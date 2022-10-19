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Джерела в Кремлі кажуть, що Путін може втратити владу в разі поразки в Україні, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Влада Володимира Путіна в Росії залишається міцною, попри військові невдачі в Україні, невдалу мобілізацію та політичну боротьбу. Добре поінформовані джерела говорять, що це може швидко змінитись, якщо він зазнає повної поразки.

Про це йдеться в матеріалі Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається в публікації, більшість із джерел заявили, що російський президент опинився в одному з найскладніших моментів за більш як 20 років свого перебування при владі, оскільки його війська були відкинуті в Україні.

Джерела, у тому числі нинішні та колишні західні дипломати та урядовці, заявили, що жодної безпосередньої загрози з боку його найближчого оточення, військових чи розвідувальних служб не спостерігається.

"Наразі Путін тримається", - сказав Ентоні Брентон, колишній посол Великобританії в Росії.

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Він сказав, що, на його думку, російський лідер сподівався вести переговори щодо України, можливо, з американцями, і сподівався, що військовий успіх повернеться до нього, попри те, що Захід називає нестачею живої сили, техніки і навіть ракет.

Перебуваючи при владі з 1999 року, Путін пережив безліч внутрішніх криз і воєн і неодноразово стикався з великими вуличними протестами, перш ніж фактично оголосив поза законом будь-яку реальну опозицію.

Проте "спеціальна військова операція" 70-річного президента в Україні з 24 лютого призвела до найнапруженішого протистояння між Сходом і Заходом з часів кубинської ракетної кризи 1962 року і викликала найжорсткіші санкції Заходу проти Росії.

Його армія зазнавала принизливих відступів, а також величезних втрат, і сотні тисяч російських чоловіків втекли за кордон, щоб уникнути відправлення на фронт. Путін також брязкає ядерною зброєю, що деякі інтерпретують як ознаку розпачу.

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Деякі союзники - від "путінського піхотинця", як називає себе прокремлівський лідер Чечні Рамзана Кадирова, до "путінського кухаря" (прізвисько голови колись групи найманців Євгена Пригожина) - звинувачують воєначальників у поганому веденні війни.

Брентон, який мав справу з Путіним під час його другого терміну, сказав, що не спостерігалося публічної критики на його адресу з боку політичної чи бізнес-еліти чи будь-яких ознак дій проти нього, але це може тривати недовго.

"Якщо вони побачать, що продовжують відступати навесні, у березні/квітні наступного року, то моє чуття підказує, що в цей момент для Путіна виникнуть серйозні проблеми - не на рівні народу, а на рівні еліти. У вас є група людей, які в основі його егоїстичні і не хочуть бути частиною можливого фіаско", - сказав він.

Протести родичів проти мобілізації, рішення України не мати справ з Путіним, а також явно незапланована та швидко відкликана заява президента США Джо Байдена про те, що Путіну не можна дозволити залишатися при владі, породили чутки про його майбутнє.

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Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що опубліковане цього місяця повідомлення Washington Post про те, що член найближчого оточення Путіна виступив проти нього з приводу війни, "абсолютно не відповідає дійсності", але заявив, що велися відверті політичні дебати.

"Є робочі аргументи: щодо економіки, щодо проведення операції, - сказав Пєсков журналістам. - Це не ознака якогось розколу".

Кремль заявляє, що Путіна підтримує переважну більшість росіян, і він здобув переконливу перемогу на переобранні 2018 року.

Політична система Росії відома своєю непрозорістю, хоча напередодні вторгнення Вашингтон показав, що може побачити плани Москви.

Високопоставлений західний чиновник, який уважно стежить за ситуацією і відмовився назвати своє ім'я через делікатність теми, сказав, що досі не було серйозних зрад.

За словами чиновника, були ознаки чвар, скарг та повільного прийняття рішень, "але немає жодних ознак того, що він втратив контроль".

Офіційний представник США, який відмовився назвати своє ім'я з тієї ж причини, сказав, що Вашингтон та його союзники вважають позицію Путіна надійною. "Проте багато з його недавніх дій, включаючи мобілізацію, ясно показують, що Путін відстає".

З могутніми розвідувальними службами, які підтримують політичну систему, укомплектовану лоялістами, за якими уважно стежать, будь-кому було б важко й небезпечно виступити проти нього.

Ендрю Вайс, фахівець з Путіна з Фонду Карнегі, сказав, що, хоча в Росії "все можливо", громадська думка там менш важлива, ніж на Заході, справжні противники втекли або були ув'язнені, а Путін був оточений лоялістами.

