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Білорусь (5972) війна (56949) Лукашенко (2279) путін (21463) розвідка (3609) росія (47349) мобілізація (1513)

У разі оголошення "часткової мобілізації", ситуація у Білорусі буде ще складнішою, ніж в РФ та може призвести до соціального вибуху в РБ, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

лукашенко

Лукашенко намагається продовжувати робити гучні заяви та показувати Путіну, що він виконує союзницькі зобов’язання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

"Білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в рамках так званої "часткової мобілізації" в рф та розуміє, що у разі оголошення часткової мобілізації в рб, ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні При цьому, незаконний білоруський режим все більше усвідомлює усю небезпеку прийняття ним рішення стосовно відкритого приєднання до широкомасштабної збройної агресії рф проти України", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР МО, Лукашенко намагається продовжувати робити гучні заяви та показувати Путіну, що він виконує союзницькі зобов’язання, відволікаючі значну частину резервів ЗСУ від можливого їх застосування на фронті на сході та півдні України.

"Крім того, під виглядом активізації мобілізаційних заходів білоруськими спеціальними службами приховано вивчається можлива реакція суспільства та готовність долучитися до протестних заходів. Зазначене свідчіть, що самопроголошена білоруська влада не впевнена у підтримці широкими верствами населення рішень щодо участі своєї країни у воєнних авантюрах рф", - додали в Головному управлінні розвідки.

Читайте: Путін вже не зможе переломити ситуацію в Україні, - американський генерал Петреус

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Соціальний?! Вибух?
У Білорусі???

Грізне носіння квітів та дерунів по вихідних?
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19.10.2022 12:42
+8
Та не буде ніякого вибуху.Там один мент з кийком гумовим натовп розжене.Для цього мужність треба мати.А так зручна позиція,ми не винні,у нас правитель диктатор
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19.10.2022 12:44
+6
Бажане за дійсне. Бульбаші давно пройобаний засцяний народ і нічого ніколи не зробить без дозволу папи з кремля"
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19.10.2022 12:48
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як вже заї..ла за 8 місяців ця безперервна арестовщина...
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19.10.2022 12:33 Відповісти
Соціальний?! Вибух?
У Білорусі???

Грізне носіння квітів та дерунів по вихідних?
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19.10.2022 12:42 Відповісти
Те, которых отправят на войнушку, таки могут наворотить делов не в пользу картофельного фюрера.
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19.10.2022 12:56 Відповісти
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19.10.2022 14:37 Відповісти
Сябри - боягузи, ніяких протестів не буде, просто будуть тікать від мобілізації!
Хоча тихий спротив також дієвий, бо ,,тиха вода, а греблю рве,,!
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19.10.2022 12:42 Відповісти
А була експертна думка, що в білоруській армії набагато більше порядку і менше корупції.
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19.10.2022 12:43 Відповісти
Та не буде ніякого вибуху.Там один мент з кийком гумовим натовп розжене.Для цього мужність треба мати.А так зручна позиція,ми не винні,у нас правитель диктатор
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19.10.2022 12:44 Відповісти
Именно диктатор

Не нужно смеяться над ними
Янукович сбежал потому что не имел такой власти
У Луки много холуев в том числе армия
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19.10.2022 13:15 Відповісти
У Янека у 2013-2014 влада була.Плюс пуйло пропхнув закон про введеня армії на територію іншої країни.
Просто Янек засцяв і втік.
А луці тікати нікуди,його ніде не чекають.
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19.10.2022 13:20 Відповісти
Еще оппозиция нужна реальная и сильная

Власть перехватить потом причем законно

В РБ такого нет
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19.10.2022 13:38 Відповісти
И не будет в обозримом будущем, потому что нынешняя прокремлевсеая оппозиция сдала и посадила весь актив во время фейковой революции.
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19.10.2022 14:18 Відповісти
Бажане за дійсне. Бульбаші давно пройобаний засцяний народ і нічого ніколи не зробить без дозволу папи з кремля"
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19.10.2022 12:48 Відповісти
Думаю, що у відповідь на часткову мобілізацію деякі (хоча і нечисленні) білоруси почнуть залазити на лавочки з черевиками (!!!). То-таки нечуване розіграється
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19.10.2022 12:51 Відповісти
То вже "вибухайте" швидше. Бо прийдуть інші-реальні вибухи!
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19.10.2022 12:56 Відповісти
У худоби не буває соціальних вибухів
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19.10.2022 12:59 Відповісти
Я маю надію, що розрахунок на соціальний вибух у Білорусі не є основним планом реагування на загрози з боку Білорусі
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19.10.2022 13:13 Відповісти
Только не Майдан
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19.10.2022 13:14 Відповісти
Соціальний вибух буде не більший ніж на роісі.
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19.10.2022 13:37 Відповісти
Бульбашня-сцикуни, який вибух!!!!
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19.10.2022 13:41 Відповісти
Доки буде викладатися маячня Буданова ??
Давно зрозуміло,що розвідка МО розвалена,дієвих розвідників звільнено,ефективність нульова !
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19.10.2022 16:25 Відповісти
 
 