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Німеччина передала Україні ще п’ять БРЕМ Bergepanzer 2, понтонні системи, патрони, зимову форму та обладнання

bergepanzer

Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні додаткові п’ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, а також зимову військову форму та обладнання.

Дана інформація опублікована на сайті уряду Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Зокрема Україна отримала від Німеччини 100 наметів, 183 генератори, 116 тисяч зимових курток, 80 тисяч пар зимових штанів і 240 тисяч зимових шапок для військовослужбовців.

Крім того, німецька сторона передала 167 тисяч патронів для стрілецької зброї та сім понтонних систем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": PzH 2000, антидронні системи та РСЗВ: Німеччина передасть військову техніку Україні до кінця року

У планах Німеччини – передати додаткові п'ять броньованих інженерних машин, чотири тисячі спальних мішків і 35 повноприводних ваговозів.

Загалом Україна отримала вже 10 ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2: перші три передали в серпні, ще дві – в жовтні.

Bergerpanzer 2 розроблена на базі бойового танка Leopard 1. Вона забезпечує відновлення пошкоджених у бою машин, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт.

Автор: 

Німеччина (7335) зброя (7442) допомога (8321)


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Топ коментарі
+16
Все хорошо, вот только со спальниками засада - мало, а сейчас они нужны, от слова ОЧЕНЬ.
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18.10.2022 23:13
+15
Спасибо Германии! На ветку опять пригожинские тролли налетят вкупе с местными полезными идиотами с идиотскими под..ками "про Шольца", "та невже" и т.д.
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18.10.2022 23:21
+13
Канада, Германия, США, Испания, страны Балтии, Недерланды уже передали более 1 млн. комплектов зимней военной одежды. К холодам ВСУ готовы!
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18.10.2022 23:15
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Все хорошо, вот только со спальниками засада - мало, а сейчас они нужны, от слова ОЧЕНЬ.
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18.10.2022 23:13 Відповісти
Канада, Германия, США, Испания, страны Балтии, Недерланды уже передали более 1 млн. комплектов зимней военной одежды. К холодам ВСУ готовы!
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18.10.2022 23:15 Відповісти
только раньше наши швейные предприятия обшивали, были заказы, рабочие места, налоги
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18.10.2022 23:30 Відповісти
Форми забагато не буває. Якщо у вас є досвід виробництва військового одягу, організуйте це. В вересні волонтери викупили все у всіх. Наступного року буде теж саме. Тільки все має контроль якості, вдосконалення пройти, там є правила тощо.
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18.10.2022 23:36 Відповісти
як так ,що волонтери закуповують а уряд провалює закупівлі??
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18.10.2022 23:57 Відповісти
Я сам донатив: волонтери піклувалися 92-ю бригадою, купували форму (сертифіковану) у "швейників".
Звичайно, що через волонтерів швидче надійшло, ніж через МО.
Якщо зараз ще надійшло - то теж добре. Хлопці вже 2 тижня, як нашу носять, а нова буде про запас. Будуть прати, будуть міняти - то тільки на користь.
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19.10.2022 01:07 Відповісти
арахамії з єрмачками займалися та займаються "відмиванням" руSSких Злодіїв
абрамовича, фрідмана та інших....
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19.10.2022 01:19 Відповісти
Швейные предприятия говорят что в Украине осилить партию в 200 тыс комплектов зимней формы «мало кто может». А дробить заказы на мелкие по 2-5 тыс. почему-то не хотят. вот и простаивают швейные предприятия, если нет волонтерского заказа.
Все могли бы сделать сами.
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19.10.2022 00:57 Відповісти
Я думаю, наступного року всі будут закази виконувати - бо буде й резерв, і призив, і ТрО та все буде організовано злагідніше...
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19.10.2022 01:08 Відповісти
А где сейчас наши швейные предприятия? Когда даже сейчас частный бизнес ищет производителей...
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19.10.2022 00:45 Відповісти
а сам не догадаешься? все разбомблено свинорусами
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19.10.2022 01:38 Відповісти
спроси ЗЕлинского...!
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19.10.2022 08:00 Відповісти
марьяне-то хоть досталась? Переживаю очень.
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18.10.2022 23:31 Відповісти
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18.10.2022 23:38 Відповісти
Если переживаешь, записывайся в ВСУ
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18.10.2022 23:43 Відповісти
уже давно выписался. Надеюсь, ты меня сменил.
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19.10.2022 00:31 Відповісти
та уже никакой.( Я еще Джона Кеннеди живого застал.
Но ты то еще ого-го? Не даёшь спуску новобранцам?
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19.10.2022 02:51 Відповісти
Понтонні системи то добре.
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18.10.2022 23:21 Відповісти
Спасибо Германии! На ветку опять пригожинские тролли налетят вкупе с местными полезными идиотами с идиотскими под..ками "про Шольца", "та невже" и т.д.
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18.10.2022 23:21 Відповісти
Ще в середині березня майже все озброєння, яке запросило Україна, було в списку поставок німецької промисловості - навіть ******* танки Leopard 2.

