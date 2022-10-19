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ЗСУ вже проводять повністю роботизовані операції, без участі людини, - співзасновник ГО "Аеророзвідка", підполковник Гончар

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Принципи штучного інтелекту по застосуванню зброї вже є.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив співзасновник ГО "Аеророзвідка", підполковник Ярослав Гончар, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже проводимо повністю роботизовані операції, без участі людини. Але важливо зрозуміти, що це - точкові явища. Понад рік тому я брав участь в нараді з експертами з США, де ми обговорювали принципи штучного інтелекту по застосуванню зброї. Тобто, що можна дозволити роботу робити самостійно, щоб він сам, без участі людини приймав рішення про ураження… Тобто технології вже є й це явище не спинити", - розповів він.

За словами Гончара, варто зрозуміти, що ти або встигаєш та пристосовуєшся, йдеш в ногу з часом, розвиваєшся разом з цивілізованим людством, або деградуєш та опинишся на задвірках історії.

"Це те, що відбудеться з Росією, з "совком" в головах. Всі, хто досі цього не усвідомив, приречені. Перехід від одного технологічного укладу на інший навряд буває швидким. Тут питання відкритості до змін, спроможності до адаптації. Впливають людський фактор, звичка, ментальність. На жаль, наша буденність така, що, наприклад, вислужився поважний генерал, зайняв високу посаду, але, за всієї поваги, навіть Word не опанував. Проте саме він формує думку, як воювати. Якщо так відбуватиметься, нам марно мріяти про швидкий технологічний перехід. Але це не означає, що технології можна спинити", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
росія використовує набагато більш передову технологію - біороботів.
Майже безкоштовні (приблизно 1 кг сала або 5 кг риби за юніт), з можливістю регенерації і самовідтворення. Знищені юніти автоматично перетворюються на добриво або корм для свійських тварин.
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19.10.2022 14:35
+13
На Київщині хлопці ро*зїбали - 5 з 5 ракет русні
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19.10.2022 14:40
+7
Нам ще треба роботизовану ВР, КабМін, і Президента.
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19.10.2022 14:45
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роботи вже реагують на зетку?
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19.10.2022 14:33 Відповісти
росія використовує набагато більш передову технологію - біороботів.
Майже безкоштовні (приблизно 1 кг сала або 5 кг риби за юніт), з можливістю регенерації і самовідтворення. Знищені юніти автоматично перетворюються на добриво або корм для свійських тварин.
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19.10.2022 14:35 Відповісти
Єдиною поки що не вирішеною проблемою залишається досить тривалий цикл виробництва (чи як Ви написали самовідтворення). Його можна дещо скоротити, зниживши на декілька років призивний вік.
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19.10.2022 14:49 Відповісти
На Київщині хлопці ро*зїбали - 5 з 5 ракет русні
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19.10.2022 14:40 Відповісти
Це точно?
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19.10.2022 14:52 Відповісти
99%
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19.10.2022 14:53 Відповісти
Добре, пам*ятаю, коли говорили, мов збийте хоч що-небудь, о пару збили - клас.А зараз? так дійдемо до порогу, коли, запуск залізяк стане безпонтовим сам по собі...Повітряні тревоги на жаль залишаться
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19.10.2022 15:02 Відповісти
Аби тільки зенітних ракет вистачало...
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19.10.2022 15:37 Відповісти
Нам ще треба роботизовану ВР, КабМін, і Президента.
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19.10.2022 14:45 Відповісти
Тоді вже і електорат ))
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19.10.2022 15:06 Відповісти
 
 