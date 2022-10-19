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зрада (401) СБУ (10084) колабораціонізм (947) Буча (498)

СБУ затримала мешканця Бучі, який допомагав російським військовим під час тимчасової окупації Київщини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

Мешканець Бучі допомагав ворогу під час окупації. Він брав участь у каральних рейдах рашистів у Бучі та допомагав ворогу виявляти й фізично знищувати учасників руху спротиву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ

"Чоловік з власної ініціативи запропонував свою допомогу РФ, після чого загарбники видали йому вогнепальну зброю, військову форму російського зразка та "інструкції" щодо подальших дій проти українських захисників", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що він, перебуваючи на ворожому БТРі спільно з рашистами, увірвався до будинку свого знайомого, де проводив незаконний обшук і намагався виявити бійців Тероборони. У разі захоплення Київщини чоловік планував увійти до складу окупаційної адміністрації й продовжити репресії проти українців.

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Після визволення регіону, зрадник залишився в області та намагався приховати свої злочини. Навіть вступив до лав добровольчого формування місцевої територіальної громади. Там він під виглядом оборонця сподівався уникнути правосуддя. Надалі планував відновити свої зв’язки з окупантами для передачі їм розвідданих про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону.

Проте співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і запобігли його планам.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення", - повідомили в пресслужбі СБУ.

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Автор: Марина Макєєва
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Это как можна за такое длительное время не обнаружить колоборанта ?Буча вроде не лугандон ,почему местные не сдали его в первые дни ?
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19.10.2022 10:18 Відповісти
Может потому, что всех кто его видел, убили. Да и он в рашистской форме был.
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19.10.2022 10:22 Відповісти
Коли Портнова оголосить ДБР у розшук? Це та людина, яка складала розстрільні списки, ще й пишалася цим.
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19.10.2022 10:37 Відповісти
 
 