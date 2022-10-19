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Іноді, щоб зробити якусь автоматизовану розробку для потреб сил оборони, треба керуватися ГОСТами ще радянського ґатунку, - співзасновник ГО "Аеророзвідка", підполковник Гончар

Новини Цензор.НЕТ Технології Війна в Україні

зсу,дрони

Перед урядовцями стоїть багато викликів, зокрема застарілість нормативного регулювання.

Про це заявив співзасновник ГО "Аеророзвідка", підполковник Ярослав Гончар в інтерв'ю УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб зробити якусь автоматизовану розробку для потреб сил безпеки й оборони, треба керуватися ГОСТами ще радянського ґатунку. Вони були складені, коли ще тільки перша перфокарта з'явилась. А вони досі чинні! Або нових не написали, або старі навіщось хтось продовжує. При цьому бюрократ діє "за папірцем". Тобто, якщо там сказано "відповідно ГОСТа", значить, "відповідно ГОСТа". Й те, що пройшло вже сорок років з моменту випуску цього ГОСТа, що він своє вже давно віджив, бюрократу ніхто не сказав. Йому не сказали змінити ГОСТ. Оце й є виклики", - пояснив він.

За словами Гончара, чиновник боїться відповідальності.

"Він робить лише те, що дозволено. І в жодному випадку він не буде діяти як громадянин, який робить все, що не заборонено. Тому постійно виникає тертя. ... Коли ми говоримо, що нам потрібна високотехнологічна зброя, треба говорити до кінця – що ми готові її прийняти. Якщо тобі дають обладнання, яке ти не спроможний використати повною мірою, то виходить, що мікроскопом забиваємо цвяхи. Ці виклики треба долати. Вибору немає, якщо ми хочемо вижити", - підсумував він.

Також читайте: ЗСУ вже проводять повністю роботизовані операції, без участі людини, - співзасновник ГО "Аеророзвідка", підполковник Гончар

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
ГОСТ?! - ДСТУ!!
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19.10.2022 15:39
+1
мінцифри не має доступу до розробок сил оборони, це повинна працювати рада або президент (видати вказівку) і моу (запровадити розробку сил оборони згідно цієї вказівки). Насправді, прийняття натівських стандартів просувається і ці стандарти якраз і замінюють всякі радянські процедури. Інше питання, що таких процедур мільони і НАТО нас не вчить, як розробляти зброю (вони й самі не вміють, цим займаються комерційні компаніі типу Боінгу, Локхід-Мартіну або Райтеону чи Нортроп грумману), а тільки як експлуатувати її.

Але є щє й інший нюанс: у лавах ЗСУ багато цінних та досвідчених воінів, які знаються саме на радянських процедурах і стандартах, їх дуже складно змусити змінити мислення так радикально і швидко.
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19.10.2022 15:40
+1
ГОСТИ чи ДСТУ? Більшість ГОСТів вже скасовано.

У будь якому разі ковбаса зроблена за ДСТУ який написаний за радянським гостом смакує краще ніж ковбаса зроблена за ТУ, та ще й перша коштує дорожче.

Хочу сказати, що наявність ГОСТУ має багато позитивних моментів, це однакові умови для всіх, а що головне, часом ГОСТ примущує виробника робити щось дійсно потрібне що виробник робити аж ніяк не хоче.

У статті немає посилань на окремі вимоги які вважаються застарілами чи не відповідають часу, немає ніякою можливості визначити чи то дійсно так, чи виробники намагаються спростити собі житті прикриваючись загальними гаслами.

Зазначу, продукція може вироблятися у відповідності з ДСТУ але мати кращі характеристики, це не заборонено. Той самий бронежилет, він може за багатьма показниками перевищувати вимоги ДСТУ але це не значить що він не відповідає ДСТУ, навпаки. Головне, буте не гірше ніж... Звісно, бронежилет який відповідає ДСТУ і бронежилет який має покращені характеристики не будуть коштувати однаково.
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19.10.2022 16:09
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ага.. в кореї теж стандарти.. особливо ссср .. і в китайців.. стандарти.. а маск-той взагалі без госта нічого не робить
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19.10.2022 15:18 Відповісти
а минцифры ********* занимается
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19.10.2022 15:33 Відповісти
мінцифри не має доступу до розробок сил оборони, це повинна працювати рада або президент (видати вказівку) і моу (запровадити розробку сил оборони згідно цієї вказівки). Насправді, прийняття натівських стандартів просувається і ці стандарти якраз і замінюють всякі радянські процедури. Інше питання, що таких процедур мільони і НАТО нас не вчить, як розробляти зброю (вони й самі не вміють, цим займаються комерційні компаніі типу Боінгу, Локхід-Мартіну або Райтеону чи Нортроп грумману), а тільки як експлуатувати її.

