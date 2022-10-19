Чиновниці відділу освіти у Боровій на Харківщині повідомлено про підозру за фактом колабораціонізму, - прокуратура

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру головній спеціалістці з питань освіти відділу з питань гуманітарної політики Борівської РДА за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської прокуратури.

У повідомленні зазначається: "Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації смт Борова Ізюмського району службовиця підтримувала укріплення російської влади.

Так, у червні колаборантка, перебуваючи у районному будинку культури, під час проведення наради за участю працівників освіти проголосила про призначення себе на посаду т.зв. "начальника отдела образования" в окупаційній адміністрації.

Після цього псевдоочільниця повідомила колегам про підготовку до початку навчального процесу за програмою РФ.

Досудове розслідування проводить СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області".

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