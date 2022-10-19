Комітет ВР схвалив законопроєкт про Фонд ліквідації наслідків агресії РФ, але не дозволив пріоритетно направляти конфісковані російські активи на потреби армії, - Железняк

Бюджетний Комітет Ради підтримав та рекомендував ухвалити у цілому законопроєкт 8027 про створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, основним джерелом коштів стане прибуток від продажу майна Росії та її резидентів в Україні.

За словами парламентаря, цей законопроєкт повертає в певному сенсі соціальну економіку, а кошти на це братимуть від націоналізації та продажу такого майна.

Железняк розповів, що подавав до законопроєкту чотири важливі пропозиції. Він пропонував відхилили вимогу скасувати будь-яке погодження розподілу грошей з бюджетним комітетом, але цю ініціативу відхилили. Не підтримали і пропозицію пріоритетно відправляти гроші на військові потреби.

Пропозицію направляти залишки коштів після покриття військових потреб на придбання житла для людей підтримали, однак як один із видів видатків. Також погодились погашати одразу "націоналізовані" ОВДП, а не платити за ними відсотки, як нині.

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Документ пропонує направляти гроші від націоналізації у Спецфонд і далі використовувати за напрямами і з погодженням з Комітетом ВРУ:



- будівництво громадських будівель — обмеження відповідних об’єктів тими, які були зруйновані або пошкоджені через збройну агресію РФ;

- реконструкція, капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури, пов’язаних з наданням послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання (доповнення щодо будівництва таких об’єктів та щодо об’єктів, пов’язаних з наданням послуг електропостачання, газопостачання, а також обмеження відповідних об’єктів тими, які були зруйновані чи пошкоджені від агресії);

- реконструкція, капітальний ремонт будівель для забезпечення житлом ВПО та осіб, які втратили його через збройну агресію РФ;

- розроблення проєктно-кошторисної документації для об’єктів, зруйнованих внаслідок збройної агресії;

- придбання житла для громадян України, відповідні об’єкти нерухомого майна, об’єкти будівництва яких знищено внаслідок бойових дій, терактів, диверсій, спричинених збройною агресією;

- закупівля медичного обладнання та устаткування для медзакладів, пошкоджених через збройну агресію рф та/або були на тимчасово окупованій території, за умови наявності придатного для використання приміщення, де можна розмістити медобладнання та устаткування;

- закупівля комп’ютерного та мультимедійного обладнання, що було знищено, пошкоджено чи викрадено — для закладів освіти на територіях, які постраждали через збройну агресію РФ.

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