Але є щє й інший нюанс: у лавах ЗСУ багато цінних та досвідчених воінів, які знаються саме на радянських процедурах і стандартах, їх дуже складно змусити змінити мислення так радикально і швидко.
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19.10.2022 15:40 Відповісти
ГОСТ?! - ДСТУ!!
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19.10.2022 15:39 Відповісти
та це взагалі не про гости чи дсту, а про внутрішні для МОУ процеси розробки зброі, які досі побудовані на радянському підході "НДДКР" (він же "НІОКР").
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19.10.2022 15:47 Відповісти
Не думаю, що "НДДКР" це якийсь радянський підхід...коли щось з нуля робити, то без науково дослідної роботи з подальшим випуском дослідно конструкторського зразка неможливо. А дрони типу Шахід можна, очевидно, відразу у серію запускати. Слово ГОСТ має залишитися в історії, бо це те ж саме, що пам'ятник лєніну, пушкіну і т.д. і т.п...
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19.10.2022 16:12 Відповісти
Це саме радянський підхід і є. Конкретно вся маячня фактично із кресленнями по госту та повним ігноруванням комерційної складової, що дозволяє заводити у проекти некомпетентні прокладки із трьома бухгалтерами у штаті, в яких ніхто навіть набою ніколи в житті не придбав.
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20.10.2022 00:10 Відповісти
просто уявіть собі технічне завдання на розробку ПЗ, тільки замість вордівського звичайного оформлення з хедером і футером, кожен лист оформлюєш, як іпуче креслення на "начіртатєльной гєамєтріі" тридцять років тому. І посрати, що там на 30 листів один малюнок...
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20.10.2022 00:36 Відповісти
Затвердження 95 балагану теж треба?
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19.10.2022 15:56 Відповісти
Реформу по зміні стандартів почав Яценюк і при Порошенко її не закінчили. А така контора як держстандарт то повна клоака (і там керували люди Порошенка). Той держстандарт треба піз...ти по чорному. там такі довбні зібралися що повний пі......
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19.10.2022 16:09 Відповісти
ГОСТИ чи ДСТУ? Більшість ГОСТів вже скасовано.

У будь якому разі ковбаса зроблена за ДСТУ який написаний за радянським гостом смакує краще ніж ковбаса зроблена за ТУ, та ще й перша коштує дорожче.

Хочу сказати, що наявність ГОСТУ має багато позитивних моментів, це однакові умови для всіх, а що головне, часом ГОСТ примущує виробника робити щось дійсно потрібне що виробник робити аж ніяк не хоче.

У статті немає посилань на окремі вимоги які вважаються застарілами чи не відповідають часу, немає ніякою можливості визначити чи то дійсно так, чи виробники намагаються спростити собі житті прикриваючись загальними гаслами.

Зазначу, продукція може вироблятися у відповідності з ДСТУ але мати кращі характеристики, це не заборонено. Той самий бронежилет, він може за багатьма показниками перевищувати вимоги ДСТУ але це не значить що він не відповідає ДСТУ, навпаки. Головне, буте не гірше ніж... Звісно, бронежилет який відповідає ДСТУ і бронежилет який має покращені характеристики не будуть коштувати однаково.
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19.10.2022 16:09 Відповісти
Не надо трындеть если не разбираешся в проблеме.
Речь идет не о том, что ложат в колбасу, а о том, что есть некоторые стандартные процедуры при воплощении некоторого проекта. Правила оформления и передачи информации, этапы разработки, этапы проведеня ПСИ, процедуры охраны бизнесс тайны и т.д.
Большинство страндартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД и других ЕС разрабатывались еще при СССР и никто их менять не собирается. Даже более того, люди от которых зависит управление методологией даже не знают о существовании такой кипы РД (руководящих документов).
ЗЫ. Так, к слову. Во всех этих документах применять украинский язык не разрешено. Во как.
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19.10.2022 17:01 Відповісти
Конкретно про якість радянських ГОСТів - то є ссаний міф. Цитую: "Знаете, в ту самую «Чайную» колбасу, которую никто не ел, по ГОСТу клали 70% говядины второго сорта, 20% полужирной свинины и 10% бокового шпика. Тем не менее, колбаса эта отчетливо отдавала картоном. Почему? Да потому, что ГОСТы содержали обширные примечания, в которых скурпулезно описывалось, что и чем на производстве можно заменить: мясную массу на смесь из выварки костей, крахмала и пищевой плазмы, эмульгированные растительные жиры в маргарине и масле «Бутербродном» - на минеральное масло (помните, как масло сливочное на сковороде взрывалось, оставляя после себя черное пятно и пахнущую гудроном пустоту?). ГОСТы постоянно редактировали, для некоторых продуктов - ежесезонно, в зависимости от норм забоя, уровня удоев, урожая, импорта…"
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20.10.2022 00:26 Відповісти
Не "иногда", а "всегда". Но на самом деле это не проблема. Проблемой это становится тогда, когда появляется формальный контроль, проверяющий не по сути.
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19.10.2022 16:49 Відповісти
Справа Тарана і Хомчака продовжує жити...
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19.10.2022 17:54 Відповісти
Брат зараз в танковій бригаді налагоджує логістику. Каже те саме, тільки не радянські гости а що стандарти кінця 90-х... Паперовий фронт ще той... Нову техніку яку показують по всіх каналах в них і в очі не бачили. Висилаю час від часу автопічки, аккуми, покришки.
Слава Україні !
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19.10.2022 17:52 Відповісти
А де танкова бригада може побачити нову техніку, якщо нам танки щє не надсилали?
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20.10.2022 00:19 Відповісти
 
 