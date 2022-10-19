Берлусконі розповів, як помирився з Путіним: допомогли горілка, ламбруско й "милі листи"

Лідер партії "Вперед, Італіє" Сільвіо Берлусконі на закритій зустрічі з депутатами своєї політсили розповів, як "помирився" з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє італійська LaPresse , інформує Цензор.НЕТ. Агенція оприлюднила запис виступу Берлусконі перед депутатами. На записі Берлусконі каже, що його непокоять відносини Італії з Росією, оскільки, як він стверджує, "міністри заявили, що ми вже воюємо з Росією, бо постачаємо зброю Україні".

"Я трохи відновив відносини з президентом Путіним. На мій день народження він прислав мені двадцять пляшок горілки і дуже милого листа. Я відповів пляшками Ламбруско і не менш милим листом. Мене він оголосив першим з п'яти своїх справжніх друзів", - розповідав Берлусконі.

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Публічно політик заперечив, що йшлося про відновлення відносин з Путіним.

"Відновив відносини з Путіним? Ні, я розповів маленьку історію...", - відповів він журналістам на виході з парламенту у вівторок. А координатор "Вперед, Італіє!" Антоніо Таяні заявив, що Берлусконі мав на увазі історію, яка мала місце ще у 2008 році.

Партія Берлусконі "Вперед, Італіє" входить до правлячої парламентської коаліції. Лідер коаліції Джорджія Мелоні вживає значних зусиль, щоб дистанціюватися від Росії, вона називає вторгнення в Україну "неприйнятним великомасштабним актом війни путінської Росії" та виступає за військову допомогу Україні.

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