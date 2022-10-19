В окупованому Севастополі було чути вибухи. Развожаєв повідомив про роботу ППО і нібито збиття безпілотника в районі Бельбеку

Зранку 19 жовтня в окупованому Криму, в районі Севастополя, було чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Місцевий телеграм-канал повідомляє, що вибух був такої сили, що аж "стіни тряслися".

Тим часом, так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомляє про нібито роботу ППО.

"У Севастополі знову відпрацювала система ППО у районі Північної сторони. За попередніми даними, збили безпілотник у районі аеродрому Бельбек", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Севастополі було чути вибухи. Повідомляють про роботу ППО нібито "у тренувальному режимі". ВIДЕО