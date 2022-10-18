Німеччина передала Україні ще п’ять БРЕМ Bergepanzer 2, понтонні системи, патрони, зимову форму та обладнання

Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні додаткові п’ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, а також зимову військову форму та обладнання.

Дана інформація опублікована на сайті уряду Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Зокрема Україна отримала від Німеччини 100 наметів, 183 генератори, 116 тисяч зимових курток, 80 тисяч пар зимових штанів і 240 тисяч зимових шапок для військовослужбовців.

Крім того, німецька сторона передала 167 тисяч патронів для стрілецької зброї та сім понтонних систем.

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У планах Німеччини – передати додаткові п'ять броньованих інженерних машин, чотири тисячі спальних мішків і 35 повноприводних ваговозів.

Загалом Україна отримала вже 10 ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2: перші три передали в серпні, ще дві – в жовтні.

Bergerpanzer 2 розроблена на базі бойового танка Leopard 1. Вона забезпечує відновлення пошкоджених у бою машин, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт.