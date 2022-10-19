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Переговори між Україною та Ізраїлем зірвалися через втручання РФ, - ізраїльська газета Haaretz

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

олексій,резніков,бенні,ганц

Міністр оборони України Олексій Резніков планував в понеділок мати телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Бенні Ганцем. Але дзвінок скасували.

Про це з посиланням на співрозмовників в ізраїльському та українському урядах повідомляє ізраїльська газета Haaretz, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Видання повідомляє, що в понеділок, 17 жовтня, Ізраїль відхилив запит України на розмову. Українські офіційні особи кажуть, що переговори насправді ініціювала ізраїльська сторона, і зробила це кілька днів тому.

Автор статті звертає увагу, що буквально незадовго до зриву, в понеділок вранці, Росія в особі Дмитра Медведєва обурилась намірами Ізраїлю постачати зброю Україні і попередила, що такий крок зашкодить зв'язкам між Єрусалимом і Москвою.

Читайте: Настав час Україні отримати військову допомогу, - міністр Ізраїлю Шай

Джерело в Ізраїлі повідомило, що причиною випаду Медвєдєва була нещодавня заява ізраїльського міністра у справах діаспори Нахмана Шайа. Він виступив за надання його країною військової допомоги Україні.

За даними Haaretz, спроби налагодити координацію між Ізраїлем і Україною почались ще кілька тижнів тому. У найближчому оточенні Ганца заявили, що переговори важливі для міністра оборони Ізраїлю і що він має намір поговорити з Резніковим протягом декількох днів. Офіційні особи в Україні висловили сподівання, що запланована розмова стосуватиметься можливості військового співробітництва.

Видання нагадує, що Ганц і Резніков востаннє розмовляли у квітні. При цьому українське джерело повідомило, що чергова розмова була запланована на 24 серпня, День Незалежності України, але з тих пір переносилася п'ять разів. Джерело підкреслило, що дзвінок, запланований на понеділок, був ініційований Ізраїлем, який скасував його за кілька годин до призначеного часу. Ізраїльські чиновники відкинули цю претензію.

Також читайте: Україна офіційно попросить Ізраїль про передачу систем ППО, - Кулеба

