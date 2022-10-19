США скликають засідання Радбезу ООН, щоб обговорити постачання Іраном зброї до РФ, - Reuters
Сполучені Штати та союзники, зокрема Велика Британія та Франція, 19 жовтня скликають закрите засідання Ради безпеки ООН через постачання Іраном зброї до Росії.
Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Під час зібрання обговорюватимуть резолюцію 2231 Радбезу, яка хоча й більше не обмежує Тегеран у експорті звичайного озброєння, але містить обмеження на ракети та пов’язані з ними технології.
Відповідна заборона діятиме до жовтня 2023 року та може охоплювати продаж і закупівлю передових військових систем, зокрема, таких як безпілотники.
Топ коментарі
+4 Garry Grant
показати весь коментар19.10.2022 07:01
+3 Olexa Pluzh
показати весь коментар19.10.2022 09:04
+2 Сергій Удовенко #541484
показати весь коментар19.10.2022 07:15
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А шахиды как из текста следует - нет.
Бесчеловечный иранский режим зверски убивает детей. В недавнем шокирующем случае 16-летняя Асра Панахи была жестоко избита полицией за отказ петь песню, прославляющую Аль-Хаменеи. На следующий день она скончалась в больнице от травм.
А кацапня така - яка іранська зброя? То ж наша Хєрань-2! Нє, нам пох що ви тут назасідаєте, ми це заблокуємо користуючись правом вето.
Пори лаптєносці у радбезі з правом вето - ніякого толку з таких засідань не буде. Так, посиділи, потринділи...