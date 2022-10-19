Іноді, щоб зробити якусь автоматизовану розробку для потреб сил оборони, треба керуватися ГОСТами ще радянського ґатунку, - співзасновник ГО "Аеророзвідка", підполковник Гончар
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Перед урядовцями стоїть багато викликів, зокрема застарілість нормативного регулювання.
Про це заявив співзасновник ГО "Аеророзвідка", підполковник Ярослав Гончар в інтерв'ю УНІАН, передає Цензор.НЕТ.
"Щоб зробити якусь автоматизовану розробку для потреб сил безпеки й оборони, треба керуватися ГОСТами ще радянського ґатунку. Вони були складені, коли ще тільки перша перфокарта з'явилась. А вони досі чинні! Або нових не написали, або старі навіщось хтось продовжує. При цьому бюрократ діє "за папірцем". Тобто, якщо там сказано "відповідно ГОСТа", значить, "відповідно ГОСТа". Й те, що пройшло вже сорок років з моменту випуску цього ГОСТа, що він своє вже давно віджив, бюрократу ніхто не сказав. Йому не сказали змінити ГОСТ. Оце й є виклики", - пояснив він.
За словами Гончара, чиновник боїться відповідальності.
"Він робить лише те, що дозволено. І в жодному випадку він не буде діяти як громадянин, який робить все, що не заборонено. Тому постійно виникає тертя. ... Коли ми говоримо, що нам потрібна високотехнологічна зброя, треба говорити до кінця – що ми готові її прийняти. Якщо тобі дають обладнання, яке ти не спроможний використати повною мірою, то виходить, що мікроскопом забиваємо цвяхи. Ці виклики треба долати. Вибору немає, якщо ми хочемо вижити", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Але є щє й інший нюанс: у лавах ЗСУ багато цінних та досвідчених воінів, які знаються саме на радянських процедурах і стандартах, їх дуже складно змусити змінити мислення так радикально і швидко.
У будь якому разі ковбаса зроблена за ДСТУ який написаний за радянським гостом смакує краще ніж ковбаса зроблена за ТУ, та ще й перша коштує дорожче.
Хочу сказати, що наявність ГОСТУ має багато позитивних моментів, це однакові умови для всіх, а що головне, часом ГОСТ примущує виробника робити щось дійсно потрібне що виробник робити аж ніяк не хоче.
У статті немає посилань на окремі вимоги які вважаються застарілами чи не відповідають часу, немає ніякою можливості визначити чи то дійсно так, чи виробники намагаються спростити собі житті прикриваючись загальними гаслами.
Зазначу, продукція може вироблятися у відповідності з ДСТУ але мати кращі характеристики, це не заборонено. Той самий бронежилет, він може за багатьма показниками перевищувати вимоги ДСТУ але це не значить що він не відповідає ДСТУ, навпаки. Головне, буте не гірше ніж... Звісно, бронежилет який відповідає ДСТУ і бронежилет який має покращені характеристики не будуть коштувати однаково.
Речь идет не о том, что ложат в колбасу, а о том, что есть некоторые стандартные процедуры при воплощении некоторого проекта. Правила оформления и передачи информации, этапы разработки, этапы проведеня ПСИ, процедуры охраны бизнесс тайны и т.д.
Большинство страндартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД и других ЕС разрабатывались еще при СССР и никто их менять не собирается. Даже более того, люди от которых зависит управление методологией даже не знают о существовании такой кипы РД (руководящих документов).
ЗЫ. Так, к слову. Во всех этих документах применять украинский язык не разрешено. Во как.
Слава Україні !