За даними видання, після цього Міноборони на настійну вимогу канцелярії Олафа Шольца почало скорочувати списки і в результаті перелік можливого експорту озброєнь німецької військової промисловості в Україну скоротився з 48 до 24 сторінок.

Зникло все важке озброєння, яке німецька промисловість хотіла продати Україні. З 15 початкових запитів України на озброєння залишилося лише три, причому деякі з них мають альтернативи.

Загальна вартість усіх "консолідованих" німецьких озброєнь для України становить лише 307 мільйонів євро, хоча уряд Німеччини заявляв про виділення 1 млрд євро, більша частина якого нібито мала піти Україні.

https://finbalance.com.ua/news/bild-uryad-nimechchini-vikresliv-vazhke-ozbronnya-zi-spisku-dopomohi-ukrani

Так, це пригожин обрехав шольца, а не німецькі змі чи факти? цікаво...
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19.10.2022 02:22 Відповісти
Я той, що про Шольца... давай дякула аргументуй.
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19.10.2022 02:24 Відповісти
Ще... рабом був рабом і здохнеш

Исход войны в Украине зависит от ФРГ? Итоги форума в Берлине

Никита Жолквер

7 ч. назад7 ч. назад https://www.dw.com/ru/ishod-vojny-v-ukraine-zavisit-ot-frg-itogi-foruma-v-berline/a-63482666

Поставки немецких вооружений для ВСУ стали одной из главных тем на международной конференции в Берлине. Некоторые участники форума ожидают от Германии большей военной поддержки Украины в отражении российской агрессии.

Одну из причин такой сдержанности Германии Пабрикс видит в определенной "умиротворенности" немецкого общества после окончания Второй мировой войны. Германия, говорит он, видела саму себя экономической державой, и теперь немецкому обществу очень трудно понять необходимость изменений.

"Мы хотим, чтобы Германия стала и военной державой, - заявил министр обороны Латвии. - ЕС это, конечно, хорошо, но для начала мы хотим увидеть, на что способны немцы, многое зависит именно от военной мощи вашей страны". Пока же, сетует Пабрикс, военная мощь Германии совсем не соответствует ее мощи экономической.

Ще хочеш дякула? Це який "добрий" Щольц. DW - урядова ЗМІ. Угадай в кого ще можна побачити таку постановку питань? Див. мій нік.
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19.10.2022 02:36 Відповісти
Ну як дякула, Шольц тобі сильно вдячний... коли ти приліпив "про Шольца"?
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19.10.2022 02:58 Відповісти
В німці нам щось винні?
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19.10.2022 06:23 Відповісти
Якщо б твій сусід тебе і твою сім'ю від ********* маньяка захищав,ти б йому щось винен був би? Якщо ні-то тоді ти свиня невдячна!
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19.10.2022 07:10 Відповісти
Якщо ми самі загравали з путею і Китаєм Лукашенком, вели з ним бізнес, а німці винуваті? Вони нам нічого не винні й ми замість цього, щоб дякувати ще претензії виставляємо. І чого Ви вирішили що ми їх захищаємо, їх захищає 5 поправка не треба перебільшувати.
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19.10.2022 07:42 Відповісти
Про загравання з ****** і бізнес з ним,це не тільки про Україну,а і про Німеччину також.Стан оборонного потенціалу Бундесверу це підтверджує. 5 поправка їх захищає?А хто її бачив в дії ту 5 поправку?А Україна дійсно захищає своїми життями і своєю територією.Поляки і прибалти це прекрасно розуміють.А німці і решта Європи, територіально заховавшись за нашими спинами,надіються,що до них жахи війни не дійдуть.Тому навіщо напружуватись і витрачати лишні кошти і ресурси...Так,наші мафіозні керманичі,наробили величезної шкоди за весь період незалежності.Але не вони зараз захищають країну, а "мудрий" нарід, який приводив до влади всю цю наволоч,терпів її всі ці роки і сьогодні розплачується за все власною кров'ю.І цивілізований світ все це бачить і забов'язаний нам допомагати,якщо ще вважає себе цивілізованим!
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19.10.2022 08:22 Відповісти
Ты написал правильно, только есть одно существенное но. О том, что Украина защищает Европу знают восточно-европейские страны. А западная и южная Европа вообще не живет войной в Украине. Там то войну и в телевизоре не часто показывают. И если ты на улице задашь вопрос французу или испанцу или итальянцу- знают ли они, что Украина собою их защищает? Они не поймут даже о чем ты говоришь. Приписывать им " коварные замыслы" по сидению за спиной Украины бессмыслено, они не живут этим. А Германии спасибо. По обьему военной помощи Украине она лидер, после США.
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19.10.2022 11:24 Відповісти
Я нічого не маю до рядових німців,французів,італійців та інших.Нехай живуть в тиші та спокої поки на них не сипеться те, що сипеться на українців.Не вони приймають рішення,а їхнє керівництво.І саме воно повинно розуміти, хто їх захищає, і пояснювати це своїм громадянам.Світ круглий і може так статися,що колись і від українців вони захочуть отримати підтримку.
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19.10.2022 13:50 Відповісти
Это правильно. Однако и политики в Европе оочень инерционны и близоруки. И задача наших дипломатов и вообще нас всех переубеждать этх близоруких, что у них реально никакой безопасности нет. Это большая задача. Пока с ней справлялись плохо.
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19.10.2022 16:04 Відповісти
Пригожинські тролі зазвичай пердякають свинособачою, буряте.
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19.10.2022 13:06 Відповісти
Не сложно таких как ты тролль, за деньги писать хоть на арамейском.
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19.10.2022 15:41 Відповісти
Свинособачу не розумію, мордвине калічний - жебракуй деінде.
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20.10.2022 00:08 Відповісти
Непогана штука Головне в тому, що поряд з основними напрямами роботи, машина може легко вирить капонір для танка чи іншої техніки, пробить спуск у яр чи підйом з нього, а також вирить котлован для бліндажа чи ДЗОТа
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18.10.2022 23:27 Відповісти
Тепер потрібно Францію розгойдувати.
Потім - Італію.
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18.10.2022 23:38 Відповісти
Від Франції, більш за все потрібні ЗРК SAMP-T, та 155 мм САУ CAESAR
Від Італії, чудово було б отримати декілька ударних БПЛА Falco. За одно і протестували б його в реальних умовах
Від Німеччини хотілось би декілька десятків Бмп Marder
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19.10.2022 00:37 Відповісти
Натівські генерали виставили умови: перша натівська одиниця контактного бою надійде тільки після того, коли остання радянська броня сгорить. Якщо НАТО знайде десь в Конго 10 БМП-1, то постачатися будуть саме вони, а не Мардери.
Тому Мардера або Леопарда ми швидко не побачимо.
США взагалі відмовили Польші в Абрамсах. Бо ті не питали, коли постачали нам велику кількість Т72.
Деякі генерали ганьбили Україну: як ви могли продавати в Африку та в Таіланд Оплоти, якщо ви собі хоча б 50 штук не зробили.
Бронетехніка - дуже складне питання.
Німці повертають собі Гепарди з резерву, бо побачили, що проти БПЛА тільки ракетами не відібʼєшся. А Гепард - саме воно. Їх списали усіх в 2016 році - більше тисячи. Думали, що проти літаків застаріли.

