Російські командири за хабар дозволяють своїм військовим тікати з гарячих ділянок фронту в тил, - СтратКом ЗСУ

Командири армії РФ за хабар дозволяють своїм військовослужбовцям тікати з першої лінії фронту в тил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Російські командири роблять бізнес на "спецоперації". Якщо військовослужбовець не хоче перебувати на першій лінії фронту, він має заплатити та його відвезуть у тил. Найбільш поширений такий військовий бізнес на гарячих ділянках фронту, де підрозділи російської армії зазнають втрат і щогодини перебування в окопі може стати останнім", - йдеться в повідомленні.

Зкоерам у районі Бахмута за таку послугу російські офіцери просять 5 тис. рублів на добу. Сума досить не маленька, але вона розрахована на те, щоб усі одразу не втекли з передка до тилу.

"Таким чином російські командири хочуть отримати велику суму грошей, яку їм обіцяв шойгу та путін перед відправкою до України але в черговий раз обманув. У цій ситуації, як і в інших, інтереси пересічних військовослужбовців не враховуються", - додали в СтратКомі ЗСУ.

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