали, що проти літаків застаріли.
Ось така х..., малята.
Первый миф - поставка тяжелых вооружений приведет к ядерной зиме. Второй - украинские военнослужащие не способны использовать высокотехнологичные западные системы вооружений. На самом деле, пояснил Рейнсалу, украинскому пилоту достаточно максимум трех месяцев, чтобы https://www.dw.com/ru/bundesver-nachal-obuchat-ukrainskih-*******-primeneniju-******-2000/a-61762643 овладеть такой сложнейшей техникой , как F-16. А третий миф, по его словам, заключается в том, что, дескать, в арсеналах самих стран НАТО уже не осталось боеприпасов и тяжелых вооружений, в которых так нуждаются украинцы (с)
вы что не так считаете ?