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Чиновниці відділу освіти у Боровій на Харківщині повідомлено про підозру за фактом колабораціонізму, - прокуратура

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру головній спеціалістці з питань освіти відділу з питань гуманітарної політики Борівської РДА за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської прокуратури. 

У повідомленні зазначається: "Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації смт Борова Ізюмського району службовиця підтримувала укріплення російської влади.

Так, у червні колаборантка, перебуваючи у районному будинку культури, під час проведення наради за участю працівників освіти проголосила про призначення себе на посаду т.зв. "начальника отдела образования" в окупаційній адміністрації.

Після цього псевдоочільниця повідомила колегам про підготовку до початку навчального процесу за програмою РФ.

Досудове розслідування проводить СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області". 

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Чиновниці відділу освіти у Боровій на Харківщині повідомлено про підозру за фактом колабораціонізму, - прокуратура 01

Автор: 

прокуратура (3671) Харківщина (6054) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+17
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19.10.2022 01:41
+9
Это активная коллаборантка, поэтому должно быть максимальное наказание без права на помилование. Естественно, с конфискацией имущества, запретом занимать любые руководящие и административные должности, полным запретом на работу в сфере образования. После полного отбытия наказания, хорошо бы еще испытательный срок - 5 лет с поражением в правах (не имеет права участвовать в выборах). В паспорте и главном реестре (пожизненно) должна иметь отметку - представляет угрозу национальной безопасности.
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19.10.2022 02:21
+7
Ну от навіщо замилювати пику таким *героям* ??? Хай всі бачуть цю потвору !!! І якщо вона зникне і десь на заході опиниться то люди вже самі з нею попрацюють !
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19.10.2022 06:29
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19.10.2022 01:41 Відповісти
Таке собі. Вкрадено в поляків.

Kto ty jesteś? Polak mały.

Jaki znak twój? Orzeł biały.

Gdzie ty mieszkasz? Między swemi.

W jakim kraju?W polskiej ziemi.

Czym ta ziemia? Mą ojczyzną.

Czym zdobyta?Krwią i blizną.

Czy ją kochasz? Kocham szczerze.

A w co wierzysz? W Polskę wierzę.

Coś ty dla niej? Wdzięczne dziecię.

A coś winien? Oddać życie.
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19.10.2022 07:00 Відповісти
Тєж в 1930 написано ?
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19.10.2022 08:01 Відповісти
Нє, в 1900.
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19.10.2022 20:14 Відповісти
І зовсім не таке, і звідки така тяга все обіср..ти.
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19.10.2022 08:50 Відповісти
розсадник кацапізма .. а допа? він ще на волі? проспект жюкова розчищае..
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19.10.2022 01:49 Відповісти
Нет , грехи отпускает в церкви Московского патриорхата. Как люди говорят "- Дурной поп, дурна его молитва."
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19.10.2022 04:36 Відповісти
Это активная коллаборантка, поэтому должно быть максимальное наказание без права на помилование. Естественно, с конфискацией имущества, запретом занимать любые руководящие и административные должности, полным запретом на работу в сфере образования. После полного отбытия наказания, хорошо бы еще испытательный срок - 5 лет с поражением в правах (не имеет права участвовать в выборах). В паспорте и главном реестре (пожизненно) должна иметь отметку - представляет угрозу национальной безопасности.
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19.10.2022 02:21 Відповісти
Ну пачєму? Вєдь всьо так біло па душєвнаму,па-рускі.
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19.10.2022 03:12 Відповісти
Ну от навіщо замилювати пику таким *героям* ??? Хай всі бачуть цю потвору !!! І якщо вона зникне і десь на заході опиниться то люди вже самі з нею попрацюють !
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19.10.2022 06:29 Відповісти
Та й дошку ганьби тре створити і пики таких героїв друкувати .
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19.10.2022 06:33 Відповісти
Навіщо продовжуємо замальовувати *****....
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19.10.2022 08:34 Відповісти
 
 