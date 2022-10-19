Катування мирних мешканців Ізюму були частиною "політики та плану" російських військових, - правозахисники HRW
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Правозахисники організації Human Rights Watch (HRW) опитали понад 100 постраждалих та дійшли висновку, що регулярні катування затриманих російськими військами та їхніми підрозділами під час окупації Ізюму на сході України були частиною "політики та плану"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Російські війська та інші особи, які діяли під їхнім командуванням, регулярно катували затриманих під час шестимісячної окупації Ізюма", - йдеться у звіті організації HRW.
Постраждалі, яких опитали правозахисники, розповіли, що їх катували електричним струмом, симуляцією утоплення, жорстоко били, погрожували зброєю та змушували залишатися в незручних позиціях протягом тривалого часу. Також вони показали щонайменше сім місць в Ізюмі, у тому числі дві школи, де, за їхніми словами, російські військові їх утримували та знущалися.
"Кілька жертв поділилися з нами достовірними розповідями про схожий досвід катувань під час допитів у закладах, підконтрольних російським військам та їхнім підлеглим, що вказує на те, що таке поводження було частиною політики та плану", - зазначено у звіті.
Місцеві мешканці-чоловіки розповіли, що їх катували електричним струмом, били руками, прикладами, металевими трубами та іншими предметами, а затримана жінка розповіла HRW, що її били кулаками та погрожували зґвалтуванням.
"Наші висновки вказують на те, що російські війська вдавалися до жахливих порушень у багатьох районах, які вони окупували, і існує справжня стурбованість щодо подібних зловживань в інших районах, які вони продовжують контролювати", - повідомили правозахисники HRW.
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