Переговори між Україною та Ізраїлем зірвалися через втручання РФ, - ізраїльська газета Haaretz
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Міністр оборони України Олексій Резніков планував в понеділок мати телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Бенні Ганцем. Але дзвінок скасували.
Про це з посиланням на співрозмовників в ізраїльському та українському урядах повідомляє ізраїльська газета Haaretz, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Видання повідомляє, що в понеділок, 17 жовтня, Ізраїль відхилив запит України на розмову. Українські офіційні особи кажуть, що переговори насправді ініціювала ізраїльська сторона, і зробила це кілька днів тому.
Автор статті звертає увагу, що буквально незадовго до зриву, в понеділок вранці, Росія в особі Дмитра Медведєва обурилась намірами Ізраїлю постачати зброю Україні і попередила, що такий крок зашкодить зв'язкам між Єрусалимом і Москвою.
Джерело в Ізраїлі повідомило, що причиною випаду Медвєдєва була нещодавня заява ізраїльського міністра у справах діаспори Нахмана Шайа. Він виступив за надання його країною військової допомоги Україні.
За даними Haaretz, спроби налагодити координацію між Ізраїлем і Україною почались ще кілька тижнів тому. У найближчому оточенні Ганца заявили, що переговори важливі для міністра оборони Ізраїлю і що він має намір поговорити з Резніковим протягом декількох днів. Офіційні особи в Україні висловили сподівання, що запланована розмова стосуватиметься можливості військового співробітництва.
Видання нагадує, що Ганц і Резніков востаннє розмовляли у квітні. При цьому українське джерело повідомило, що чергова розмова була запланована на 24 серпня, День Незалежності України, але з тих пір переносилася п'ять разів. Джерело підкреслило, що дзвінок, запланований на понеділок, був ініційований Ізраїлем, який скасував його за кілька годин до призначеного часу. Ізраїльські чиновники відкинули цю претензію.
Офіс міністра оборони Ізраїлю заявив, що він, як правило, не коментує графік Ганца. Водночас в офіційній заяві Міноборони України сказано, що йому взагалі нічого не відомо про розмову між міністрами, заплановану на понеділок або будь-який інший день.
Будь ласка, зачекайте...
Я житель Ізраїлю і я щовечора, о 20.00 дивлюся головний випуск новин. Починаючи з 10.10., коли росія почала знищувати українську інфраструктуру та проводити варварські бомбардування міст, усі випуски розпочинаються з кадрів з України. Взагалі, якщо є якісь важливі зміни на фронті, це йде першою лінією.
Якщо затишшя, то так, українські новини йдуть другою лінією, бо Ізраїль така країна, що тут і своїх ворогів і новин про війну з ними вище даху.
А ви, пане Малко, судячи з однієї цієї гілки обговорення, таки міцно головою на євреях та Ізраїлі поїхали
Він у цій каламутній компанії якось осторонь стоїть.
До речі, я на 90% впевнений, що ви пишете з Росії.
Дивіться, у ********* українському правописі літера г=h
Звідси прізвище Netanyhu українською мовою пишеться Нетаньягу. Нетаньяху, це вже якось з сильним масквацьким акцентом
Все інше, це проблеми вашого кривого світогляду. У вашому випадку скоріше схоже на фізіологію. Якщо не поговорите про вашу "улюблену тему", тобто про євреїв, то вас починає розпирати і терміново треба полегшитись. Ось ви й полегшуєтесь. На здоров'я, але мені не пишіть. На цьому все.
Я пишу дуже культурно і ввічливо, з великою симпатією та любов'ю до України, серце кров'ю обливається коли бачу, що там творять російські нелюди. Але при цьому також реагую і на ті темні та образливі небилиці, якими багато хто тут захоплюється
До речі, про Тору і монастир, адже це не я почав, а ви.
Вам і приємно, і психологічна розрядка, а з мене це стікає, як з гуски вода.
І всі у плюсах.
Як воно у Японії прийнято.
На прохідній заводу стоять гумові манекени з лицями персоналу, що управляє, від директора до цехових майстрів. І кожен в кінці роботи б'є ногою або рукою того, хто найбільше дістає. А хитрий автомат все враховує, і той, хто отримав найбільшу кількість стусанів, отримує також премію
Якщо їм цікаво дивитися на злісних тіток, подібних до вас, це їх особистий вибір.
Спогади молодості. Занудьгував за лютими тітками, які гарчать замість слів. До хорошого звикаєш швидко. За багато років уже й забув, що люди (а жінки особливо) такими як ви бувають
Спасибі за спілкування.
Часу на все витратив зовсім небагато, а користь величезна.
Під звуки вашого мелодійного гарчання всю ностальгію як рукою зняло
Розочарування.
А я чомусь рахував, шо це я вам допоміг зняти психічну напругу.
"Я считаю", воно і вважаю і рахую.
Ну, що, мир, перемир'я чи подальша ескалація до остаточної перемоги?
"Войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камне на камне не останется".
(Никита Сергеевич Майскожуков)
Да, букву "а" упустил, надо Netanyаhu. Механическая ошибка.
Но никак не Нитаньягу, там буквы "и" нет
Сектор Газа белуазит, Хевель Аза беиврит.
И то и это правильно в своем произношении.
От города Газа произошло название третьего состояния материи - газ
В чем вопрос?
Я с вашей пригожинской конторой не общаюсь.
Здесь пишут люди, каждый со своими прибамбахами, и их понять можно, у них дома война, но вот вас, служивую сволочь, я на дух не переношу.
Если что-то похоже на пригожинскую сволочь, изъясняется, как пригожинская сволочь и ведет себя, как пригожинская сволочь, то это пригожинская сволочь и есть.
Тут як і кругом в тирнеті, гавномьотчиків ольгієвців більше ніж треба
Вибачте за порівняння, навіть коли рф накладе купу гімна на голову ізраїлю, той спочатку спитає, чи не потрібний рф туалетний папір. Саме так розцінюю слова лаврова про гітлера і що найбільші антисеміти самі евреї, закриття "сохнут" в рф і т.д.
Чому так, не знаю. Варто розрізняти народ (людей) ізраїлю і владу, але поки враження таке, що подібна політика пояснюється незрозумілими для нас аргументами.
Обычную помощь у Израиля просить нужно, да и то тихо... Медицину, оборудку, снарягу всякую...
А оружие... не дадут они...
"Объяснения" - это просто слова.
а більше робити все тихо
Є багато симпатій, є рішення на найвищому рівні, підтримане всіма нашими експертами з безпеки, що ми не даємо зброю Україні".