Ось така х..., малята.
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19.10.2022 02:21 Відповісти
кончай бред писать тролляка
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19.10.2022 11:09 Відповісти
По такам -да. Нам нужны не 10-20 танков, а 200, минимум. Такого количества "свободных Леопардов" точно нет. Что бы поставить на вооружение 200 Леопардов или Абрамсов нужно полностью менять логистику и заново строить ремонтную базу. Менять тактитку применения танков в целом. Если мы потеряем 200 Абрамсов, как потеряли 400 шт.64 и 72-ек с начала войны, больше танков мы не получим...
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19.10.2022 11:30 Відповісти
"Победить россию на поле боя - наша главная задача"
Первый миф - поставка тяжелых вооружений приведет к ядерной зиме. Второй - украинские военнослужащие не способны использовать высокотехнологичные западные системы вооружений. На самом деле, пояснил Рейнсалу, украинскому пилоту достаточно максимум трех месяцев, чтобы https://www.dw.com/ru/bundesver-nachal-obuchat-ukrainskih-*******-primeneniju-******-2000/a-61762643 овладеть такой сложнейшей техникой , как F-16. А третий миф, по его словам, заключается в том, что, дескать, в арсеналах самих стран НАТО уже не осталось боеприпасов и тяжелых вооружений, в которых так нуждаются украинцы (с)
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19.10.2022 12:09 Відповісти
дякуємо німецькому уряду ,що вдягає наших хлопців!
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18.10.2022 23:55 Відповісти
Щиро дякуємо, Германіє.
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19.10.2022 00:04 Відповісти
твоим кацапап немцы хрен о северного потока передали
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19.10.2022 11:10 Відповісти
От цікаво Німеччина передає вже далеко не першу машину на базі шасі леопард, може механіки навчаться це добро ремонтувати тоді ми й леопарди отримаємо
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19.10.2022 00:32 Відповісти
а що штани парами рахують ?
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19.10.2022 01:10 Відповісти
ну как, для одной ноги и для другой.
вы что не так считаете ?
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19.10.2022 06:32 Відповісти
а для дупи третій ! супер геніально !
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19.10.2022 10:46 Відповісти
Для однієї ноги - то холоша, буряте, або штанина. Одні штани - дві холоші, пара штанів - чотири холоши. Ми так рахуємо, а як в Бурятії - не знаю.
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19.10.2022 13:14 Відповісти
Для парада по красной площади надо будет несколько "Фердинандов".
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19.10.2022 06:47 Відповісти
Сам по работе нову немецкую форму,немцы здесь впереди всех так как у них не 5-6 размеров а целых 20. Зашел в таблицу формы бундесвера выбрал и заказал,особенно удобно нам двухметровым.
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19.10.2022 06:49 Відповісти
 
 