Офіс міністра оборони Ізраїлю заявив, що він, як правило, не коментує графік Ганца. Водночас в офіційній заяві Міноборони України сказано, що йому взагалі нічого не відомо про розмову між міністрами, заплановану на понеділок або будь-який інший день.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+34
Украинцы обязательно вспомнять Израилю его пляску под дудку Росии, когда Украина просила помощи... Израиль, ты помнишь сколько праведников мира среди украинцев? Сколько украинцев спасали ваших некчемных во времена Холокоста? И в благодарность за это Израиль помогает Росии убивать украинцев! Б-г судит народы. А якобы богоизбранный народ Б-г будет судить в десять раз строже!
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19.10.2022 09:24
+30
Треба ще поставити декілька пам'ятників євреям в Україні та головне збільшити пенсію яку ми платимо українським євреям в Ізраїлі з 2000 дол до 4000
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19.10.2022 09:23
+25
Ізраїль оговтається коли кацапи віддадуть Ірану свої бази в Сірії за ракети та безпілотники, та буде запізно
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19.10.2022 09:22
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Тупа і нахабна брехня.
Я житель Ізраїлю і я щовечора, о 20.00 дивлюся головний випуск новин. Починаючи з 10.10., коли росія почала знищувати українську інфраструктуру та проводити варварські бомбардування міст, усі випуски розпочинаються з кадрів з України. Взагалі, якщо є якісь важливі зміни на фронті, це йде першою лінією.
Якщо затишшя, то так, українські новини йдуть другою лінією, бо Ізраїль така країна, що тут і своїх ворогів і новин про війну з ними вище даху.
А ви, пане Малко, судячи з однієї цієї гілки обговорення, таки міцно головою на євреях та Ізраїлі поїхали
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19.10.2022 10:17 Відповісти
ага,поїхав)) причому,ще з 2014 почав їхати,під впливом Якова Кедмі,Авігдора Ескіна,Вовки Соловйова,Жиріновского,Сатановского,Вассермана,Вадіка Рабіновіча.Суркісів,Червонєнка,Фельдмана, Дімки Саймса,Моше Добкіна, Бібі Натаньяху тощо
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19.10.2022 10:29 Відповісти
А яким чином на вас так негативно вплинув саме Бібі Натаньягу?
Він у цій каламутній компанії якось осторонь стоїть.
До речі, я на 90% впевнений, що ви пишете з Росії.
Дивіться, у ********* українському правописі літера г=h
Звідси прізвище Netanyhu українською мовою пишеться Нетаньягу. Нетаньяху, це вже якось з сильним масквацьким акцентом
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19.10.2022 10:42 Відповісти
За роки свого прем"єрства Бібі не вилазив з будуару Путіна,безліч разів літав до нього на прийом.Україну 1 раз відвідав щоб поздоровити свого сородича Боневтіка з отриманням влади, та й то, дружина Бібі Сара запам"яталася тим,що бридливо викинула на землю шматочок хліба-солі,що їй піднесли в аеропорту,за народним звичаєм.На Кедмі,Соловйова,Вассермана уваги не звертатимемо? За Бібі з Сарою вчепимося?
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19.10.2022 11:04 Відповісти
З хлібом-сіллю, так, вийшло незручно. Але для цього й існують дипломатичні протоколи, щоб було обговорено такі, навіть найдрібніші деталі прийому та церемоній. А це не було обговорено, самодіяльність на місцях. І Сара просто не знала що з цим робити - з'їсти, виплюнути, в кишеню покласти? Себе звинувачуйте, а не її. Немає в мене до цієї баби жодної симпатії, але саме тут вона не винна
Все інше, це проблеми вашого кривого світогляду. У вашому випадку скоріше схоже на фізіологію. Якщо не поговорите про вашу "улюблену тему", тобто про євреїв, то вас починає розпирати і терміново треба полегшитись. Ось ви й полегшуєтесь. На здоров'я, але мені не пишіть. На цьому все.
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19.10.2022 11:18 Відповісти
І Ви нам не пішить, у Вас своїх проблем вище даху, от і вирішуйте їх, а не лізьте зі своєю торою у наш монастир
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19.10.2022 11:23 Відповісти
Я дуже перепрошую, але наша Тора це одна з двох основ вашого монастиря. У вас вона Старий Завіт називається, перша половина Біблії.
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19.10.2022 11:31 Відповісти
І шо, гадити нам?
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19.10.2022 11:38 Відповісти
Не зрозумів, де ви це побачили в мене, щодо "гадити"?
