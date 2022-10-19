Військовий потенціал Росія може відновити за два-чотири роки, - міністр оборони Естонії Певкур

Росії знадобиться від двох до чотирьох років, щоб відновити свій військовий потенціал до рівня, який був до початку повномасштабної агресії проти України.

Про це у Вашингтоні заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Міністр припустив, що війна буде довгою та закликав західних союзників продовжувати підтримувати Україну, допоки вона не здобуде перемоги. Він попередив, що Росія все ще має наступальний потенціал, зокрема й для нападу на країни Балтії, які є членами НАТО.

Естонський міністр сказав, що західні санкції завдали чутливої шкоди виробництву літаків та техобслуговування гелікоптерів у Росії, оскільки позбавили її можливості отримувати ключові компоненти.

"Коли ми знайдемо нові способи вплинути на Росію за допомогою санкцій, звичайно ж, нам потрібно це зробити", - зазначив Певкур.

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