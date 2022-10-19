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США повністю готові до ядерних сценаріїв з боку Росії, якщо потрібно буде реагувати, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

райдер,пет

США повністю готові до ядерних сценаріїв з боку Росії, але поки що не бачать змін у ядерних позиціях РФ.

Про це на брифінгу повідомив представник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, США повністю готові до будь-яких ядерних сценаріїв і продовжують уважно стежити за ситуацією. Він зазначив, що Пентагон не бачить нічого, що б свідчило про те, що Росія ухвалила рішення застосувати ядерну зброю.

"Ви знаєте, знову ж таки, інші повідомляли, що будуть наслідки, але я не збираюся вдаватися до подробиць, окрім як сказати, що ми стоїмо на варті 24 години на добу, сім днів на тиждень, і були б готові, якби нам довелося реагувати", - сказав Райдер.

Генерал підкреслив, що США має надійний потенціал стратегічного стримування, який існує вже багато років.

Також читайте: Ризик ядерного удару Росії по Україні є низьким, - Столтенберг

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
Пентагон - серьезная контора, и в отличии от скрепных поносцев, зря говорить не будет, они после высеров кацапских пропогандонов и *****, срущего в чемодан, кукарекающих о ЯО, люди серьезные и "за базар отвечают"
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19.10.2022 07:40
+12
теріторія буде забруднена заражена на десятки років як чернобиль тільки сильніше. треба жорстка відповідь. в Україні багато відработанаго плутонію 238 240 ізотопів. це сотні тонн. можно зробити з москви чернобиль у квадраті. всім москвітам там вже не жити буде. а ще белгород ростов воронеж . щоб розуміли добре їм не буде
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19.10.2022 07:45
+6
Дуже раді,що США до цього готові.Ми тільки не готові,бо горіти будемо ми тут,а не вони там.
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19.10.2022 07:38
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Дуже раді,що США до цього готові.Ми тільки не готові,бо горіти будемо ми тут,а не вони там.
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19.10.2022 07:38 Відповісти
теріторія буде забруднена заражена на десятки років як чернобиль тільки сильніше. треба жорстка відповідь. в Україні багато відработанаго плутонію 238 240 ізотопів. це сотні тонн. можно зробити з москви чернобиль у квадраті. всім москвітам там вже не жити буде. а ще белгород ростов воронеж . щоб розуміли добре їм не буде
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19.10.2022 07:45 Відповісти
А хто це буде робити?Єрмак с Зе і "агрохімією"?І яким чином це все до москви доправити?У відрах?
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19.10.2022 07:51 Відповісти
Для этого нужно иметь сотни безпилотников радиусом тыс км-чтобы они могли доставить ядерный мусоп=р прямо в центр москвы,питерв=а и прочих рашистских городов. Именно сотни чтобы хотя-бы третья часть долетела а те что будут сбиты по дороге-загрязнят окрестности этих городов.
Конечно лучше иметь ракеты с такими характеристиками,но в сегодняшних условиях Украине мало реально наладить выпуск ракет
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19.10.2022 09:58 Відповісти
Ніхто у світі не дозволить нам це зробити. Бо гуманісти.
Миттєво запишуть у терористи, а потім - повна ізоляція, санкціїї і віддадуть Україну оркам на гвалтування.
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19.10.2022 13:13 Відповісти
влупити по москві, воронежу, ростову брудною бомбою с плутонієм, хай знають. ни что на земле не проходит беслеееедно
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19.10.2022 07:39 Відповісти
Пентагон - серьезная контора, и в отличии от скрепных поносцев, зря говорить не будет, они после высеров кацапских пропогандонов и *****, срущего в чемодан, кукарекающих о ЯО, люди серьезные и "за базар отвечают"
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19.10.2022 07:40 Відповісти
Ну може Путiн злякаеться наслiдкiв й не буде робити цього, якщо йому пояснити ,що буде. Вiн психопат, але за себе переживае теж
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19.10.2022 07:41 Відповісти
Вторгнення в Україну теж почалось з навчань
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19.10.2022 08:07 Відповісти
зникнення ху@ла/пропаганди для орка - смерть, через жах усвідомлення нікчемності існування ху@лостану
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19.10.2022 08:16 Відповісти
Лучшее реагирование- превентивный термоядерный удар США по Параше.
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19.10.2022 08:18 Відповісти
Нейтронними боєголовками треба знести всю гопоту з поверхні планети,і парашу,і кетай,і засран,і інших обізян!
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19.10.2022 08:31 Відповісти
При малейшем поползновении "срущего в чемодан карлика" к ЯО, Пентагон гарантирует мгновенное уничтожение всей своры главарей кремлевского Паханата с последующим расчленением руSSкой Федерастии.

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19.10.2022 08:49 Відповісти
Чернобыль до Москвы не дошёл, и весь мир под ядерным шантажом.
Ну так это можно исправить.
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19.10.2022 08:57 Відповісти
А що заважає привентивно знищити Хла?!
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19.10.2022 09:15 Відповісти
А я чет не очень
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19.10.2022 09:26 Відповісти
Я примерно знаю как это будет:выразят глубокую озабоченность и будут смотреть как параша наносит тактические ядерные удары по Украине. Ни одна страна никогда не надеется на другую сторону в вопросе своей безопасности. Это всеравно что вы ключи от дома оставляете у соседей и соседям покупаете решетки на окна,бронедверь а своя квартира с фанерной дверью и в окно может школьник заезть. Не будет Запад ввязыватся в ядерный конфликт ради Украины-Западу жороже своя земля и жизни своих людей. С 14 года мы увидели что такое "гарантия безопасности" от Запада в Будапештском меморандуме. Спросите у Поляков-в 39 году им очень помог военный союз с Анлией?(которая формально обьявила войгну Германии но военных действий в поддержку Польши не вела). Не будьте детьми,давайте на себя расчитывать
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19.10.2022 10:04 Відповісти
Нет никакого адекватного ответа, кроме "страшных" санкций и глубокой озабоченности.
ЛЮБОЙ военный ответ со стороны США (НАТО) будет означать вступление в войну на стороне Украины и даст путлеру железобетонные основания для нанесения ответных ударов. Путлер уже давно доказал всему миру, что он ******* на голову и делает что хочет. Поэтому ответные удары вполне могут быть нанесены ядерным оружием (у него другого особо уже и не осталось). Это понимают в США и Европе.
Кто-то верит, что из-за Украины мир развяжет ядерный армагедон?

В военный ответ Запада я верю (и то не на 100%) только в случае массированного применения тактического ЯО. Но это маловероятно, т.к. в этом случае россия моментально лишится всех своих союзников, симпатиков и партнеров. И станет мировым изгоем не в фигуральном, а в буквальном смысле. За этим последует полный экономический крах и распад россии.
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19.10.2022 10:25 Відповісти
У вас не хватает смелости не то что ответить а отключить их всех от Свифта да просто вырубить им Интернет.Поэтому похоже на договорняк .
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19.10.2022 12:55 Відповісти
Коли Шрек дістав стрілу у дупи і знепритомнів, Віслюк заволав: - Я надто молодий, щоб ти помирав!
Прохання до Штатів - не обмежувати себе допомогою віслюка у ядерному питанні.
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19.10.2022 13:44 Відповісти
 
 