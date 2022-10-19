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Новини Політика України
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бюджет (1204) ВР (11782) Железняк Ярослав (398) актив (123)

Комітет ВР схвалив законопроєкт про Фонд ліквідації наслідків агресії РФ, але не дозволив пріоритетно направляти конфісковані російські активи на потреби армії, - Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

рф,рубль

Бюджетний Комітет Ради підтримав та рекомендував ухвалити у цілому законопроєкт 8027 про створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, основним джерелом коштів стане прибуток від продажу майна Росії та її резидентів в Україні.

За словами парламентаря, цей законопроєкт повертає в певному сенсі соціальну економіку, а кошти на це братимуть від націоналізації та продажу такого майна.

Железняк розповів, що подавав до законопроєкту чотири важливі пропозиції. Він пропонував відхилили вимогу скасувати будь-яке погодження розподілу грошей з бюджетним комітетом, але цю ініціативу відхилили. Не підтримали і пропозицію пріоритетно відправляти гроші на військові потреби.

Пропозицію направляти залишки коштів після покриття військових потреб на придбання житла для людей підтримали, однак як один із видів видатків. Також погодились погашати одразу "націоналізовані" ОВДП, а не платити за ними відсотки, як нині.

Читайте: ВР затвердила проєкт бюджету-2023 в першому читанні

Документ пропонує направляти гроші від націоналізації у Спецфонд і далі використовувати за напрямами і з погодженням з Комітетом ВРУ:

- будівництво громадських будівель — обмеження відповідних об’єктів тими, які були зруйновані або пошкоджені через збройну агресію РФ;
- реконструкція, капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури, пов’язаних з наданням послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання (доповнення щодо будівництва таких об’єктів та щодо об’єктів, пов’язаних з наданням послуг електропостачання, газопостачання, а також обмеження відповідних об’єктів тими, які були зруйновані чи пошкоджені від агресії);
- реконструкція, капітальний ремонт будівель для забезпечення житлом ВПО та осіб, які втратили його через збройну агресію РФ;
- розроблення проєктно-кошторисної документації для об’єктів, зруйнованих внаслідок збройної агресії;
- придбання житла для громадян України, відповідні об’єкти нерухомого майна, об’єкти будівництва яких знищено внаслідок бойових дій, терактів, диверсій, спричинених збройною агресією;
- закупівля медичного обладнання та устаткування для медзакладів, пошкоджених через збройну агресію рф та/або були на тимчасово окупованій території, за умови наявності придатного для використання приміщення, де можна розмістити медобладнання та устаткування;
- закупівля комп’ютерного та мультимедійного обладнання, що було знищено, пошкоджено чи викрадено — для закладів освіти на територіях, які постраждали через збройну агресію РФ.

Читайте: Парламент України у 2023 році планує витратити на телеканал "Рада" майже 50 млн грн, - нардеп Железняк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Продовження "серіалу як обмежити фінансування армії".
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19.10.2022 10:41
+14
Армию во время войны пусть иностранцы и украинцы за свои донатики финансируют, а наши гавно-депутаты себе новую схему придумали. Где очередные "спецфонды", там и аферисты от власти, всё по классике
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19.10.2022 10:44
+13
будівництво доріг в пріорітети?зеля як ти вже всіх заї-ав!
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19.10.2022 10:44
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Продовження "серіалу як обмежити фінансування армії".
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19.10.2022 10:41 Відповісти
Армию во время войны пусть иностранцы и украинцы за свои донатики финансируют, а наши гавно-депутаты себе новую схему придумали. Где очередные "спецфонды", там и аферисты от власти, всё по классике
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19.10.2022 10:44 Відповісти
На Армію заложили достатньо, якщо з розумом. Ось тільки війна і Армія потребує в рази більше. Вам серія про руські підприємства в Україні і видатки для країни агресора як? А то учора знову ,що працюють і платять. А вороже мистецтво.
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19.10.2022 10:50 Відповісти
Коли вже це ссучене кудло передохне !
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19.10.2022 11:27 Відповісти
будівництво доріг в пріорітети?зеля як ти вже всіх заї-ав!
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19.10.2022 10:44 Відповісти
фух...я вже подумав про рік 8027...а це законопроект..
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19.10.2022 10:45 Відповісти
А тут вже про зраду і розганяти не треба. Самі в n-раз показали себе ''красенями''
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19.10.2022 10:48 Відповісти
...зрозуміло, треба закуповувати новітню бойову техніку
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19.10.2022 10:50 Відповісти
Всі гроші на будування дорог ! Тоді щось і депутатам ВП перепаде !
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19.10.2022 10:58 Відповісти
закончится все это "галасавание" тем, что будет сериал "янык-2"... правда, на этот раз рникто никуда убежать не успеет...
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19.10.2022 11:03 Відповісти
а що продано і конфісковано???? нуль цілих нуль десятих за вісім місяців війни . Знову ділять шкіру невбитого ведмедя. У Львові памятаю захотіли конфіскувати готелі дуже відомої мережі з кацапським корінням, ну то що суд вернув все "взад".. Така ж історія буде і з іншими обєктами
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19.10.2022 11:08 Відповісти
На жаль батько наш не Бандера, а Валєра!
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19.10.2022 11:27 Відповісти
Активи зелене лайно украде, їм пох, що українці будуть сидіти без тепла і світла взимку.
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19.10.2022 11:27 Відповісти
Хунта Игорь Валерьевича Кучмы не воры не Олегархи...😆честные чуваки прошедшие Академию в Трускавце...🤣
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19.10.2022 11:30 Відповісти
Конфискованные российские активы пойдут не на нужды армии,а на нужды Дерьмаку и зелёным утыркам
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19.10.2022 12:13 Відповісти
Бюджетний Комітет Ради підтримав та рекомендував ухвалити у цілому законопроєкт 8027 про створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ. ------------Документ пропонує направляти гроші від націоналізації у Спецфонд і далі використовувати за напрямами і з погодженням з Комітетом ВРУ.==========Железняк розповів, що подавав до законопроєкту чотири важливі пропозиції. Він пропонував відхилили вимогу скасувати будь-яке погодження розподілу грошей з бюджетним комітетом, але цю ініціативу відхилили. Не підтримали і пропозицію пріоритетно відправляти гроші на військові потреби.
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25.10.2022 22:51 Відповісти
 
 