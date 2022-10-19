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Російські командири за хабар дозволяють своїм військовим тікати з гарячих ділянок фронту в тил, - СтратКом ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,арміярф

Командири армії РФ за хабар дозволяють своїм військовослужбовцям тікати з першої лінії фронту в тил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Російські командири роблять бізнес на "спецоперації". Якщо військовослужбовець не хоче перебувати на першій лінії фронту, він має заплатити та його відвезуть у тил. Найбільш поширений такий військовий бізнес на гарячих ділянках фронту, де підрозділи російської армії зазнають втрат і щогодини перебування в окопі може стати останнім", - йдеться в повідомленні. 

Зкоерам у районі Бахмута за таку послугу російські офіцери просять 5 тис. рублів на добу. Сума досить не маленька, але вона розрахована на те, щоб усі одразу не втекли з передка до тилу.

"Таким чином російські командири хочуть отримати велику суму грошей, яку їм обіцяв шойгу та путін перед відправкою до України але в черговий раз обманув. У цій ситуації, як і в інших, інтереси пересічних військовослужбовців не враховуються", - додали в СтратКомі ЗСУ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
корупція і тероризм це російське ноухау
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19.10.2022 11:30
+4
Комбат Батяня!!!
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19.10.2022 11:33
+3
Потрібно оголошувати телемарафон зі збору коштів на "хабар" - відкинемо їх за Урал і воювати не доведеться .
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19.10.2022 11:32
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Треба заохочувати цю практику.
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19.10.2022 11:29 Відповісти
корупція і тероризм це російське ноухау
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19.10.2022 11:30 Відповісти
Потрібно оголошувати телемарафон зі збору коштів на "хабар" - відкинемо їх за Урал і воювати не доведеться .
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19.10.2022 11:32 Відповісти
Желательно отправлять в самоволку с оружием и боекомплектом...
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19.10.2022 11:32 Відповісти
і перед тим 200 грам спирту наливати
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19.10.2022 11:40 Відповісти
пару раз..
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19.10.2022 11:43 Відповісти
Комбат Батяня!!!
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19.10.2022 11:33 Відповісти
Там і виплати почали затримувать. Все йде по плану)
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19.10.2022 11:34 Відповісти
А зачем платить тому, кто сдохнет даже раньше, чем платеж придет на его счет?
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19.10.2022 11:37 Відповісти
В принципі гуманний бізнез
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19.10.2022 11:43 Відповісти
Судьба России в надежных руках. Российские командиры продолжают дело Ленина, дело своих дедов, отцов. Любят свою Родину мать, но деньги они еще больше любят.
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19.10.2022 11:47 Відповісти
Як там цапи кажуть: "Работайте, братья!"(с)
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19.10.2022 12:51 Відповісти
А сколько будет за целый полк? С учётом скидки за опт?
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19.10.2022 18:43 Відповісти
 
 