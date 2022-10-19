СБУ затримала мешканця Бучі, який допомагав російським військовим під час тимчасової окупації Київщини

Мешканець Бучі допомагав ворогу під час окупації. Він брав участь у каральних рейдах рашистів у Бучі та допомагав ворогу виявляти й фізично знищувати учасників руху спротиву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Чоловік з власної ініціативи запропонував свою допомогу РФ, після чого загарбники видали йому вогнепальну зброю, військову форму російського зразка та "інструкції" щодо подальших дій проти українських захисників", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що він, перебуваючи на ворожому БТРі спільно з рашистами, увірвався до будинку свого знайомого, де проводив незаконний обшук і намагався виявити бійців Тероборони. У разі захоплення Київщини чоловік планував увійти до складу окупаційної адміністрації й продовжити репресії проти українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чиновниці відділу освіти у Боровій на Харківщині повідомлено про підозру за фактом колабораціонізму, - прокуратура

Після визволення регіону, зрадник залишився в області та намагався приховати свої злочини. Навіть вступив до лав добровольчого формування місцевої територіальної громади. Там він під виглядом оборонця сподівався уникнути правосуддя. Надалі планував відновити свої зв’язки з окупантами для передачі їм розвідданих про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону.

Проте співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і запобігли його планам.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення", - повідомили в пресслужбі СБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР розслідує тисячу справ проти зрадників та колаборантів. ІНФОГРАФІКА