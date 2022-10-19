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Військовий потенціал Росія може відновити за два-чотири роки, - міністр оборони Естонії Певкур

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

певкур

Росії знадобиться від двох до чотирьох років, щоб відновити свій військовий потенціал до рівня, який був до початку повномасштабної агресії проти України.

Про це у Вашингтоні заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Міністр припустив, що війна буде довгою та закликав західних союзників продовжувати підтримувати Україну, допоки вона не здобуде перемоги. Він попередив, що Росія все ще має наступальний потенціал, зокрема й для нападу на країни Балтії, які є членами НАТО.

Естонський міністр сказав, що західні санкції завдали чутливої шкоди виробництву літаків та техобслуговування гелікоптерів у Росії, оскільки позбавили її можливості отримувати ключові компоненти.

"Коли ми знайдемо нові способи вплинути на Росію за допомогою санкцій, звичайно ж, нам потрібно це зробити", - зазначив Певкур. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+15
те що всі і говорять--Якшо не знищити рашку то ,наші діти ,внуки ,чи правнуки знову будуть воювати ,та гинути у війні
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19.10.2022 10:39
+12
Все правильно министр говорит, нужно относиться со всей серьезностью и покончить с этими маньяками сейчас.
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19.10.2022 10:44
+5
Війна це насамперед нажива, а таких країн ,що захочуть поживитися, а заодно і оркам домогти, на жаль є багато. Та і на революцію надії мало. Україна також має цей термін для відновлення ЗСУ і по НАТО стандартам. Тільки також проблема,що дороги знову життя людей переважать.
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19.10.2022 10:45
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Може -- під санкціями дохід рашки 300 млд . дол .
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19.10.2022 10:38 Відповісти
А як же бути з санкціями на чіпи? Високі технології? Без них вони залишаються в 1963
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19.10.2022 10:39 Відповісти
А Иран где берет?
Например чипы Intel в "Шахидах"
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19.10.2022 10:50 Відповісти
Texas Instruments (США)
Вся система управления

https://focus.ua/*******-novosti/530671-iranskie-drony-kamikadze-komplektuyut-processorami-iz-ssha-stratkom-vsu-foto?_gl=1*49kf9s*_ga*WGxoY2hLTWo3dHFJVTVCVnNUNUEwUmxWMUVScVRvUFlNU0VZSUVEbUNCUS1OUFNqajlPeHc4dG44Ty1QMnc1Mw..

Навигация тоже западная
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19.10.2022 11:02 Відповісти
У Ірана нема обмеження на деякі технології. За цих шахедів планують ввести санкції.
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19.10.2022 11:07 Відповісти
Ирану продает из-под полы Китай из старых запасов. Для "шахидов" высокие технологии не нужны, там достаточно чипа от стиральной машины.
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19.10.2022 12:13 Відповісти
те що всі і говорять--Якшо не знищити рашку то ,наші діти ,внуки ,чи правнуки знову будуть воювати ,та гинути у війні
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19.10.2022 10:39 Відповісти
це менталітет орди..захоплювати,грабувати ,віднімати ....так як робили століттями їх ординські предки..бо самі неспроможні нічого зробити,побудувати,навчитись. Легше ж на готове --взяти і забрати.
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19.10.2022 10:42 Відповісти
Потенціал для нападу на НАТО - це потенціал на пару днів?
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19.10.2022 10:40 Відповісти
Все правильно министр говорит, нужно относиться со всей серьезностью и покончить с этими маньяками сейчас.
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19.10.2022 10:44 Відповісти
Отож вони вже хочуть призупинити військові дії
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19.10.2022 10:40 Відповісти
?? з чого це слідує ?? я в статті не побачив посилки на такий висновок
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19.10.2022 11:00 Відповісти
Параше 8 лет понадобилось от Крыма до Херсона. Теперь у нее и года нет на восстановление своего потенциала
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19.10.2022 10:41 Відповісти
Війна це насамперед нажива, а таких країн ,що захочуть поживитися, а заодно і оркам домогти, на жаль є багато. Та і на революцію надії мало. Україна також має цей термін для відновлення ЗСУ і по НАТО стандартам. Тільки також проблема,що дороги знову життя людей переважать.
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19.10.2022 10:45 Відповісти
Це якщо з паРаші знімуть санкції . Інакше - не зможе .
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19.10.2022 10:43 Відповісти
Треба заборонити раше мати армію
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19.10.2022 10:44 Відповісти
Кремлевская кровавая банда воюет с помощью быдла всю жизнь, только железный занавес с ними, ни одна демократическая страна в мире не должна иметь с ними контактов.
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19.10.2022 10:44 Відповісти
в ряд ли....По данным Марка Кансиана, старшего советника в Центре стратегических и международных исследований, в последние несколько лет Россия производила около 250 танков и 150 единиц авиации в год.
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19.10.2022 10:47 Відповісти
Ага-ага, виробляла.
Дерев'яних і надувних.
Де ж ті танки, де та авіація? Приіхали на гавні, продовжують їхати на ще старішому гавні.
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19.10.2022 12:37 Відповісти
Скільки можна жувати соплі?
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19.10.2022 10:51 Відповісти
За 2-4 роки на ху@лостані нічого не можна відновити, навіть сральник...
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19.10.2022 10:51 Відповісти
Значить треба мразь добивати,бо інакше світу хана!
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19.10.2022 10:56 Відповісти
Ми і самі це добре знаємо,тому кацапи і хочуть терміномо якийсь ,,Мінськ-3,,
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19.10.2022 10:59 Відповісти
надо сделать так, чтобы расия исчезла с мировой карты... пусть распадется на 20 стран, на 25 закутков, на 30 улусов... и навсегда запретить стране, закутку или улусу иметь какие-либо вооруженные силы... только военный оркестр для встречи делегаций (как в Коста Рике)...
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19.10.2022 11:05 Відповісти
Було б найкраще, але для заходу невигідно мати стільки сателітів.
Їм краще мати одну управляєму Сосію.. Ну може 3-4
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19.10.2022 12:26 Відповісти
Пока в кремле будут править засевшие там несменяемые кровавые бандиты весь Мир будет постоянно под террором и страхом большой войны.
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19.10.2022 11:07 Відповісти
Ембарго на нафту- це найголовніша санкція, яка знищить роисю. Все інше -це гівно.
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19.10.2022 11:22 Відповісти
 
 