США скликають засідання Радбезу ООН, щоб обговорити постачання Іраном зброї до РФ, - Reuters

Сполучені Штати та союзники, зокрема Велика Британія та Франція, 19 жовтня скликають закрите засідання Ради безпеки ООН через постачання Іраном зброї до Росії.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Під час зібрання обговорюватимуть резолюцію 2231 Радбезу, яка хоча й більше не обмежує Тегеран у експорті звичайного озброєння, але містить обмеження на ракети та пов’язані з ними технології.

Відповідна заборона діятиме до жовтня 2023 року та може охоплювати продаж і закупівлю передових військових систем, зокрема, таких як безпілотники.

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