Російський лідер може бути повалений у результаті палацового перевороту, повстання еліти або масового "штурму Бастилії", сказав він, зазначивши при цьому, що іракський лідер Саддам Хусейн правив понад десять років після того, як його вторгнення до Кувейту в 1990 році зазнало фіаско.

Тетяна Станова, засновник аналітичної фірми R.Politik, сказала, що Путін матиме проблеми, якщо в нього закінчаться варіанти ескалації конфлікту.

У цьому випадку еліта спробує переконати Путіна піти у відставку, передбачила вона, додавши, що ще не було жодних ознак переворотів, які повалили радянського лідера Микиту Хрущова у 1964 році або націлилися на Михайла Горбачова у серпні 1991 року.

"Якщо він зможе виконати свої негласні зобов'язання перед елітою та населенням - стабільність, мир, пенсії та зарплати - то йому нічого не загрожуватиме. Але якщо російська армія буде відтіснена до старих кордонів Росії, якщо українська армія піде далі в наступ і якщо бюджет не витримає та будуть затримки з пенсіями, еліта поступово мобілізуватиметься", - сказала він.

Хоча опитування громадської думки в Росії показують зростаючу тривогу громадськості, одне французьке дипломатичне джерело сказало, що, на їхню думку, Путін, який домінує у впливових державних ЗМІ, зможе зберегти свою владу.

"Давайте не забуватимемо, що панує страх", - сказало джерело. - Я, як і раніше, думаю, що більшість росіян підтримають Путіна, що б він не вирішив".

Високопоставлений європейський чиновник сказав, що Путіну доведеться демонстративно програти війну, щоб його позбавили посади.

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Якщо і коли цей час настане, сказав колишній британський посол Брентон, його наступник навряд чи буде другом Заходу.

"Люди, які прийматимуть рішення, – жорсткі охоронці. Ми не отримаємо приємного ліберала", - сказав він.

Раніше колишній віце-прем'єр-міністр РФ Альфред Кох заявив, що за усунення Путіна можуть взятися західні спецслужби, влаштувавши операцію на кшталт ліквідації Усами бен Ладена. Цей сценарій повністю влаштує російську "верхівку".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Влада Володимира Путіна в Росії залишається міцною, попри військові невдачі в Україні, невдалу мобілізацію та політичну боротьбу. Добре поінформовані джерела говорять, що це може швидко змінитись, якщо він зазнає повної поразки.
=======================================================
Ну наконец-то! А то эта херня, что хло скоро сдохнет, патрушев заменит хло и тд. постоянно вливается людям в головы. Власть хла в свинарнике непоколебима и будет такой до тех пор, пока свинарник не потерпит поражение. Только тогда начнется настоящий жабогадюкинг. Если вы ждете, что потери холопов заставят хла отступить или как-то повлияют на внутренние разборки, то вы наивный человек. Военная победа Украины это единственный шанс на мир.
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19.10.2022 13:02
+6
Щодо сьогоднішнього совбєза рашиландії, то його проведуть в онлайнрежимі.
Справжній пуйло з бункера не виходить. А той, який роз'їжджає по самітах, зустрічається з вдячними рашиками, то ви звернули увагу, який він там в Астані був живчик? Щонайменше 3-4 фізіологічні неспівпадіння. І той же таджицький лідер не ризикнув би відкрити рота на справжнього пуйла. Зайвий доказ, що на постсовковий простір путлєр вже значних надій не покладає, тому й відправляє на форуми свою ляльку. А от совбєз - це для нього серйозно. Тому сам, але лише на віддалі та з захищеного бункера. "Дружнє" ставлення "стаї таваріщєй" він оцінює правильно.

Учорашні не зовсім чіткі дані про тему засідання сьогодні підтверджені більш точно - так звана "міграційна криза". Вони точно хочуть закрити границі. Але не зрозумілі поки механізми. Це автоматично можна ввести при воєнному стані. Але, здається, сьогодні цього не планують. Вони зараз ледве від міграційної паніки відійшли. Моє припущення - через відтік населення в працездатному віці можуть оголосити надзвичайний стан з мотивом економічної та міграційної надзвичайної ситуації. Формально, вони на рашці заявляють про фактичне завершення чмобілізації. Десь це й справді зараз помітно. Але це лише констатація факту, що чмобіків не можуть ні обмундирувати, ні озброїти, ні сформувати в хоч якісь підрозділи. А втрати серед них значні. Тому мобілізацію знову переводитимуть у прихований режим за даними, зібраними в минулі тижні. А тому закриття кордонів матиме й військове значення.

