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США скликають засідання Радбезу ООН, щоб обговорити постачання Іраном зброї до РФ, - Reuters

оон,радбез

Сполучені Штати та союзники, зокрема Велика Британія та Франція, 19 жовтня скликають закрите засідання Ради безпеки ООН через постачання Іраном зброї до Росії.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Під час зібрання обговорюватимуть резолюцію 2231 Радбезу, яка хоча й більше не обмежує Тегеран у експорті звичайного озброєння, але містить обмеження на ракети та пов’язані з ними технології.

Відповідна заборона діятиме до жовтня 2023 року та може охоплювати продаж і закупівлю передових військових систем, зокрема, таких як безпілотники.

Також читайте: Україна запросила експертів ООН перевірити походження збитих дронів Shahed-136

Автор: 

Іран (2017) США (22634) Радбез ООН (852) дрони (4648)


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Топ коментарі
+4
Оце й усе.🤦
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19.10.2022 07:01
+3
ніхто і ніщо ніколи не примушувало оон ходити так часто на роботу, як Україна....
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19.10.2022 09:04
+2
То есть ракеты еще попадают под ограничения.
А шахиды как из текста следует - нет.
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19.10.2022 07:15
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Оце й усе.🤦
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19.10.2022 07:01 Відповісти
получат разрешение пи*дануть по ***********...
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19.10.2022 07:03 Відповісти
Здається у збірної України з'являється шанс потрапити на Чемпіонат світу, та ще й у свою групу
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19.10.2022 07:02 Відповісти
"обговорюватимуть резолюцію 2231 Радбезу, яка хоча й більше не обмежує Тегеран у експорті звичайного озброєння, але містить обмеження на ракети та пов'язані з ними технології" - для террористов это как приглашение к действию.
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19.10.2022 07:13 Відповісти
То есть ракеты еще попадают под ограничения.
А шахиды как из текста следует - нет.
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19.10.2022 07:15 Відповісти
А ещё можно обратиться к бабушкам на скамейке у подъезда . Рзультат будет один и тот-же . Вместо того , чтобы уничтожить производство и заявить , в духе времени , " это не мы " .
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19.10.2022 08:25 Відповісти
раісія та іран здохнуть від сміху коли ООН оголосить чергову стурбованність. іран та раісія разом збили украінський літак, на якому знаходився канадський мікробіолог іранського походження, який намагався вивезти КОВІД-ні штамми, які русня передала персам, до Европи. Це все що потрібно знати про цих потвор.
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19.10.2022 08:35 Відповісти


Бесчеловечный иранский режим зверски убивает детей. В недавнем шокирующем случае 16-летняя Асра Панахи была жестоко избита полицией за отказ петь песню, прославляющую Аль-Хаменеи. На следующий день она скончалась в больнице от травм.
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19.10.2022 09:03 Відповісти
ніхто і ніщо ніколи не примушувало оон ходити так часто на роботу, як Україна....
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19.10.2022 09:04 Відповісти
Оце вам і "Пентагон не має інформації..."!
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19.10.2022 09:29 Відповісти
19 жовтня скликають закрите засідання Ради безпеки ООН
А кацапня така - яка іранська зброя? То ж наша Хєрань-2! Нє, нам пох що ви тут назасідаєте, ми це заблокуємо користуючись правом вето.
Пори лаптєносці у радбезі з правом вето - ніякого толку з таких засідань не буде. Так, посиділи, потринділи...
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19.10.2022 09:31 Відповісти
 
 