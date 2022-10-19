У разі оголошення "часткової мобілізації", ситуація у Білорусі буде ще складнішою, ніж в РФ та може призвести до соціального вибуху в РБ, - ГУР МО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Лукашенко намагається продовжувати робити гучні заяви та показувати Путіну, що він виконує союзницькі зобов’язання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.
"Білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в рамках так званої "часткової мобілізації" в рф та розуміє, що у разі оголошення часткової мобілізації в рб, ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні При цьому, незаконний білоруський режим все більше усвідомлює усю небезпеку прийняття ним рішення стосовно відкритого приєднання до широкомасштабної збройної агресії рф проти України", - йдеться в повідомленні.
За даними ГУР МО, Лукашенко намагається продовжувати робити гучні заяви та показувати Путіну, що він виконує союзницькі зобов’язання, відволікаючі значну частину резервів ЗСУ від можливого їх застосування на фронті на сході та півдні України.
"Крім того, під виглядом активізації мобілізаційних заходів білоруськими спеціальними службами приховано вивчається можлива реакція суспільства та готовність долучитися до протестних заходів. Зазначене свідчіть, що самопроголошена білоруська влада не впевнена у підтримці широкими верствами населення рішень щодо участі своєї країни у воєнних авантюрах рф", - додали в Головному управлінні розвідки.
Будь ласка, зачекайте...
У Білорусі???
Грізне носіння квітів та дерунів по вихідних?
Хоча тихий спротив також дієвий, бо ,,тиха вода, а греблю рве,,!
Не нужно смеяться над ними
Янукович сбежал потому что не имел такой власти
У Луки много холуев в том числе армия
Просто Янек засцяв і втік.
А луці тікати нікуди,його ніде не чекають.
Власть перехватить потом причем законно
В РБ такого нет
Давно зрозуміло,що розвідка МО розвалена,дієвих розвідників звільнено,ефективність нульова !