Але це неадекватна країна. Тому в останню мить на тому совбєзі може вилізти що завгодно, хоча з офіційної частини чогось особливо значимого для нас бути не повинно. https://t.me/Chornovil_official/9271
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19.10.2022 12:46
+6
Хенераль Суровкикин с болью в голосе сообщил, что в Херсоне придется принимать "нелегкие решения".
Всем известный гауляйтер Стремоусов призывает эвакуироваться на левый берег Днепра и далее в россию.
Зампредправительства россии Марат Хуснуллин обещает каждому эвакуированному переселенцу жилищный сертификат и поддержку на первое время.
И возникают два вопроса:
1. Вова, зачем ты все это затеял?
2. Как назвать коллаборантов-*********, поверивших, что россия пришла в Херсон навсегда?
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19.10.2022 12:55
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По моему им там всем по-барабану, главное у кормушки рыльце что бы было и путин крышевал, с победой в Украине или без. А народу ватному пофиг и подавно, они умирают добровольно, что тут ещё говорить.
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19.10.2022 12:43 Відповісти
куйло оооочень боиться подохнуть, а потерять власть - это ликвидация автоматом
но проблема в другом - замены куйлу нету и не будет
каждого последующего буть сравнивать с куйлом - мол вот он смог, а ты нет, и добиться большего чем куйло НЕ сможет никакой другой
занавес и тьма
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19.10.2022 13:49 Відповісти
Щодо сьогоднішнього совбєза рашиландії, то його проведуть в онлайнрежимі.
Справжній пуйло з бункера не виходить. А той, який роз'їжджає по самітах, зустрічається з вдячними рашиками, то ви звернули увагу, який він там в Астані був живчик? Щонайменше 3-4 фізіологічні неспівпадіння. І той же таджицький лідер не ризикнув би відкрити рота на справжнього пуйла. Зайвий доказ, що на постсовковий простір путлєр вже значних надій не покладає, тому й відправляє на форуми свою ляльку. А от совбєз - це для нього серйозно. Тому сам, але лише на віддалі та з захищеного бункера. "Дружнє" ставлення "стаї таваріщєй" він оцінює правильно.

Учорашні не зовсім чіткі дані про тему засідання сьогодні підтверджені більш точно - так звана "міграційна криза". Вони точно хочуть закрити границі. Але не зрозумілі поки механізми. Це автоматично можна ввести при воєнному стані. Але, здається, сьогодні цього не планують. Вони зараз ледве від міграційної паніки відійшли. Моє припущення - через відтік населення в працездатному віці можуть оголосити надзвичайний стан з мотивом економічної та міграційної надзвичайної ситуації. Формально, вони на рашці заявляють про фактичне завершення чмобілізації. Десь це й справді зараз помітно. Але це лише констатація факту, що чмобіків не можуть ні обмундирувати, ні озброїти, ні сформувати в хоч якісь підрозділи. А втрати серед них значні. Тому мобілізацію знову переводитимуть у прихований режим за даними, зібраними в минулі тижні. А тому закриття кордонів матиме й військове значення.

Але це неадекватна країна. Тому в останню мить на тому совбєзі може вилізти що завгодно, хоча з офіційної частини чогось особливо значимого для нас бути не повинно. https://t.me/Chornovil_official/9271
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19.10.2022 12:46 Відповісти
как то фиолетово чем больше мы выдавливаем с Украины сученный мразей тем сильннее выпариваются остатки разумности у этих приматов нас вообще не должна волновать судьба лицо реноме ***** никак и вообще...если каждое освобожденное село поселок город приближает табуретку веревку с мулом к шее ***** то все верно мы делаем и идем правильным курсом...повесят его бросятв бочку с серной кислотой удавят отравят порвут танками напополам нас сие не колыхает от слова вообщше.. а ядерная угроза да серьезно НО ПРЕЕДСТАВИМ ПОЦЯ Вова гопник Питерский СДЕЛАЛ ЭТО.....и ЧТО ДАЛЬШЕ.... МЫ ПРОСТО БУДЕМ НАБЛЮДАТЬ как Россия заканчивает свое существование...в считанные полчаса час... ОТВЕТКА БУДЕТ И СИЛЬНОЙ И ЖЕСТКОЙ ТОМУ КАК ХЛО СНИМЕТ ПОСЛЕДНИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОТКРОЕТ ЯЩИК ПАНДОРЫ как роста странс я дерными бомбами и ракетами вопрос разоружения можно смело закопать лет на 500 и чтобы этого избежать и как то сгладить Россию нужно будет уничтожить от слова вообще...проведя ее распад управляемый раздлача ее территорий между странами демилитаризация полная как и денацификация населения с поражением на 100 летв правах.. в статусе рабов да да без юмогра.. кацапам россиянам скукотно было ПРОСТО жить они решилши крутануть рулетку и играть всей планетой а за такое их надо ангилировать распылять на атомы тут я согласен с романом Оруэлла 1984 год полностью..
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19.10.2022 12:54 Відповісти
согласна, им больше, чем исторические болота оставлять нельзя..там на раиси эволюция в обратную сторону пошла..и никакого оружия! он царь пушка есть в кремле, пищали в музее истории есть - это их максимум..

