США повністю готові до ядерних сценаріїв з боку Росії, якщо потрібно буде реагувати, - Пентагон
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США повністю готові до ядерних сценаріїв з боку Росії, але поки що не бачать змін у ядерних позиціях РФ.
Про це на брифінгу повідомив представник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, США повністю готові до будь-яких ядерних сценаріїв і продовжують уважно стежити за ситуацією. Він зазначив, що Пентагон не бачить нічого, що б свідчило про те, що Росія ухвалила рішення застосувати ядерну зброю.
"Ви знаєте, знову ж таки, інші повідомляли, що будуть наслідки, але я не збираюся вдаватися до подробиць, окрім як сказати, що ми стоїмо на варті 24 години на добу, сім днів на тиждень, і були б готові, якби нам довелося реагувати", - сказав Райдер.
Генерал підкреслив, що США має надійний потенціал стратегічного стримування, який існує вже багато років.
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Конечно лучше иметь ракеты с такими характеристиками,но в сегодняшних условиях Украине мало реально наладить выпуск ракет
Миттєво запишуть у терористи, а потім - повна ізоляція, санкціїї і віддадуть Україну оркам на гвалтування.
Ну так это можно исправить.
ЛЮБОЙ военный ответ со стороны США (НАТО) будет означать вступление в войну на стороне Украины и даст путлеру железобетонные основания для нанесения ответных ударов. Путлер уже давно доказал всему миру, что он ******* на голову и делает что хочет. Поэтому ответные удары вполне могут быть нанесены ядерным оружием (у него другого особо уже и не осталось). Это понимают в США и Европе.
Кто-то верит, что из-за Украины мир развяжет ядерный армагедон?
В военный ответ Запада я верю (и то не на 100%) только в случае массированного применения тактического ЯО. Но это маловероятно, т.к. в этом случае россия моментально лишится всех своих союзников, симпатиков и партнеров. И станет мировым изгоем не в фигуральном, а в буквальном смысле. За этим последует полный экономический крах и распад россии.
Прохання до Штатів - не обмежувати себе допомогою віслюка у ядерному питанні.