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Новини За кордоном
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зброя (5771) Польща (5201) Південна Корея (214) РСЗВ (160)

Польща підписала з Південною Кореєю угоду про закупівлю майже 300 РСЗВ Chunmoo

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

chunmoo

Польща підписала в середу угоду про купівлю 288 реактивних систем залпового вогню Chunmoo у рамках своєї останньої угоди з Південною Кореєю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що перші 18 установок Chunmoo буде доставлено вже у 2023 році для захисту східної частини країни.

Зброя виробляється Hanwha Defense, оборонним підрозділом південнокорейської Hanwha Corp.

Угода була укладена після того, як південнокорейські компанії відправили до Польщі першу партію танків та гаубиць.

У липні у Варшаві дві країни підписали контракт на суму 5,8 мільярда доларів, який, за словами Польщі, є ключовою частиною її зусиль щодо зміцнення своїх збройних сил після вторгнення Росії до України.

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Польща також погодилася купити у Південної Кореї 48 винищувачів FA-50. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив у липневому інтерв'ю ЗМІ, що літаки буде доставлено наступного року.

Крім пускових установок Chunmoo, Польща отримає велику кількість ракет, як високоточних дальністю до 70 км, так і тактичних з дальністю близько 300 км.

Низка угод, підписаних за останні місяці на закупівлю танків, гаубиць і літаків, зробила Польщу найбільшим оборонним клієнтом Південної Кореї в Європі.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
5.8 мільярда $ це приблизна така ж сума (167млрд.грн.) яку в минулому році найвеличніші лідори розпиляли на дорогах...
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19.10.2022 14:05
+20
Польша молодці. За свої гроші купляє зброю, тому ні від кого не залежить. Любу кількість продають. А не канючить залишки по світу ,як зелена ботва.
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19.10.2022 14:11
+15
а ось і голова в 150 000 $ тільки де воно це лайно собаче,що за локація,поки не ясно?
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19.10.2022 13:58
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а ось і голова в 150 000 $ тільки де воно це лайно собаче,що за локація,поки не ясно?
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19.10.2022 13:58 Відповісти
Молодець Максим, браво...нічого по ниточці, по піщинці...
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19.10.2022 14:01 Відповісти
Номерів на тешці не видно, жаль
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19.10.2022 14:03 Відповісти
ростовская область
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19.10.2022 14:10 Відповісти
Это Ростовская область, Синявино, заправка Шелл. Координаты 47.2965266,39.258291
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19.10.2022 14:14 Відповісти
https://postimg.cc/5YT0dGY1
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19.10.2022 15:55 Відповісти
То що, можна на щось сподіватись Україні...Дуда вправний хлопець, не поступається і більш відомим полякам, молодці 0 добре памята.ть, як загинув Качинський
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19.10.2022 14:00 Відповісти
А, може, й наші щось у Кореї куплять?! З дальністю кілометрів на 300?!
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19.10.2022 14:02 Відповісти
Та хай, хай поляки - нам би звідти хоч шось, чи за обміном, розберуться
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19.10.2022 14:04 Відповісти
Щоб купляти, треба купляти. а зе-влада вирішила, що навіщо купляти, можно так нанити, канючити, випрошувати. А гроші пилити. Але це небезпечна тенденція.
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19.10.2022 14:25 Відповісти
Бо уряд може в США змінитися і тоді що?
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19.10.2022 14:40 Відповісти
Половину нам и покупают! Поляки братский народ👍
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19.10.2022 14:41 Відповісти
Добре, щоб поділилися з нами. На Захід щось мало надії
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19.10.2022 14:03 Відповісти
І ракети, ракет побільше. М'ясних консервів лізтиме до чорта.
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19.10.2022 14:03 Відповісти
5.8 мільярда $ це приблизна така ж сума (167млрд.грн.) яку в минулому році найвеличніші лідори розпиляли на дорогах...
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19.10.2022 14:05 Відповісти
Це тільки за рік вони розпиляли на схемах стількі!
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19.10.2022 14:15 Відповісти
Польша молодці. За свої гроші купляє зброю, тому ні від кого не залежить. Любу кількість продають. А не канючить залишки по світу ,як зелена ботва.
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19.10.2022 14:11 Відповісти
Найкраща інвестиція зараз,це зброя.Якби в нас готувались раніше,то не було б зараз такої біди.І в фінансовому плані теж
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19.10.2022 14:49 Відповісти
Так я те саме і написав. Будували дороги, це в кращому випадку. А то просто крали. Наприклад через телеканали. Я ніколи не повірю, що наприклад телеканал Рада коштує 600 млн гривень за півроку. За що такі гроші?
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19.10.2022 14:54 Відповісти
Треба, щоб хтось взяв зелень за шкірки, і витрусив з них бабло на зброю. Досить вже побиратися. як жебраки.
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19.10.2022 14:56 Відповісти
Польше нужнее, чем нам?
Неудобные вопросики:
1. Вела ли Украина переговоры с Юж. Кореей о поставках вооружений?
2. Когда они начались?
3. В какой форме проводились переговоры? (написали, позвонили, встречались)
4. Какая структура в Украине вела эти переговоры? (Укроборонпром, МО, Ермак?)
5. Какова причина отказа? (официальная и НЕ официальная)
6. Какие действия были предприняты украинскими переговорщиками после отказа?