эту психбольницу лечить нужно..и историю на раиси привести в соответствие, что бы потом соблазна не было вяличие вспоминать
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19.10.2022 14:21 Відповісти
Слава Україні! про псих больницу ну от уявив лікування - типу час іде, приходять адеквати починають їх виховувати економічно, роззброєнням, дем.цінностями, обмеженням і тут у мене питання, дійсно, без жарту - чи піддадуться вони взагалі лікуванню? Якщо перевести їх в категорію рабів - ну то це тільки обізлить покоління виродків (ті що зараз вилупились) раб не розуміє чим він відрізняється від інших людей, прозрівати фактично нікому, бо від 12-14 і старші вже заражені...чим і як лікувати? В своєму елементарному кругозорі не знаходжу виходу для них - це їх проблеми....хай деградують в зворотньому напрямку, поспостерігаємо ...так що да - питання тільки для світу...як потім вибудовувати раціональну складову - кацапщину (суттєво урізану територіями, вражену бідністю, добиту інтелектуально)
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19.10.2022 14:38 Відповісти
Героям Слава! От не знаю..в мене інші приклади - по роботі, кума, сусіди, чоловік - вони нормальні, хоча раїсяне..родичи чоловіка - якщо телик не дивляться - нормальні люди..як пару днів щось параїсянське подивляться - то капець зомбаки..зараз сховались десь на дачах і дивляться наше через ВПН
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19.10.2022 14:45 Відповісти
Це і так було ясно! Це наші постійно видають бажане за дійсне!
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19.10.2022 12:46 Відповісти
Лідер Республіканської партії у США Кевін Маккарті висловив намір скоротити допомогу Україні, якщо партія переможе на проміжних виборах у листопаді, - Bloomberg
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19.10.2022 12:47 Відповісти
Bullshit.
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19.10.2022 13:09 Відповісти
Факт. Вместо этого они построят органы для слежки за беременными. Так построим США.
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19.10.2022 13:18 Відповісти
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19.10.2022 12:48 Відповісти
Коли *уйло програє війну йому нічого не залишиться як застрелитися, або по іншому здохнути!
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19.10.2022 12:51 Відповісти
1. Переклад жахливий. 2. Усі ці експерти hіvna варті...
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19.10.2022 12:52 Відповісти
Почему Республиканцы не победят?
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19.10.2022 12:55 Відповісти
Республиканские пасионарии слабее демшизы и по ресурсам и по возможностям,стоит Байдену позвать угнетенных афроамериканцев,латиносов и феминисток - они раздавят любые жиденькие сборища реднеков.Вся пресса все ТВ все медиа пространство от музыки кино ,весь голивуд за демократов.И
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19.10.2022 13:06 Відповісти
Я бы в это поверил, но к сожалению экономическая ситуация всегда на руку оппозиции.
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19.10.2022 13:11 Відповісти
Хенераль Суровкикин с болью в голосе сообщил, что в Херсоне придется принимать "нелегкие решения".
Всем известный гауляйтер Стремоусов призывает эвакуироваться на левый берег Днепра и далее в россию.
Зампредправительства россии Марат Хуснуллин обещает каждому эвакуированному переселенцу жилищный сертификат и поддержку на первое время.
И возникают два вопроса:
1. Вова, зачем ты все это затеял?
2. Как назвать коллаборантов-*********, поверивших, что россия пришла в Херсон навсегда?
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19.10.2022 12:55 Відповісти
Хуснуллін?

