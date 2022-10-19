Польща підписала з Південною Кореєю угоду про закупівлю майже 300 РСЗВ Chunmoo
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Польща підписала в середу угоду про купівлю 288 реактивних систем залпового вогню Chunmoo у рамках своєї останньої угоди з Південною Кореєю.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що перші 18 установок Chunmoo буде доставлено вже у 2023 році для захисту східної частини країни.
Зброя виробляється Hanwha Defense, оборонним підрозділом південнокорейської Hanwha Corp.
Угода була укладена після того, як південнокорейські компанії відправили до Польщі першу партію танків та гаубиць.
У липні у Варшаві дві країни підписали контракт на суму 5,8 мільярда доларів, який, за словами Польщі, є ключовою частиною її зусиль щодо зміцнення своїх збройних сил після вторгнення Росії до України.
Польща також погодилася купити у Південної Кореї 48 винищувачів FA-50. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив у липневому інтерв'ю ЗМІ, що літаки буде доставлено наступного року.
Крім пускових установок Chunmoo, Польща отримає велику кількість ракет, як високоточних дальністю до 70 км, так і тактичних з дальністю близько 300 км.
Низка угод, підписаних за останні місяці на закупівлю танків, гаубиць і літаків, зробила Польщу найбільшим оборонним клієнтом Південної Кореї в Європі.
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Неудобные вопросики:
1. Вела ли Украина переговоры с Юж. Кореей о поставках вооружений?
2. Когда они начались?
3. В какой форме проводились переговоры? (написали, позвонили, встречались)
4. Какая структура в Украине вела эти переговоры? (Укроборонпром, МО, Ермак?)
5. Какова причина отказа? (официальная и НЕ официальная)
6. Какие действия были предприняты украинскими переговорщиками после отказа?
На все эти вопросы можно не отвечать, если это план поставок южнокорейского вооружения в Украину через 3-ю страну. Такое вполне возможно, т.к. целые отрасли Юж. Кореи полностью зависят от поставок сырья из РФ (металлургия например). Товарооборот между этими странами более 30 млрд.$ и растет.
Но я почему-то сомневаюсь, что это вооружение предназначено нам ...
Но я так понимаю европейцы будут откупатся деньгами - и черт с ними пусть делают хоть что то .
Как бы там ни было Украина пережила самые страшные дни и месяцы ，пережили полуокружения киева и Чернигова Сум ，героическую блокаду Мариуполя .
Теперь остается делать все то же что и делали ЗСУ методично бомбить склады запасы топливо ，истощать оборону и в итоге пробивать слабые позиции .
США наш главный союзник но и США главный игрок который тормозил отправку Мигов тормозил отправку танков не дает атакамсы . Только потому что есть еще Китай и Иран
Даже Британия подсдулась , много говорили при Джонсоне ...чего уж говорить
Сейчас если укроборонпром сварганит похожее на шахидов это станет серьезным подспорьем в победе ，сложно воевать когда в тыл бьют ети дроны ，нужен ответ