На все эти вопросы можно не отвечать, если это план поставок южнокорейского вооружения в Украину через 3-ю страну. Такое вполне возможно, т.к. целые отрасли Юж. Кореи полностью зависят от поставок сырья из РФ (металлургия например). Товарооборот между этими странами более 30 млрд.$ и растет.
Но я почему-то сомневаюсь, что это вооружение предназначено нам ...
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19.10.2022 15:38 Відповісти
Польше не нужнее, но она говорит -продайте ,а Зеленский -дайте ,чувствуешь разницу?)
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19.10.2022 15:55 Відповісти
Мы не знаем наверняка "кто, кому и что говорил". Именно поэтому я озвучил "неудобные вопросики". И никакой военной тайны там нет. Но ответы дадут понимание того кто, что и КАК делает для победы Украины в этой войне. Именно поэтому мы не услышим нигде ни этих вопросов, ни, тем более, ответов на них. 95 квартал рулит ...
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19.10.2022 16:18 Відповісти
Самая главная пробема это россия ,да Украина не готовилась к войне ，даже будучи предупрежденной ，хотя ПВО и большая часть авипарка уцелела . Россия везде ставила палки в колеса и не допустила бы покупку украиной оружия .Вспомните с каким трудом нам джавелины до войны давали по паре штук . Я думаю самая большая трагедия етой войны то что мы действительно стали местом разборок США Росии Китая Ирана . Китай бес проблем разрещит продать Польше или Франции корейские танки , а украине вряд ли . А вот на странах НАТО которые защищены 5й статьей и ядерным зонтиком лежит огромная ответсвенность . Да у них нету столько вооружения ，но со всего блока собрать 10 % танков ПВО и самолетов это уже был звездец кацапам .
Но я так понимаю европейцы будут откупатся деньгами - и черт с ними пусть делают хоть что то .
Как бы там ни было Украина пережила самые страшные дни и месяцы ，пережили полуокружения киева и Чернигова Сум ，героическую блокаду Мариуполя .
Теперь остается делать все то же что и делали ЗСУ методично бомбить склады запасы топливо ，истощать оборону и в итоге пробивать слабые позиции .
США наш главный союзник но и США главный игрок который тормозил отправку Мигов тормозил отправку танков не дает атакамсы . Только потому что есть еще Китай и Иран
Даже Британия подсдулась , много говорили при Джонсоне ...чего уж говорить
Сейчас если укроборонпром сварганит похожее на шахидов это станет серьезным подспорьем в победе ，сложно воевать когда в тыл бьют ети дроны ，нужен ответ
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19.10.2022 20:07 Відповісти
У Польщі нема хабадних фарисеїв і саботажників при владі.
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19.10.2022 16:44 Відповісти
Хіба не можна було створити СП з поляками з виробницва Вільхи і Сапсана. Хабад це знелюднення України.
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19.10.2022 16:47 Відповісти
часть оборонки уже там работает ，но что там работает и как нам нераскажут
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19.10.2022 20:09 Відповісти
 
 