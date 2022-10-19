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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 66 280 осіб, 269 літаків, 2554 танки, 1637 артсистем, 5235 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 19 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 66 280 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 66280 (+430) осіб ліквідовано,

танків - 2554 (+6) од,

бойових броньованих машин - 5235 (+16) од,

артилерійських систем - 1637 (+15) од,

РСЗВ - 372 (+0) од,

засоби ППО - 189 (+1) од,

літаків - 269 (+1) од,

гелікоптерів - 242 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1286 (+10),

крилаті ракети - 323 (+5),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3999 (+14) од,

спеціальна техніка - 146 (+2).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 66 280 осіб, 269 літаків, 2554 танки, 1637 артсистем, 5235 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
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19.10.2022 09:50
+10
Ууууоп, ещё 15 арты
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19.10.2022 09:57
+9
Чмобики идут на убой! Но сказать «сцарь в чемодан срущий иди на…» боятся! Рабы!
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19.10.2022 09:43
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Треба цифри поставити догори дригом!(66-99).
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19.10.2022 09:26 Відповісти
Учора було питання редактору чи схаменуться орки,якщо втрати будуть 100 000.
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19.10.2022 10:14 Відповісти
Їх реальні втрати, не вбитих,а тих що на війну не повернуться, вже більш чверті мільйона,а вони все лізуть і лізуть,як таргани!
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19.10.2022 10:59 Відповісти
66тис, це ті, що загинули і їх наші побачили. А скільки поранених померли у госпіталях, або загнулись десь у безлюдному місці від кулі місцевого мисливця?
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19.10.2022 17:27 Відповісти
Чмобики идут на убой! Но сказать «сцарь в чемодан срущий иди на…» боятся! Рабы!
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19.10.2022 09:43 Відповісти
Ага. Чмобиків заводять в Україну, перед розподілом по підрозділам селять великою кількістю. І туди непогано прилітає.
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19.10.2022 09:48 Відповісти
Хлопці **@шать русню!!!
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19.10.2022 09:50 Відповісти
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19.10.2022 09:50 Відповісти
Ууууоп, ещё 15 арты
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19.10.2022 09:57 Відповісти
Арта, ББМ, автомобілі, трохи танків і купа орків. Це радує )) Гуд!
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19.10.2022 10:15 Відповісти
половина одной БТГ тоже нехило...
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19.10.2022 10:40 Відповісти
Якщо врахувати здохлих подранків,то закопали половину(може й більше) окупаційного контингенту на 24.02.2022.
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19.10.2022 11:04 Відповісти
Суббота 15.10.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 66126 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 14 октября это 20415 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 21 октября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5036 убитыми и пропавшими безвести.

І це ще ніякої мови про втрати лугандонців. їх на параші взагалі ніхто не рахує. тільки десь у пушиліна/пасічника мабуть рахують. а може і там не рахують.
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19.10.2022 14:54 Відповісти
Нуда,нуда. Правда только по некрологам в сми насчитали больше 8.000,ну то таке,наверно потери в армии рефии есть отлько среди офицерского остава.
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19.10.2022 15:16 Відповісти
Можна і так рахувати,це ~1/2 від ~200.000 окуп.контингенту на 24.02.2022.
Тому можна вважати втраченими ДЛЯ ВІЙНИ ~ чверть мільйона.
Це не тільки жмури й інваліти,а й ті що втечуть куди завгодно,тільки не повертатись в Україну!
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19.10.2022 15:25 Відповісти
та мабуть більше, ніж чверть ляма. чверть ляма - то незворотні втрати - всі жмури + ті, хто став жмурами від ран. а от з тими 500-ми (відказниками) їхніми, то всіх разом буде мабуть в межах 400-500 к. і це без врахування тих 500-700 к, хто втік від мобілізації.
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19.10.2022 15:37 Відповісти
 
 