Я пишу дуже культурно і ввічливо, з великою симпатією та любов'ю до України, серце кров'ю обливається коли бачу, що там творять російські нелюди. Але при цьому також реагую і на ті темні та образливі небилиці, якими багато хто тут захоплюється
До речі, про Тору і монастир, адже це не я почав, а ви.
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19.10.2022 11:47 Відповісти
Так, дуже ввічливо повчаєте нас ''родіну любіть''.
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19.10.2022 11:55 Відповісти
Приклад...?
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19.10.2022 12:00 Відповісти
Я гностик, ваша макулатура мені ні до чого. Просто розповсюджений вислів, а ви вже й вчепилися. Досвідчений агент дискусій, а я, так, живу тут під обстрілами, а на психолога грошей немає. Негативу треба якось позбуватися, не на чоловіка ж
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19.10.2022 12:59 Відповісти
Та пишіть, мені що...
Вам і приємно, і психологічна розрядка, а з мене це стікає, як з гуски вода.
І всі у плюсах.
Як воно у Японії прийнято.
На прохідній заводу стоять гумові манекени з лицями персоналу, що управляє, від директора до цехових майстрів. І кожен в кінці роботи б'є ногою або рукою того, хто найбільше дістає. А хитрий автомат все враховує, і той, хто отримав найбільшу кількість стусанів, отримує також премію
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19.10.2022 13:34 Відповісти
І кістки свої заберіть, і святої земельки пару вагонів беріть, а то бикуєте ''Умань наш'', як кацапи по всьому світові, де б хоч раз покакали
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19.10.2022 13:54 Відповісти
До речі, про кістки. Колись, дуже давно, мені довелося по роботі багато поїздити Західною Україною. Їхав автобусом, з Коломиї до Верховини. І на півдорозі була зупинка в Яблунові (або Яблуниці?). Водій міняв колесо та сказав, що півгодини можемо погуляти. Я випив пива, постояв і вирішив обійти довкола автобусної станції. Пройшов метрів сто, і побачив старий, занедбаний єврейський цвинтар. Величезний, краю не видно. Дуже це мене вразило, гуцульське село, де давно вже немає жодного єврея і тисячі й тисячі одиноких єврейських могил. Ні, всі свої кістки ми не зможемо забрати, навіть якби і дуже хотіли. Просто їх по всьому світу залишилося занадто багато, поки ми 2000 років йшли Додому.
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19.10.2022 14:09 Відповісти
Коли дійдете?
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19.10.2022 14:19 Відповісти
Я вже Дома, а а решта мене не цікавить.
Якщо їм цікаво дивитися на злісних тіток, подібних до вас, це їх особистий вибір.
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19.10.2022 14:22 Відповісти
Що ж Ви робите на цьому сайті?
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19.10.2022 14:23 Відповісти
Ностальджі.
Спогади молодості. Занудьгував за лютими тітками, які гарчать замість слів. До хорошого звикаєш швидко. За багато років уже й забув, що люди (а жінки особливо) такими як ви бувають
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19.10.2022 14:35 Відповісти
Все, здувся, ностальджи по совковськи мазохізм
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19.10.2022 15:20 Відповісти
Маньячело, ну ій бо, всього кращого
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19.10.2022 15:40 Відповісти
І вам всього найкращого.
Спасибі за спілкування.
Часу на все витратив зовсім небагато, а користь величезна.
Під звуки вашого мелодійного гарчання всю ностальгію як рукою зняло
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19.10.2022 15:46 Відповісти
Рахунок за психдопомогу скинуть?
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19.10.2022 16:04 Відповісти
Аблом...!!!
Розочарування.
А я чомусь рахував, шо це я вам допоміг зняти психічну напругу.
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19.10.2022 16:09 Відповісти
Вважати, рахують овечок. Гаразд, гаразд, допомогли
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19.10.2022 16:21 Відповісти
Буває, я 30 років українською взагалі не користувався. Ось зараз почав і, виявляється, нічого не забув. Хоча, забув, звичайно.
"Я считаю", воно і вважаю і рахую.
Ну, що, мир, перемир'я чи подальша ескалація до остаточної перемоги?
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19.10.2022 16:30 Відповісти
Ну що за абідна зразу ? Слова не скажи, ну ейбо. Росіська мова бідніша за нашу. Сподіваюсь, Ви еврей? А то знову абідітесь. Світ?
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19.10.2022 16:48 Відповісти
Світу світ.
"Войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камне на камне не останется".