У цьому "прізвищі" точно бракує всередині трьох літер. "Й", "с" та "о" 😂
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19.10.2022 13:13 Відповісти
Республиканцы не победят ,Трампа посадят а Украине помощь не уменьшает не ведитесь на выбросы и влажные мечты орков.
Лучше послушайте гарну патриотическую песенку под кофеек утрешний от гарной украинской дивчини m.youtube.com/watch?v=dmuObuaQM5Q
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19.10.2022 12:58 Відповісти
Влада Володимира Путіна в Росії залишається міцною, попри військові невдачі в Україні, невдалу мобілізацію та політичну боротьбу. Добре поінформовані джерела говорять, що це може швидко змінитись, якщо він зазнає повної поразки.
=======================================================
Ну наконец-то! А то эта херня, что хло скоро сдохнет, патрушев заменит хло и тд. постоянно вливается людям в головы. Власть хла в свинарнике непоколебима и будет такой до тех пор, пока свинарник не потерпит поражение. Только тогда начнется настоящий жабогадюкинг. Если вы ждете, что потери холопов заставят хла отступить или как-то повлияют на внутренние разборки, то вы наивный человек. Военная победа Украины это единственный шанс на мир.
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19.10.2022 13:02 Відповісти
Да не, не втратить. Скорее, там всё население сдохнит и детей своих пожрут, но путина не свергнут, чтобы он не делал. Это уже окончательно ясно.
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19.10.2022 13:15 Відповісти
Я тоже так думаю....страх орков перед изменениями ,революциями и хаосом такой что они все вытерпят и до последнего за него цепляется будут не смотря на поражение в войне,которая на самом деле большинству росиянам и нафиг не упала.
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19.10.2022 13:19 Відповісти
'''Перебуваючи при владі з 1999 року, Путін пережив безліч внутрішніх криз і воєн і неодноразово стикався з великими вуличними протестами, перш ніж фактично оголосив поза законом будь-яку реальну опозицію''' - про які кризи і реальну опозицію йде мова??? Пришелепкуваті західні журналісти і ''експерти'' зовсім не розуміють про що пишуть. Бла бла бла.
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19.10.2022 13:16 Відповісти
когда умер сталин , все поголовно плакали
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19.10.2022 13:25 Відповісти
Хмырь срочно созвал Совбез,кажуть вводит военное положение...,видать на РабSSee готовятся к развалу...,злые языки кажуть шо рабZZee капздец ...🔱нарвались на ТРИЗУБ 🔱💪
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19.10.2022 13:29 Відповісти
Якщо їм (баранам) цих косяків влади мало, то і програш в війні їх "думку" (зомбодумку) не змінить. Будуть говорити про отріцатєльную побєду. Але не програш. І далі цілувати миршаву дупу свого рудого, плєшивого, пристаркуватого пацюка.
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19.10.2022 13:32 Відповісти
Пропагандонша Симоньян каже что никто не ждал от Украины такого ожесточенного Сопротивления и Киев за два дня нам никогда не взять ..Проснулисаль Курица 😛
Слава ЗСУ 🔱♥️🔱🖤🔱👍✊💪
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19.10.2022 13:35 Відповісти
На случай подрыва бункера у Сатаны есть еще два двойника,кстати один из них родом из Украины,так вот если бункер похоронят, выйдет двойник,ьуь они все предусмотрели,поэтому этот вариант Союзники откидывают как неприемлемый,скорее всего ответка на применение тактического ядерного оружия будет превентивный ядерный удар по москве и центрам принятия решений,учения уже начались,поэтому не надо будет морочится уничтожать их ВС,они самораспустятся.
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19.10.2022 13:42 Відповісти
Це безумовно що коли путін програє війну він втратить владу. Бо в цю війну внесли великі кошти.
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19.10.2022 13:43 Відповісти
На війну йде бюджет, яким розряджається путін.
Навіщо якісь "внески" ?
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19.10.2022 14:28 Відповісти
Та вы шо? Да неужели? )) Об это уже полгода говорят все кому не лень, а тут такой секрет узнали...
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19.10.2022 14:10 Відповісти
Путин не даёт жить ни российским богачам, ни беднякам -
то, что он навязывает, никому не нужно и устарело ещё в прошлом веке.
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19.10.2022 14:25 Відповісти
Молодець вовчик! Зараз під могилізацію підпадають всі ... покидьки з паспортами парашки.
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19.10.2022 15:06 Відповісти
Це опущенно лайно один із.Всю його команду потрібно фізично знищити.
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19.10.2022 20:55 Відповісти
 
 