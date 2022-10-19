Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 66 280 осіб, 269 літаків, 2554 танки, 1637 артсистем, 5235 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 19 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 66 280 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 66280 (+430) осіб ліквідовано,

танків - 2554 (+6) од,

бойових броньованих машин - 5235 (+16) од,

артилерійських систем - 1637 (+15) од,

РСЗВ - 372 (+0) од,

засоби ППО - 189 (+1) од,

літаків - 269 (+1) од,

гелікоптерів - 242 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1286 (+10),

крилаті ракети - 323 (+5),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3999 (+14) од,

спеціальна техніка - 146 (+2).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.