(Никита Сергеевич Майскожуков)
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19.10.2022 16:55 Відповісти
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19.10.2022 17:11 Відповісти
Звісно, той цвинтар без святого, не гефештно туди їздити. Адже де похований святий, те ортодокси вважають рідною землею і бикують. Ви хочь шось про хасидів знаєте? Еврей фігов
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19.10.2022 14:31 Відповісти
Тетка лучше заткнись, напомнить тебе о таких как сальдо и стремоусов ? В Германии далеко не все поддерживают Шольца, а в Израиле Нитаньяху и Ганца
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19.10.2022 14:11 Відповісти
А Ви чим від них різнитєся? Теж евреї
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19.10.2022 14:16 Відповісти
А чем ты отличаешся от сальдо и медведчука и януковича или от того летчика что бомбил свою мать в Полтаве ? Все украинцы, напомнить кто убил Бандеру ? не хер всех грести под одну гребенку, среди азовцев тоже были евреи и даже израильтяне.
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19.10.2022 14:30 Відповісти
Так, вони ІЗРАЇЛЬТЯНИ, а Ви бот совковокацапський
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19.10.2022 15:16 Відповісти
Слушай бикса дебильная какой нах. бот падла, я ***** на Куреневке больше 30 лет прожил встретил бы живо куриный мозк вправил.
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19.10.2022 15:37 Відповісти
Нкведіст? Там з ваших до фіга
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19.10.2022 15:39 Відповісти
Падла моя бабка в ОУН была, короче шоб тебе пiдняло та гепнуло
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19.10.2022 15:43 Відповісти
😂
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19.10.2022 16:02 Відповісти
Нитньягу ( вместо Нитаньяху ) звучит еще круче чем сектор Газа ( Аза ) , и я пишу из Иерусалима
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19.10.2022 14:08 Відповісти
Я написал - Netanyhu.
Да, букву "а" упустил, надо Netanyаhu. Механическая ошибка.
Но никак не Нитаньягу, там буквы "и" нет
Сектор Газа белуазит, Хевель Аза беиврит.
И то и это правильно в своем произношении.
От города Газа произошло название третьего состояния материи - газ
В чем вопрос?
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19.10.2022 14:19 Відповісти
Експрем'єр міністр та лідер опозиції Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив проти постачання зброї Україні, аргументуючи це тим, що вона може потрапити до рук Ірану. Джерело: https://censor.net/ua/n3374782 ХАХАХАХА!
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19.10.2022 11:46 Відповісти
А я так на 100 процентов уверен, шо без Израиля в этом договорняке, на передачу Ираном дронов и ракет, не обошлось. Ведь именно он больше всех заинтересован в том, что бы как можно больше этого добра оказалось в небе Украины, меньше шансов получить эти штуковины на свою голову. Израиль ещё и мог профинансировать частично эту сделку. А теперь, как вы говорите, с 10.10 показывает в новостях "богоизбранным", как эти штуковины херачат "гоев" - украинцев.
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19.10.2022 12:00 Відповісти
Ваня, иди нахер.
Я с вашей пригожинской конторой не общаюсь.
Здесь пишут люди, каждый со своими прибамбахами, и их понять можно, у них дома война, но вот вас, служивую сволочь, я на дух не переношу.
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19.10.2022 12:06 Відповісти
Это вы мне? Я, между прочим, из Львова, закончил в свое время 35-ю СШ (австрийскую тюрьму, как ее называли в народе). У меня в классе училось, из 28 учеников, 12 евреев и классная руководительница была тоже Ада Ароновна, потом ЛПИ, где тоже "богоизбранным" хватало.
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19.10.2022 12:27 Відповісти
Тебе, Ванюша, тебе.
Если что-то похоже на пригожинскую сволочь, изъясняется, как пригожинская сволочь и ведет себя, как пригожинская сволочь, то это пригожинская сволочь и есть.
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19.10.2022 12:32 Відповісти
В моем комменте нет ничего поварского, просто чистая логика и хорошее знание " "клиента" (из личного жизненного опыта общения). А вот последний твой нервный выхлоб - это как раз больше похоже на стиль запоребриковских, т.е. кацапов.))).
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19.10.2022 12:47 Відповісти
Не звертай уваги... різного роду фобів , в тому числі антисемітів хватая (кругом).
