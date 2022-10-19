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безпілотник (2132) війна (56949) Крим (12749) ППО (1861) Севастополь (467)

В окупованому Севастополі було чути вибухи. Развожаєв повідомив про роботу ППО і нібито збиття безпілотника в районі Бельбеку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

севастополь

Зранку 19 жовтня в окупованому Криму, в районі Севастополя, було чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Місцевий телеграм-канал повідомляє, що вибух був такої сили, що аж "стіни тряслися".

Тим часом, так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомляє про нібито роботу ППО.

"У Севастополі знову відпрацювала система ППО у районі Північної сторони. За попередніми даними, збили безпілотник у районі аеродрому Бельбек", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Севастополі було чути вибухи. Повідомляють про роботу ППО нібито "у тренувальному режимі". ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Шооо "мапєд" не туди залетів?
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19.10.2022 08:23 Відповісти
а нам для чого ця новина? інструктори які в криму зараз там щось не те настроїли якийсь відхиливсь та збили не робіть і цього новин то не бавовна бо деякі пишуть про бавовну
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19.10.2022 08:26 Відповісти
Якщо не чути вибухів ізвозжджаєв також повідомляє про работу ппо або не ізвождзджаєв....
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19.10.2022 08:54 Відповісти
Развозжаєв повідомив про "ніби то збиття"🤔
Ніби то й новина, можна і прочитати навіть ніби то й одним оком і запам'ятати, але нахєра... в тому числі і запам'ятовувати 😝😝😝😝😝😜🤪
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19.10.2022 09:44 Відповісти
Севастополь - місто вибухів.
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19.10.2022 11:56 Відповісти
Учи. учи - одни двойки... Севас - мсто вати(хлопка).
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16.01.2023 07:15 Відповісти
 
 