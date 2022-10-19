Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 66 280 осіб, 269 літаків, 2554 танки, 1637 артсистем, 5235 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 19 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 66 280 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.10 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 66280 (+430) осіб ліквідовано,
танків - 2554 (+6) од,
бойових броньованих машин - 5235 (+16) од,
артилерійських систем - 1637 (+15) од,
РСЗВ - 372 (+0) од,
засоби ППО - 189 (+1) од,
літаків - 269 (+1) од,
гелікоптерів - 242 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1286 (+10),
крилаті ракети - 323 (+5),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3999 (+14) од,
спеціальна техніка - 146 (+2).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 14 октября это 20415 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 21 октября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5036 убитыми и пропавшими безвести.
І це ще ніякої мови про втрати лугандонців. їх на параші взагалі ніхто не рахує. тільки десь у пушиліна/пасічника мабуть рахують. а може і там не рахують.
Тому можна вважати втраченими ДЛЯ ВІЙНИ ~ чверть мільйона.
Це не тільки жмури й інваліти,а й ті що втечуть куди завгодно,тільки не повертатись в Україну!