Тут як і кругом в тирнеті, гавномьотчиків ольгієвців більше ніж треба
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19.10.2022 12:41 Відповісти
Не забувайте,скільки євреїв виїхали з раші в ізраїль з початку війни.
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19.10.2022 10:08 Відповісти
а скільки євреїв виїхали 24.02. з України в Монако....
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19.10.2022 10:11 Відповісти
Ничего ви не понимаете, пгосто в Израиле решили дать спокойно доотдыхать жене Пескова. Чего женщине погтить праздник, она за него заплатила приличные деньги !
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19.10.2022 10:08 Відповісти
Переговори зірвались не через мордор.ізраіль не збирався і не збирається продавати нам зброю.Так само як не визнає голодомор геноцидом,і не засудив агресію мордору щодо України.
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19.10.2022 10:41 Відповісти
Хай влада свого рота закриє, не вспіли почати - вже всюди трубять про перемовини!
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19.10.2022 10:43 Відповісти
Після того, як ізраїль погодився (залишив без належної уваги) зі словами лаврова про єврейське коріння гітлера, говорити, що ця країна щось може зробити всупереч волі рф не варто.
Вибачте за порівняння, навіть коли рф накладе купу гімна на голову ізраїлю, той спочатку спитає, чи не потрібний рф туалетний папір. Саме так розцінюю слова лаврова про гітлера і що найбільші антисеміти самі евреї, закриття "сохнут" в рф і т.д.
Чому так, не знаю. Варто розрізняти народ (людей) ізраїлю і владу, але поки враження таке, що подібна політика пояснюється незрозумілими для нас аргументами.
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19.10.2022 10:47 Відповісти
Іноді здається, що саме Ізраїль тільки робить вигляд, що готовий допомогти, а потім під будь-яким приводом, в тч і створеним ним самим, дає задню
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19.10.2022 10:50 Відповісти
Ну такое... кто-то вообще чего-то ожидал от израильтян? У них там своих проблем выше крыше. Дадут рашисты иранцам ядерку и что тогда? Этим видимо и шантажируют.
Обычную помощь у Израиля просить нужно, да и то тихо... Медицину, оборудку, снарягу всякую...
А оружие... не дадут они...
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19.10.2022 10:51 Відповісти
Израиль сам инициировал переговоры,но Гопота мавзолейная СкреПОНОС послала от Димона бабла нет,и Тель-Авив тоже заболел СкреПОНОСом...,😛хотя по правде говоря любые переговоры с дерьмом Мавзолейным,воняет всегда трупным Ядом чЛенина,причем на любом уровне...,страдания от Вяличия АналоГовнетов продолжаются ...🤣
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19.10.2022 10:52 Відповісти
Когда то известный украинский режиссер Тимофей Левчук снял фильм "Киевлянка"...,там есть эпизод о распаде КацаКрысиной Империи, классный фильм снят в 1958 году...🔱 Слава ЗСУ 🔱♥️🖤✊💪
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19.10.2022 10:58 Відповісти
США ''попросили'' ізраєль якось долучитися, долучились по-жидівськи. Чому ця вся ''прелєсть'' не закликає ''понаєхаших'' повернутися на ''свою'' землю, в нас же тут небезпечно. Не бережуть свій нарід
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19.10.2022 11:19 Відповісти
смешно, как целое государство Израиль испугалось окрика из кремля... какого то недомерка медведева. ))
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19.10.2022 11:21 Відповісти
В кремле сидят свои люди, а своим надо помогать.
"Объяснения" - это просто слова.
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19.10.2022 11:54 Відповісти
Израиль, Одесса тебя не поняла. Таки шо это случилось? Вам не интересны хорошие отношения с мамой?
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19.10.2022 12:08 Відповісти
Такі виходить що в Ізраїлі такі поци.
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19.10.2022 12:49 Відповісти
Так да! И делают маме нервы! Ви это то же видите?
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19.10.2022 12:55 Відповісти
менше треба тріпатися про переговори,
а більше робити все тихо
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19.10.2022 18:58 Відповісти
Натан Щаранський: "Громадська думка в Ізраїлі однозначно на боці України.

Є багато симпатій, є рішення на найвищому рівні, підтримане всіма нашими експертами з безпеки, що ми не даємо зброю Україні".
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19.10.2022 19:13 Відповісти
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